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آر ایس ایس کشمیر کے سماجی تانے بانے کو بکھیرنے کی تاک میں ہے: سریندر سنگھ چنی
سریندر سنگھ چنی نے کہا کہ ’آر ایس ایس کا یہ مقصد رہا کہ سماج کو تقسیم کرکے اپنے اقتدار کی راہ ہموار کی جائے‘۔
Published : October 24, 2026 at 9:43 PM IST
ترال: نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے اس بیان پر سیاسی ماحول گرم ہو گیا ہے جس میں انہوں نے سوال اٹھایا تھا کہ جموں کے مقابلے وادیِ کشمیر میں اتنی زیادہ سیاسی جماعتیں کیوں وجود میں آ رہی ہیں۔ اس دوران کانگریس نے فاروق عبداللہ کے مؤقف کی تائید کرتے ہوئے اسے ایک زمینی حقیقت قرار دیا ہے۔
کانگریس کے سینئر رہنما اور نائب صدر سریندر سنگھ چنی نے ہفتے کے روز ترال میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مرحوم شیخ محمد عبداللہ نے ماضی میں آر ایس ایس کو یہاں داخل نہ ہونے دینے کا دانشمندانہ فیصلہ کیا تھا، لیکن اب جبکہ آر ایس ایس یہاں اپنے قدم جما چکی ہے، تو وہ کشمیر میں سماجی انتشار پھیلانے کی کوشش کرے گی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اس تنظیم کا ہمیشہ سے یہ مقصد رہا ہے کہ سماج کو تقسیم کر کے اپنے اقتدار کی راہ ہموار کی جائے۔
انہوں نے مزید کہا کہ اس تنظیم کا ٹریک ریکارڈ ملک کے عوام کے سامنے عیاں ہے۔ کابینہ میں توسیع کے حوالے سے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے بیان پر بات کرتے ہوئے سریندر سنگھ چنی نے واضح کیا کہ کانگریس حکومت کا حصہ ہے، تاہم کابینہ میں پارٹی کی شمولیت کا حتمی فیصلہ پارٹی ہائی کمان پر منحصر ہے۔ انہوں نے کہا کہ پردیش کانگریس ہائی کمان کے ہر فیصلے پر من و عن عمل کرے گی۔
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ان کا مزید کہنا تھا کہ کانگریس نے فرقہ پرست جماعتوں کو اقتدار سے دور رکھنے کے لیے پہلے ہی عمر عبداللہ حکومت کو اپنا تعاون پیش کیا ہے، اور اب کابینہ میں شمولیت کے معاملے پر بھی ریاستی اکائی ہائی کمان کے فیصلے کی پابند رہے گی۔