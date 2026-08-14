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چسٹ ڈیزیز اسپتال 'خستہ'، سرینگر کے کئی پل اور سرکاری عمارتیں خطرے سے دوچار
آر ٹی آئی جواب میں سرینگر کی کئی سرکاری عمارتوں، اسکولوں اور پلوں میں خستگی، سیلابی خطرات اور فوری جائزے کی ضرورت سامنے آئی ہے۔
Published : August 14, 2026 at 6:33 PM IST
سرینگر: حق اطلاعات قانون (RTI) کے تحت حاصل کی گئی معلومات میں سرینگر کی کئی سرکاری عمارتوں، اسپتالوں، اسکولوں اور پلوں کی حالت سے متعلق تشویش ناک تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ محکمہ تعمیرات عامہ (روڈز اینڈ بلڈنگز) کے (آر ٹی آئی ) جواب کے مطابق چیسٹ ڈیزیزز (CD) اسپتال کی حالت ’خستہ‘ قرار دی گئی ہے، جبکہ حیدرپورہ فلائی اوور، نیو پادشاہی باغ پل سمیت کئی اہم ڈھانچوں کی تفصیلی ساختی جانچ کی ضرورت ظاہر کی گئی ہے۔
سرینگر کے رہنے والے سینئر صحافی ایم ایم شجاع کی جانب سے مانگی گئی معلومات کے جواب میں محکمہ نے بتایا کہ شہر کی متعدد سرکاری عمارتیں ساختی طور پر خستہ ہو چکی ہیں، کچھ سیلاب کے خطرے سے دوچار ہیں جبکہ کئی عمارتوں اور پلوں کا تفصیلی معائنہ ابھی باقی ہے۔
شجاع نے محکمہ سے غیر محفوظ سرکاری عمارتوں، اسپتالوں، اسکولوں اور پلوں کے علاوہ ان منصوبوں کی تفصیلات بھی طلب کی تھیں جو مقررہ مدت میں مکمل نہیں ہوئے اور ایسے بنیادی ڈھانچے کی بھی نشاندہی کرنے کو کہا تھا جنہیں فوری توجہ کی ضرورت ہے۔
آر ٹی آئی کے جواب میں سب سے نمایاں معاملہ سی ڈی (Chest Disease) اسپتال سرینگر کا ہے۔ دستاویز کے مطابق تقریباً 70 سال پرانے اسپتال کی حالت ’Deteriorated‘ یعنی خستہ قرار دی گئی ہے، جبکہ اس کی کمزوری یا خطرے کی سطح ’زیادہ‘ (High) بتائی گئی ہے۔
اسی طرح تقریباً 100 سال پرانے گورنمنٹ بائز ہائی اسکول سونہ وار کی حالت اطمینان بخش قرار دی گئی ہے، تاہم اسے بھی خطرے کی بلند سطح والے ڈھانچوں میں شامل کیا گیا ہے۔ تقریباً 30 سال پرانے اربن پرائمری ہیلتھ سینٹر (UPHC) لسجن کی حالت بھی اطمینان بخش بتائی گئی، لیکن محل وقوع کی وجہ سے اسے خطرے سے دوچار قرار دیا گیا ہے۔
محکمے کے مطابق پنچایت گھر لسجن پانی میں گھرا ہوا ہے اور اس کا ابھی تک آڈٹ نہیں کیا گیا، جبکہ لسجن میں ایک اور پنچایت گھر زیر تعمیر ہے۔ دونوں کو انتہائی حساس یا زیادہ خطرے والے ڈھانچوں میں شمار کیا گیا ہے۔
ہاروَن اور فقیر گوجری جیسے سرینگر کے مضافاتی علاقوں میں واقع کئی تعلیمی اداروں کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ گورنمنٹ ہائی اسکول ہارون، ہائر سیکنڈری اسکول تھید ہارون، گورنمنٹ ہائی اسکول، دارا، اور گورنمنٹ ہائی اسکول شالہ کھڈ کی حالت اطمینان بخش بتائی گئی ہے، تاہم ان کے مقامات کو اچانک سیلاب اور پہاڑی علاقے کے خطرے سے دوچار قرار دیا گیا ہے۔
آر ٹی آئی جواب میں سرینگر کی سڑکوں اور ٹرانسپورٹ بنیادی ڈھانچے کی صورتحال بھی درج کی گئی ہے۔ ڈلگیٹ سے نشاط تک بیلوارڈ روڈ کے مختلف مقامات پر حفاظتی دیواروں اور پیراپیٹس کو نقصان پہنچنے کی نشاندہی کی گئی ہے اور اس سڑک کی خطرے کی سطح ’زیادہ‘ بتائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ عزیز برج سے گپکار جنکشن، ڈلگیٹ سے سونہ وار، چرچ لین سونہ وار اور ناردرن فُورشور روڈ کو سیلاب کے خطرے سے دوچار سڑکوں میں شامل کیا گیا ہے۔
