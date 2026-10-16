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آر ایس ایس سے منسلک تنظیم نے کیا جنوبی کشمیر میں دفتر کا افتتاح
جنوبی کشمیر ماضی قریب میں ملی ٹنٹ ہاٹ بیڈ تصور کیا جاتا تھا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 16, 2026 at 8:57 PM IST
اونتی پورہ (شبیر بٹ) : وادی کشمیر میں کبھی شجر ممنوعہ قرار دی جانے والی آر ایس ایس (RSS) اب یہاں قدم جمانے میں کامیاب ہو چکی ہے، وہ بھی ایک ایسے علاقے میں جو ماضی قریب میں ملی ٹنسی کے لیے ہاٹ بیڈ تصور کیا جاتا تھا۔ راشٹریہ سویم سیوک سنگھ (آر ایس ایس) سے وابستہ مزدور تنظیم بھارتیہ مزدور سنگھ (بی ایم ایس BMS) نے آج جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں بارسو، اونتی پورہ میں کشمیر ڈویژن کے اپنے دفتر کا باضابطہ طور اور رسمی افتتاح کیا۔
افتتاحی تقریب میں تنظیم کے آل انڈیا آرگنائزنگ سیکریٹری بی سرندرم، نارتھ انڈیا آرگنائزنگ سیکریٹری سوہن لال گپتا، نارتھ انڈیا کے ڈپٹی آرگنائزنگ سیکریٹری اشوک چودھری اور کشمیر انچارج سمیر کُچھے کے علاوہ مقامی باشندوں نے بھی شرکت کی۔
اس موقع پر تنظیم کے نمائندوں نے کشمیر میں دفتر کے قیام کو ایک مثبت پیش رفت اور نیک شگون قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ تنظیم سماج کے آخری فرد تک پہنچنے اور مختلف طبقوں کے ساتھ رابطہ قائم رکھنے کی کوشش جاری رکھے گی۔
افتتاحی تقریب کے بعد اپنے ساتھیوں سے بات چیت کے دوران بی سرندرم نے کہا کہ "بارسو، میں نئے دفتر کے قیام سے تنظیم کو کشمیر ڈویژن میں اپنی سرگرمیوں کو مربوط بنانے اور مقامی سطح پر لوگوں کے ساتھ رابطہ برقرار رکھنے کے لیے ایک مستقل مرکز فراہم ہوگا۔"
میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے سنگھ کے کشمیر انچارج، سمیر کُچھے، نے بتایا کہ "آر ایس ایس کا یہاں پر آفس کھلنا دراصل بدلے کشمیر کی ایک تصویر ہے۔ کیونکہ کل تک ہاتھوں میں پتھر لینے والے بچے اب ہاتھوں میں کتاب دیکھنا چاہتے ہیں۔"