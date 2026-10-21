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آر ایس ایس نے سرینگر میں 'اسلوک آلو' کے تحت کانفرنس کا کیا انعقاد
کانفرنس کا انعقاد جے کے ڈی ایف چیئرمین بلال پارے اور الرحیم ٹرسٹ چیئرمین نذیر احمد گلکر کے باہمی اشتراک سے عمل میں لایا گیا۔
Published : October 21, 2026 at 8:50 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) راشٹریہ سویم سیوک سنگھ (آر ایس ایس) نے جموں و کشمیر ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن (جے کے ڈی ایف) اور الرحیم ٹرسٹ کے اشتراک سے اسلوک آلو کے عنوان کے تحت سریبگر میں ایک میگا کانفرنس کا انعقاد کیا۔منعقدہ کانفرنس میں آر ایس ایس کے اکھل بھارتیہ سمپرکھ پرمکھ رام لال نے اس کانفرنس میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ جبکہ جموں و کشمیر وقف بورڈ کے چیئرپرسن ڈاکٹر سید درخشاں اندرابی اشوک کول، مولانا اویس رضا قادری کے علاوہ تجارتی رہنماؤں، سول سوسائٹی کے نمائندوں، دانشوروں اور ممتاز شخصیات اور نوجوانون نے بھی کانفرنس میں موجود رہیں۔
کانفرنس کا انعقاد جے کے ڈی ایف کے چیئرمین بلال پارے اور الرحیم ٹرسٹ کے چیئرمین نذیر احمد گلکر کے باہمی اشتراک سے عمل میں لایا گیا۔ تقریب نے جے کے ڈی ایف کی جانب سے شروع کیے گئے' اسلوک آلو ' کے تحت معاشرے کے مختلف طبقات کے درمیان تعمیری مکالمے، باہمی افہام و تفہیم اور مشغولیت کو فروغ دینے کے لیے مختلف موضوعات پر پانچ سیمینار منعقد کیے گئے ہیں۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے رام لال نے کہاکہ ’’معاشرے کے مختلف طبقات کے درمیان بات چیت اور بامعنی بات چیت باہمی افہام و تفہیم، اعتماد اور سماجی ہم آہنگی کو مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہے۔
جے کے ڈی ایف کے چیئرمین بلال پرے نے کہا، "اسلوک آلو کے ذریعے ہماری کوشش ہے کہ ایک مشترکہ پلیٹ فارم بنایا جائے جہاں مختلف طبقہ ہائے فکر کے لوگ خیالات کا تبادلہ کر سکیں اور جموں و کشمیر کی ترقی اور ہم آہنگی میں اپنا تعاون پیش کریں۔ الرحیم ٹرسٹ کے چیئرمین نذیر احمد گلکر نے کہا، "یہ کانفرنس ایک پرامن اور خوشحال جموں و کشمیر کے لیے بات چیت، تعاون اور مشترکہ وژن کے ذریعے کمیونٹیز کو اکٹھا کرنے کے ہمارے عزم کی عکاسی کرتی ہے۔
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منتظمین نے مختلف پیشہ ورانہ اور سماجی پس منظر سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت کو اجاگر کرتے ہوئے میگا کانفرنس کو ایک بڑی کامیابی قرار دیا۔ اس اجتماع نے خیالات کے تبادلے، سماجی رشتوں کو مضبوط بنانے اور جموں و کشمیر کی ترقی میں اجتماعی شرکت کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کیا۔ انہوں نے کہا کہاس پہل کا مقصد سماجی ہم آہنگی، تعاون اور جموں و کشمیر کی وسیع تر ترقی پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے مستقل مکالمے اور مختلف طبقات کی شمولیت کے ذریعے الگ الگ آوازوں کو ایک ساتھ لانا ہے۔