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نوراترا پر ویشنو دیوی پر شردھالوؤں کا متوقع رش، سکیورٹی انتظامات کا لیا گیا جائزہ
شار دیہ نوراتری کے دنوں کٹرا میں واقع پوترا ماتا ویشنو دیوی میں ہر سال لاکھوں شردھالو درشن کے لیے پہنچتے ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 6, 2026 at 4:42 PM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر، سچن کمار ویشیا، نے آئندہ شار دیہ نوراتری کے دوران شردھالوؤں کی سہولت اور محفوظ یاترا کو یقینی بنانے کے لیے مقامی انتظامیہ اور سکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ انتظامات کا جامع جائزہ لیا۔
کٹرہ میں شرائن بورڈ کے مرکزی دفتر کے کانفرنس ہال میں منعقدہ اجلاس میں نوراتری کے دوران متوقع بھاری رش کے پیش نظر مختلف محکموں کی جانب سے کی گئی تیاریوں پر تفصیلی غور کیا گیا۔ رواں برس نوراتری 11 اکتوبر سے شروع ہو کر 20 اکتوبر 2026 تک جاری رہے گی۔ اجلاس میں ایڈیشنل سی ای او شرائن بورڈ، ایس ایس پی ریاسی، کمانڈنٹ سی آر پی ایف، جوائنٹ سی ای او، ایس ڈی ایم کٹرہ، ایس ڈی ایم بھون، ایس پی کٹرہ، اسسٹنٹ سی ای اوز، ایس ڈی پی او کٹرہ، ایس ڈی پی او ریلوے کے علاوہ فوج، فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز، ایس ڈی آر ایف، آئی بی اور دیگر متعلقہ اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی۔
سی ای او نے کہا کہ نوراتری کے دوران ماتا ویشنو دیوی بھون اور کٹرہ بیس کیمپ پر بڑی تعداد میں یاتریوں کی آمد متوقع ہے، اس لیے تمام متعلقہ اداروں کے درمیان قریبی تال میل ضروری ہے۔ انہوں نے یاترا کو ہموار بنانے کے لیے مختلف محاذوں پر مربوط کارروائی کی ہدایت دی۔
لیفٹیننٹ گورنر اور شرائن بورڈ کے چیئرمین کی ہدایات کا حوالہ دیتے ہوئے سی ای او نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی تیاریوں، فائر فائٹنگ انتظامات اور فرضی مشقوں (Mock Drills) پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت دی۔ انہوں نے ایس ڈی آر ایف اہلکاروں کو شرائن بورڈ کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ ٹاسک فورس کے ساتھ مل کر حساس مقامات کی نگرانی اور ہجوم کو منظم کرنے کی صلاحیت مزید مضبوط بنانے کے لیے کہا۔
انہوں نے باقاعدگی سے پبلک اناؤنسمنٹ کرنے، مشترکہ بیٹ مانیٹرنگ کے ذریعے رش کو کم کرنے اور ضرورت کے مطابق مخصوص ہولڈنگ ایریاز قائم کرنے کی بھی ہدایت دی۔ تمام سیکٹروں میں ریسکیو آلات کو تیار حالت میں رکھنے کے ساتھ ساتھ وائرلیس نیٹ ورک اور مواصلاتی بنیادی ڈھانچے کو مزید بہتر بنانے پر بھی زور دیا گیا۔
سی ای او نے یاترا کے دوران ریئل ٹائم مانیٹرنگ، باہمی رابطے اور فوری ردعمل کے لیے انٹیگریٹڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے استعمال کی ہدایت دی۔ انہوں نے بتایا کیا کہ یاترا پر آنے والے ہر شردھالو کے لیے درست آر ایف آئی ڈی (RFID) کارڈ رکھنا لازمی ہے۔ اس سلسلے میں اہم مقامات پر اضافی ہینڈ ہیلڈ آر ایف آئی ڈی اسکینرز تعینات کرنے اور تصدیق و نگرانی کے لیے مناسب افرادی قوت فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔
اجلاس میں پٹھو اور پونی والوں کی تصدیق کے نظام کو مزید مضبوط بنانے پر بھی غور کیا گیا تاکہ کسی کی شناخت کے غلط استعمال کو روکا جا سکے اور صرف رجسٹرڈ اور حقیقی سروس فراہم کنندگان کو ہی یاترا ٹریک پر خدمات انجام دینے کی اجازت ہو۔ کٹرہ میں صفائی ستھرائی، پینے کے پانی کی سہولیات اور تاریک مقامات پر روشنی کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ متعلقہ حکام کو یاتریوں کی سلامتی، سہولت اور آمدورفت کو بہتر بنانے کے لیے ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت دی گئی۔
ایس ایس پی ریاسی اور کمانڈنٹ سی آر پی ایف نے اجلاس میں پہلے سے قائم سکیورٹی گرڈ کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ انہوں نے پوتر گپھا تک یاترا کے راستے میں نافذ کیے جانے والے سکیورٹی اقدامات سے آگاہ کیا، جن میں کوئیک رسپانس ٹیموں کی تعیناتی اور پولیس، سی آر پی ایف و دیگر نیم فوجی دستوں پر مشتمل کثیر سطحی سکیورٹی نظام شامل ہے۔
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