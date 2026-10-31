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بڈگام میں رن فار یونٹی ریلی، قومی یکجہتی کا عہد، کولگام میں سردار ولبھ بھائی پٹیل کو خراجِ عقیدت پیش
اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نےشرکاء کو ایکتا کا حلف دلایا،ملک کےاتحاد، سالمیت اور سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی وابستگی کا اعادہ کیا۔
Published : October 31, 2026 at 8:37 PM IST
بڈگام/ کولگام: (فیاض لولو/ عارف وانی) ضلع انتظامیہ بڈگام نے ہفتہ کے روز سردار ولبھ بھائی پٹیل کے یوم پیدائش کے موقع پر راشٹریہ ایکتا دیوس (قومی یکجہتی دن) جوش و خروش اور حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ منایا۔ اس سلسلے میں 'رن فار یونٹی' ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں سینکڑوں افراد نے شرکت کرکے قومی اتحاد اور سالمیت کے تحفظ کے عزم کا اعادہ کیا۔
ریلی کی قیادت ڈپٹی کمشنر بڈگام جتن کشور نے کی، جبکہ ایس ایس پی بڈگام ہری پرساد کے کے، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر معراج الدین شاہ، سول اور پولیس انتظامیہ کے اعلیٰ افسران، مقامی باشندوں، طلباء اور نوجوانوں کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی۔
ریلی کا آغاز کڑی پورہ پل (بڈگام) سے ہوا اور یہ ریلوے اسٹیشن بڈگام پر اختتام پذیر ہوئی۔ شرکاء نے قومی یکجہتی، بھائی چارے اور ہم آہنگی کے پیغام کو عام کرتے ہوئے ایک متحد، پرامن اور ترقی پسند قوم کی تعمیر کے عزم کا اظہار کیا۔
اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے شرکاء کو ایکتا کا حلف دلایا، جس میں انہوں نے ملک کے اتحاد، سالمیت اور سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی وابستگی کا اعادہ کیا۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر جتن کشور نے عوام بالخصوص طلباء اور نوجوانوں کی بھرپور شرکت کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ راشٹریہ ایکتا دیوس ہر سال 31 اکتوبر کو سردار ولبھ بھائی پٹیل کے یوم پیدائش پر منایا جاتا ہے، جنہوں نے ملک کے اتحاد اور یکجہتی کے لیے نمایاں کردار ادا کیا۔
انہوں نے کہا کہ یہ دن قومی اتحاد، سالمیت اور سماجی ہم آہنگی کو مضبوط بنانے کی اجتماعی ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے۔ انہوں نے نوجوان نسل پر زور دیا کہ وہ باہمی احترام، بھائی چارے اور اتحاد کی اقدار کو فروغ دیتے ہوئے ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔
سردار ولبھ بھائی پٹیل کے یومِ پیدائش مناسبت سے ملک بھر کی طرح ضلع کولگام میں بھی ’’یومِ اتحاد‘‘ کے حوالے سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس سلسلے میں ڈسٹرکٹ پولیس لائنز کولگام میں ایک خصوصی پروگرام منعقد ہوا، جس کا بنیادی مقصد قومی یکجہتی، سالمیت، اتحاد اور بھائی چارے کے پیغام کو عام کرنے کے ساتھ ساتھ سردار ولبھ بھائی پٹیل کی قومی خدمات اور تاریخی کردار کو یاد کرنا تھا۔
اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کولگام شاہزاد عالم اور سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس کولگام انایت علی چودھری نے بھی شرکت کی۔ ان کے علاوہ پولیس اور سول انتظامیہ کے دیگر افسران، اہلکاروں اور مختلف تعلیمی اداروں سے تعلق رکھنے والے طلبہ نے بھی پروگرام میں حصہ لیا۔
تقریب کے دوران سردار ولبھ بھائی پٹیل کی زندگی، ان کی خدمات اور ملک کی آزادی کے بعد مختلف ریاستوں کو متحد کرنے میں ان کے اہم کردار کو یاد کیا گیا۔ مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ سردار پٹیل کی زندگی اور جدوجہد ملک کے اتحاد، قومی سالمیت اور مضبوط اجتماعی عزم کی ایک روشن مثال ہے۔