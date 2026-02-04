ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کشمیر اسمبلی، رقص کے بیچ ایوان کی کارروائی پندرہ منٹ کے لیے ملتوی
جموں کشمیر اسمبلی میں پیر پنجال خطے کی مبینہ بے احترامی پر شور شرابہ ہوا اور جس پر اسپیکر نے کارروائی ملتوی کر دی۔
جموں (عامر تانترے) : جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی میں ’’پیر پنجال خطے کی بے احترامی‘‘ کے معاملے پر زبردست ہنگامہ آرائی دیکھنے کو ملی۔ اپوزیشن لیڈر اور سینئر بی جے پی لیڈر سنیل شرما کے بیان پر پیر پنجال سے تعلق رکھنے والے اراکین اسمبلی نے سخت اعتراض ظاہر کرتے ہوئے ان سے فوری معافی کا مطالبہ کیا۔ اس دوران اسمبلی میں ہنگامہ برپا ہوا اور ایوان کی کارروائی عارضی طور چند منٹوں کے لیے معطل کر دی گئی۔
نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری اور وزیر برائے یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس، ستیش شرما، نے بھی اپوزیشن لیڈر کے بیان کو خطے اور وہاں کے عوام، خصوصاً سرحدی علاقوں سے تعلق رکھنے والے ’’شہداء کی توہین‘‘ قرار دیتے ہوئے ’’ایسے بیان پر معافی‘‘ کو ناگزیر قرار دیا۔ ایوان میں نعرے بازی اور شور شرابا اس قدر بڑھ گیا کہ ارکان اسمبلی نے چیئر کی بار بار کی اپیل کے باوجود نظم و ضبط بحال نہ کیا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے ایوان کی کارروائی پندرہ منٹ کے لیے ملتوی کر دی۔
بدھ کو ایوان میں وقفہ سوالات ختم ہوتے ہی صوبہ جموں کے راجوری سے کانگریس کے رکن اسمبلی افتخار چودھری اپنی نشست سے کھڑے ہوئے اور اپوزیشن لیڈر سے پیر پنجال خطے کے بارے میں دیے گئے بیان پر معافی کا مطالبہ کیا۔ اس پر بی جے پی کے ارکان نے مخالفت کی، جس کے بعد دونوں جانب تلخ کلامی بھی شروع ہو گئی۔
افتخار چودھری کی حمایت میں آزاد رکن اسمبلی چودھری محمد اکرم، نیشنل کانفرنس کے رکن اعجاز احمد جان اور دیگر این سی اراکین بھی کھڑے ہو گئے اور اپوزیشن لیڈر سے معافی کے مطالبے کی حمایت کرنے لگے، جس سے ایوان کا ماحول مزید کشیدہ ہو گیا۔
ایوان سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی چیف منسٹر نے کہا کہ ’’اپوزیشن لیڈر کا بیان سرحدی علاقوں کے ان شہداء کی توہین ہے جنہوں نے ملک کی خودمختاری کے تحفظ کے لیے سینے پر گولیاں کھائیں۔‘‘ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ’’خطے کی بے حرمتی دراصل شہداء کی قربانیوں کی توہین ہے، اس لیے معافی ہونی چاہیے۔‘‘
واضح رہے کہ اس سے قبل میڈیا سے گفتگو کے دوران اپوزیشن لیڈر سنیل شرما نے کہا تھا کہ ’’پیر پنجال الگ خطہ نہیں بلکہ جموں صوبے کا ہی ایک حصہ ہے۔‘‘
پیر پنجال خطہ سرحدی اضلاع راجوری اور پونچھ کے علاوہ ضلع ریاسی کے کچھ حصوں پر مشتمل علاقہ ہے۔ اگرچہ بی جے پی کی جانب سے ماضی میں بھی اس نام کے استعمال سے گریز کیا جاتا رہا ہے، تاہم اپوزیشن لیڈر کی جانب سے ’پیر پنجال‘ کی اصطلاح کو مسترد کیے جانے پر خطے سے تعلق رکھنے والے ارکانِ اسمبلی سخت برہم ہو گئے ہیں۔
