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وزیر دیہی ترقی جاوید احمد ڈار نے شوپیان میں وی بی جی رام جی اسکیم کا افتتاح کیا
جاوید احمد ڈار نے کہا کہ حکومت کامقصد صرف روزگار کی فراہمی ہی نہیں بلکہ دیہی معیشت کو مضبوط بنانا، بنیادی ڈھانچے کو بہتر بناناہے۔
Published : July 2, 2026 at 11:02 PM IST
شوپیان: (شاہد ٹاک) جموں کشمیر کے وزیر برائے دیہی ترقی و پنچایتی راج جاوید احمد ڈار نے جمعرات کو ضلع شوپیان میں وکست بھارت، گارنٹی فار روزگار اینڈ آجیویکا مشن (گرامین) وی بی جی رام جی کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ یہ نئی دیہی روزگار اسکیم یکم جولائی سے ملک بھر میں نافذ العمل ہو چکی ہے اور اس کے تحت اہل دیہی خاندانوں کو سالانہ 125 دنوں کے ضمانتی اجرتی روزگار کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ اس نئی اسکیم نے سابقہ منریگا کی جگہ لے لی ہے۔
افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر نے کہا کہ حکومت جموں و کشمیر میں دیہی ترقی کو مزید مستحکم بنانے کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے اور نئی روزگار اسکیم کو شفاف، مؤثر اور عوام دوست انداز میں نافذ کیا جائے گا تاکہ دیہی علاقوں کے مستحق افراد کو براہ راست فائدہ پہنچ سکے۔
جاوید احمد ڈار نے کہا کہ حکومت کا مقصد صرف روزگار کی فراہمی ہی نہیں بلکہ دیہی معیشت کو مضبوط بنانا، بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانا اور عوام کے معیارِ زندگی میں بہتری لانا بھی ہے۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ اسکیم پر مکمل شفافیت کے ساتھ عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے اور عوامی شکایات کا بروقت ازالہ کیا جائے۔
دیہی ترقی محکمہ میں عملے کی کمی کے حوالے سے وزیر نے کہا کہ حکومت اس مسئلے سے بخوبی آگاہ ہے اور بلاک ڈیولپمنٹ آفیسرز سمیت تمام خالی آسامیوں کو جلد از جلد پُر کرنے کی کارروائی جاری ہے تاکہ محکمہ کی کارکردگی مزید مؤثر بنائی جا سکے اور نچلی سطح پر عوام کو بہتر خدمات فراہم ہوں۔
وزیر نے حالیہ فروٹ فال معاملے کا بھی خصوصی طور پر ذکر کرتے ہوئے کہا کہ حکومت شوپیان سمیت دیگر متاثرہ علاقوں کے سیب کاشتکاروں کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ اس واقعے کی مکمل اور غیر جانبدارانہ تحقیقات جاری ہیں اور جو بھی افراد اس نقصان کے ذمہ دار پائے جائیں گے، ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
انہوں نے کہا کہ متاثرہ باغبانوں کے مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ کیا جائے گا اور حکومت ان کی ہر ممکن مدد کو یقینی بنائے گی۔ جاوید احمد ڈار نے مزید کہا کہ باغبانی جموں و کشمیر کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس لیے اس شعبے سے وابستہ کسانوں اور باغبانوں کے مسائل کو اولین ترجیح دی جا رہی ہے۔
وزیر نے افسران پر زور دیا کہ وہ عوام کے ساتھ مسلسل رابطہ برقرار رکھیں، ترقیاتی منصوبوں کی مؤثر نگرانی کریں اور دیہی علاقوں میں فلاحی پروگراموں کو کامیاب بنانے کے لیے مقامی آبادی کی بھرپور شمولیت کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ نئی روزگار اسکیم دیہی علاقوں میں معاشی استحکام پیدا کرنے اور بے روزگاری میں کمی لانے میں اہم کردار ادا کرے گی۔