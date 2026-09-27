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جموں و کشمیر میں آبادیاتی تبدیلی کی ذمہ دار این سی کی حکمران ہوگی، الطاف بخاری
حکمران جماعت کو نشانہ بناتے ہوئے بخاری نے کہا کہ اسے عوامی مسائل کے حل سے کوئی سروکار نہیں ہے۔
Published : September 27, 2026 at 10:49 PM IST
سری نگر: اپنی پارٹی کے صدر سید محمد الطاف بخاری نے اتوار کے روز کہا کہ اگر جموں و کشمیر کے آبادیاتی ڈھانچے میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو حکمراں نیشنل کانفرنس کو ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہئے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ایسی کسی بھی کوشش کو روکنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔
بخاری نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے پوچھا، "ممبئی کے چاؤلہ صاحب کو سید پورہ میں ایک ہوٹل کے لیے زمین خریدنے اور دہلی کی ایک کمپنی کو چترہامہ حضرت بل میں 150 کنال زمین حاصل کرنے کی اجازت کس نے دی؟ جموں و کشمیر کے موجودہ ڈومیسائل قوانین کے تحت ایسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہے۔"
بخاری نے یہ باتیں سری نگر کے چنا پورہ حلقہ کے ناٹی پورہ (رام باغ کھل) میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہیں۔ اس موقع پر انہوں نے وزیر اعظم سے اپیل کی کہ وہ جموں و کشمیر کے لوگوں کے ساتھ براہ راست بات چیت شروع کریں تاکہ ان کے مسائل اور شکایات کو دور کیا جا سکے۔
انہوں نے کہا، "جب تک مرکز اور عوام بالخصوص جموں و کشمیر کے نوجوانوں کے درمیان براہ راست بات چیت نہیں ہوتی، اعتماد کا فقدان ختم نہیں ہوگا۔ دل اور دلی کی دوری (عوام اور مرکز کے درمیان کی خلیج) کو بامعنی بات چیت کے ذریعے ختم کرنا بہت ضروری ہے۔
اعتماد کا خسارہ کیوں نہیں ہونا چاہئے؟ ہمارے نوجوانوں کو بے شمار مسائل کا سامنا ہے۔ انہیں پولیس کی تصدیقی رپورٹس فراہم نہیں کی جا رہی ہیں، جو پاسپورٹ اور ملازمت کے حصول کے لیے ضروری ہیں۔ ہمارے بہت سے نوجوان برسوں، حتیٰ کہ دہائیوں سے جیلوں میں بند ہیں۔ کئی اور لوگوں کو بار بار تھانے میں طلب کیا جاتا ہے۔ آخر کار، ہمارے نوجوان باوقار اور پرامن زندگی گزارنے کے مواقع کے مستحق ہیں۔ یہ حقیقی مسائل ہیں اور ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جب تک ان مسائل پر توجہ نہیں دی جاتی، اعتماد کا یہ خسارہ برقرار رہے گا۔
حکمران جماعت کو نشانہ بناتے ہوئے بخاری نے کہا کہ اسے عوامی مسائل کے حل سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو اقتدار میں آئے دو سال گزر چکے ہیں، ابھی تک عوام سے ووٹ مانگتے ہوئے کیا گیا ایک بھی وعدہ پورا نہیں ہوا۔
انہوں نے کہا آپ نے این سی کو اس یقین کے ساتھ ووٹ دیا کہ یہ آرٹیکل 370 اور 35A کو بحال کیا جائے گا اور ریاست کا درجہ بحاہوگا۔ ایسا کرتے ہوئے، آپ پارٹی کی دھوکہ دہی کے وعدوں کی تاریخ کو بھول گئے جو اس نے ووٹ اور طاقت حاصل کرنے کے لیے کئی دہائیوں سے عوام سے کیے تھے۔