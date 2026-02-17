ETV Bharat / jammu-and-kashmir
وکرم رندھاوا کے کشمیری مسلمانوں پر زمین قبضہ کرنے کے الزام پر اسمبلی میں ہنگامی
رندھاوا نے جموں کشمیر اسمبلی میں صفائی دیتے ہوئے کہا کہ ان کا مقصد کسی ایک طبقہ کے خلاف بیان دینا نہیں تھا۔
جموں (عامر تانترے) : بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے رکن اسمبلی وکرم رندھاوا کی جانب سے کشمیری مسلمانوں پر جموں ڈیولپمنٹ اتھارٹی (جے ڈی اے) کی زمین پر قبضے کے ریمارکس پر منگل کو جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی میں کاررروائی کے دوران سخت ہنگامہ آرائی دیکھنے کو ملی۔
وقفہ سوالات ختم ہوتے ہی کانگریس کے اراکین اسمبلی - عرفان حفیظ لون اور چودھری افتخار جبکہ ان کے ہمراہ ایم ایل اے لنگیٹ خورشید احمد شیخ بھی اپنی نشستوں سے کھڑے ہوئے اور وکرم رندھاوا کے خلاف پوسٹر لہراتے ہوئے نعرے بازی شروع کر دی۔ اراکین نے الزام عائد کہ ’’رندھاوا خود ناجائز طور زمین پر قبضہ میں ملوث رہے ہیں۔‘‘ اراکین نے ان سے فوری طور معافی کا مطالبہ کیا۔ یاد رہے کہ رندھاوا نے گزشتہ ہفتے الزام عائد کیا تھا کہ جموں میں جے ڈی اے اراضی پر ناجائز قبضہ کرنے والوں میں 90فیصد کشمیری مسلمان ہیں۔
منگل کو اسمبلی کارروائی کے دوران نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کے چند اراکین بھی احتجاج میں شامل ہوئے اور باہو حلقے سے منتخب بی جے پی رکن اسمبلی سے اپنا بیان واپس لینے کا مطالبہ کیا۔
ہنگامہ آرائی کے دوران بی جے پی کے رکن اسمبلی اور جموں نارتھ سے منتخب شام لال شرما نے رندھاوا کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ ’’معاملے کو ذاتی رنگ دیا جا رہا ہے۔‘‘ ان کے مطابق رندھاوا نے مجموعی طور پر زمینوں پر قبضوں کا مسئلہ اٹھایا ہے اور انہیں ایوان میں اپنا موقف واضح کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے۔ انہوں نے تحریری جواب کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کشمیر وادی میں 3.27 لاکھ کنال جبکہ جموں میں 14.49 لاکھ کنال سرکاری اراضی پر قبضے رپورٹ ہوئے ہیں، جو کہ ایک سنگین مسئلہ ہے۔
اس پر نیشنل کانفرنس کے رکن سلمان ساگر نے جواب دیا کہ ’’اپوزیشن کو لیکچر نہیں بلکہ رندھاوا سے معافی درکار ہے۔‘‘ بحث کے دوران شام لال شرما نے کانگریس اراکین کو تنقید کا نشانہ بنایا جس پر ایم ایل اے عرفان حفیظ لون نے کہا کہ انہیں بخوبی معلوم ہے کہ ’’کشمیری عوام کا حقیقی خیر خواہ کون ہے۔‘‘
اسی دوران نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ ’’صرف جے ڈی اے زمین ہی نہیں بلکہ ریاستی اور جنگلاتی اراضی پر قبضوں کا معاملہ بھی زیر بحث لایا جانا چاہیے۔‘‘ انہوں نے کہا: ’’اگر رندھاوا کا بیان کسی طبقے کے لیے قابل قبول نہیں تو انہیں معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ جموں و کشمیر سب کا ہے اور اس معاملے کو ہندو - مسلم یا جموں بمقابلہ کشمیر کا رنگ نہیں دیا جانا چاہیے۔‘‘
بعد ازاں وکرم رندھاوا اپنی نشست سے کھڑے ہوئے اور کہا کہ انہوں نے کسی مخصوص برادری کے خلاف بیان نہیں دیا، تاہم اگر ان کے الفاظ سے کسی طبقے کی دل آزاری ہوئی ہو تو وہ اپنے الفاظ واپس لیتے ہیں۔
اجلاس کے اختتام پر اسپیکر عبد الرحیم راتھر نے اسمبلی سیکریٹریٹ کو ہدایت دی کہ ریکارڈ کا جائزہ لیا جائے اور اگر کوئی بیان کسی برادری کے خلاف پایا جائے تو اسے کارروائی سے حذف کر دیا جائے۔
