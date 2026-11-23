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رُوا شاہ میری بیٹی جیسی، سیاست میں آئیں تو خیرمقدم ہے: محبوبہ مفتی
سید گیلانی کی پوتی کا PDPمیں شامل ہونے کی خبروں پر محبوبہ مفتی نے کہا کہ ہر فرد کو اپنا راستہ چننے کا حق ہے۔
Published : November 23, 2026 at 7:02 PM IST
سرینگر: مرحوم علیحدگی پسند رہنما سید علی گیلانی کی پوتی رُوا شاہ کے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) میں شامل ہونے کی خبروں کے بیچ سابق وزیر اعلیٰ اور پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ "مین اسٹریم سیاست میں ان کا خیرمقدم ہے۔"
محبوبہ مفتی نے کہا، ’’وہ میری بیٹی جیسی ہیں۔ اگر وہ کبھی سیاست میں آنے کا ارادہ رکھتی ہیں تو ان کا خیرمقدم ہے۔ ہر فرد کو اپنا راستہ چننے کا حق حاصل ہے۔‘‘
محبوبہ مفتی نے سرینگر میں نامہ نگاروں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ جب نیشنل کانفرنس کے بانی شیخ محمد عبداللہ، جنہیں وہ جموں و کشمیر کا سب سے بڑا علیحدگی پسند رہنما قرار دیتی ہیں، اپنی سیاست کا رخ علیحدگی پسندی سے مین اسٹریم سیاست کی طرف موڑ سکتے ہیں تو دوسرے افراد ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟
انہوں نے کہا، ’’جموں و کشمیر میں سب سے بڑے علیحدگی پسند جماعت نیشنل کانفرنس اور بڑے لیڈر مرحوم شیخ عبداللہ رہے ہیں، جنہوں نے پاکستان کا جھنڈا لہرایا اور بھارت کے ساتھ الحاق کے بعد آزادی کا پرچم تھاما۔ اگر انہوں نے مین اسٹریم سیاست میں آکر وزیر اعلیٰ کا عہدہ حاصل کیا، ان کے بیٹے بھی وزیر اعلیٰ بنے اور پھر ان کے پوتے نے بھی یہ عہدہ سنبھالا تو رُوا شاہ سیاست میں شامل ہو کر کون سا گناہ کریں گی؟" تاہم محبوبہ مفتی نے واضح کیا کہ روا شاہ کسی بھی سیاسی جماعت میں شامل ہو سکتی ہیں۔
واضح رہے کہ حال ہی میں ایسی خبریں سامنے آئی تھیں کہ سید علی گیلانی کی پوتی روا شاہ پی ڈی پی میں شامل ہونے والی ہیں۔ تاہم روا شاہ نے ان خبروں کی نہ تو تصدیق کی ہے اور نہ ہی تردید۔
کون ہے روا شاہ
روا شاہ، مرحوم علیحدگی پسند رہنما الطاف احمد شاہ عرف الطاف فنتوش کی بیٹی ہیں۔ الطاف احمد کل جماعتی حریت کانفرنس (APHC) کے سابق چیئرمین اور بزرگ علیحدگی پسند لیڈر سید گیلانی کے داماد تھے۔ روا شاہ نے کسی بھی علیحدگی پسند تنظیم یا مین اسٹریم جماعت میں عوامی سطح پر شمولیت اختیار نہیں کی ہے۔ گزشتہ سال ایک مقامی اخبار کو دیے گئے بیان میں انہوں نے واضح کیا تھا کہ ان کا کسی بھی علیحدگی پسند تنظیم یا اس طرح کے نظریے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
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