کشمیر: حکمراں این سی کے ارکان اسمبلی کا عآپ ایم ایل اے مہراج ملک کی رہائی کا مطالبہ
اسمبلی کے پہلے دن ایم ایل ایز نے ایوان کے باہر پلے کارڈز اٹھا کر عآپ لیڈر مہراج ملک کی رہائی کا مطالبہ کیا۔
Published : October 23, 2025 at 1:00 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر میں حکمراں پارٹی کے قانون سازوں نے آج ڈوڈہ سے عام آدمی پارٹی کے جیل میں بند ایم ایل اے مہراج ملک کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ نیشنل کانفرنس کے ایم ایل ایز نے جموں و کشمیر اسمبلی کے باہر خاموش احتجاج کیا اور پلے کارڈ تھامے ہوئے تھے جن پر فری مہراج ملک لکھا تھا۔
ملک کو ستمبر میں پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت ڈوڈہ ایڈمنسٹریٹر اور ڈپٹی کمشنر کے خلاف ہیلتھ سنٹر کی منتقلی کے لیے متنازعہ بیان دینے پر جیل بھیج دیا گیا تھا۔
جموں و کشمیر اسمبلی کا اجلاس آج سری نگر میں شروع ہو رہا ہے۔ یہ نو دنوں کا مختصر سیشن ہوگا جس میں چھ نشستیں ہوں گی۔ آج پہلے دن کا آغاز سابق ارکان اسمبلی اور وزراء کی تعزیت کے ساتھ ہوا جو ایوان کے آخری اجلاس کے بعد انتقال کر گئے تھے۔
جموں و کشمیر کے سابق مرحوم گورنر ستیہ پال ملک ان چھ قانون سازوں میں شامل تھے جنہیں اسمبلی میں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔
جیسے ہی سیشن شروع ہوا، حکمراں جماعت کے ایم ایل اے ہلال اکبر لون نے مہراج ملک کے پی ایس اے کا مسئلہ اٹھایا، لیکن اسپیکر نے ان سے کہا کہ پہلے ایوان کو اختتامی تعزیت کی ادائیگی کی اجازت دیں۔