کئی پل بھی جانچ کے دائرے میں
محکمے نے ایک درجن سے زائد پلوں کو ان کی موجودہ حالت جانچنے کے لیے فہرست میں شامل کیا ہے۔ ان میں ہارون پل، درباغ پل، سید پورہ پل، چند پورہ پل اور گاندربل پل شامل ہیں۔
زیادہ تر پلوں کی حالت اطمینان بخش بتائی گئی ہے، تاہم ویتھ پورہ سویہ ٹینگ پل، گاندربل فٹ برج، پانتھہ چوک فٹ برج اور عزیز برج کو زیادہ خطرے والے ڈھانچوں میں شمار کیا گیا ہے۔
آر ٹی ٓائی دستاویزات میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ محکمہ تعمیراتِ عامہ (R&B) وسطی کشمیر کے دائرہ اختیار میں آنے والی مختلف سرکاری عمارتوں کی تفصیلی ساختی جانچ اور جامع حالت کے جائزے کے لیے سرکاری خط و کتابت کی گئی ہے۔ محکمے کے مطابق اس معائنے میں عمارتوں کی ساختی مضبوطی کا مکمل جائزہ، کسی بھی قسم کی خرابی، خستگی یا ممکنہ حفاظتی خطرات کی نشاندہی اور ڈھانچوں کے مجموعی استعمال کے قابل ہونے کا جائزہ شامل ہونا چاہیے۔
پلوں سے متعلق ایک اور محکمانہ خط میں اہم ڈھانچوں میں خستگی کی نشاندہی کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق معائنے کے دوران پلوں کی سڑک کی سطح، ایکسپینشن جوائنٹس، بیرنگز، ڈیک کے حصوں اور دیگر متعلقہ ساختی عناصر میں خرابی اور بگاڑ سامنے آیا۔
رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بعض پلوں پر گاڑیوں کی رفتار محدود کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں ٹریفک کی روانی متاثر اور آمدورفت سست ہو رہی ہے۔
حیدرپورہ فلائی اوور اور پادشاہی باغ پل بھی فہرست میں شامل
حق اطلاعات دستاویز کے مطابق جن پلوں اور اہم ڈھانچوں کی تفصیلی جانچ درکار ہے، ان میں نیو پادشاہی باغ پل، حیدرپورہ فلائی اوور، ناربل نیو برج، ناربل اولڈ برج، اولڈ اسٹیل برج ماگام، نیو برج ماگام اور کنزر پل شامل ہیں۔
ان میں حیدرپورہ فلائی اوور کو 2012 میں عوام کے لیے کھولا گیا تھا۔ محکمہ کے مطابق فلائی اوور نو اسپینز پر مشتمل ہے اور اس کی مجموعی لمبائی تقریباً 920 میٹر ہے۔ اسے ان اہم پلوں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے جن کی تفصیلی ساختی جانچ اور موجودہ حالت کا جامع جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ریکارڈ میں کہا گیا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ اس فلائی اوور سمیت دیگر ڈھانچوں میں بھی خستگی اور ٹوٹ پھوٹ کے آثار سامنے آئے ہیں۔
اسی طرح نیو پادشاہی باغ پل بھی ان اہم ڈھانچوں میں شامل ہے جن کی جانچ کی سفارش کی گئی ہے۔ تقریباً 79.3 میٹر طویل اس پل کو 2013 میں عوام کے لیے کھولا گیا تھا۔
محکمے نے مجموعی جائزے میں ظاہری معائنہ، ساختی حالت کی جانچ، پل کے بالائی اور زیریں حصوں کا جائزہ، ایکسپینشن جوائنٹس، بیرنگز، ڈیک سلیبز اور پیراپیٹس کی جانچ شامل کرنے کی ہدایت دی ہے۔
محکمے نے خبردار کیا ہے کہ موجودہ صورتحال نہ صرف ان ڈھانچوں کے استعمال اور سفر کے آرام کو متاثر کر رہی ہے بلکہ ٹریفک کی روانی اور کارکردگی پر بھی منفی اثرات مرتب کر رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اگر ان مسائل کو نظرانداز کیا گیا تو صورتحال مزید خراب ہوسکتی ہے اور طویل مدت میں یہ حفاظتی خدشات کا باعث بن سکتی ہے۔
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