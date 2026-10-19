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اودھم پور میں 'رن فار یونٹی' کا اہتمام، طلباء اور مقامی باشندوں نے جوش و خروش سے کی شرکت
آئی آر پی 24 بی این نے سردار ولبھ بھائی پٹیل کی 150 ویں یوم پیدائش کی یاد میں 'رن فار یونٹی' کا اہتمام کیا۔
Published : October 19, 2026 at 5:54 PM IST
اودھم پور: (آشیش دت) اتحاد اور قومی سالمیت کا ایک طاقتور پیغام اودھم پور میں اس وقت پہنچا جب تعزیرات ہند کی 24ویں بٹالین نے سردار ولبھ بھائی پٹیل کی 150ویں یوم پیدائش کی یاد میں سوئی میں اپنے کیمپ سے رن فار یونٹی کا اہتمام کیا۔
اس تقریب میں سینئر افسران، آئی آر پی کے اہلکاروں، اسکول کے طلباء اور مقامی باشندوں نے جوش و خروش سے شرکت کی۔ وہ سبھی ہندوستان کے آئرن مین کو خراج عقیدت پیش کرنے اور اتحاد اور بھائی چارے کا پیغام پھیلانے کے لیے اکٹھے ہوئے۔
ریس کو آئی آر پی 24ویں بٹالین کیمپ سوئی سے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا گیا جس میں لوگوں نے بڑے جوش و خروش اور حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ حصہ لیا۔
پروگرام میں 'اتحاد کا عہد' بھی منعقد کیا گیا، جس میں شرکاء نے قوم کے اتحاد، سالمیت اور خودمختاری کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔
اسکول کے طلباء کی شرکت نے پروگرام میں ایک خاص جہت کا اضافہ کیا، جس سے نئی نسل کو سردار ولبھ بھائی پٹیل کی طرف سے پیش کردہ اتحاد، نظم و ضبط اور قومی سالمیت کی اقدار کو سمجھنے اور برقرار رکھنے کی ترغیب ملی۔ قومی یکجہتی، جسمانی تندرستی اور نوجوانوں کو منشیات کے استعمال سے دور رکھنے کے پیغام کو فروغ دینے کے لیے منعقد کی جانے والی دوڑ میں سینئر حکام، پولیس اہلکاروں، مقامی اسکولوں کے طلباء اور سول سوسائٹی کے اراکین نے جوش و خروش سے حصہ لیا۔