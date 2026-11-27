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گریٹر پلوامہ منصوبے کے تحت نکاسیٔ آب کے نظام کی بہتری کے لیے 8 کروڑ روپے منظور
ایم ایل اے وحید الرحمٰن پرہ نے کہاکہ قصبے کی تزئین و آرائش اور ترقی کے لیے مزید منصوبے بھی جلد شروع کیے جائیں گے۔
Published : November 27, 2026 at 7:44 PM IST
پلوامہ: جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں قصبے کی مجموعی ترقی، بنیادی سہولیات کی فراہمی اور جدید طرز پر تزئین و آرائش کے لیے جاری ’گریٹر پلوامہ منصوبے‘ کے تحت ڈرینیج نظام کی تعمیر و بہتری کے لیے 8 کروڑ روپے کی رقم منظور کی گئی ہے۔ اس اقدام سے قصبے میں نکاسیٔ آب کے دیرینہ مسئلے کو حل کرنے اور صفائی ستھرائی کی صورتحال بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔
گریٹر پلوامہ منصوبے کے تحت گزشتہ کئی برسوں سے قصبے میں مختلف ترقیاتی کام جاری ہیں، جن میں سڑکوں کی تعمیر و مرمت، اسٹریٹ لائٹنگ اور دیگر بنیادی سہولیات کی فراہمی شامل ہے۔ ان اقدامات کا بنیادی مقصد پلوامہ کو ایک جدید اور ترقی یافتہ قصبے کی شکل دینا ہے۔ اس سلسلے میں ایم ایل اے پلوامہ وحید الرحمٰن پرہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ منظور شدہ فنڈز سے گندے پانی کی سائنسی بنیادوں پر نکاسی کو یقینی بنایا جائے گا، جس سے شہریوں کو درپیش مشکلات میں خاطر خواہ کمی آئے گی۔
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انہوں نے مزید کہا کہ قصبے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے آنے والے دنوں میں ترقی اور تزئین و آرائش کے مزید منصوبے بھی شروع کیے جائیں گے۔ دریں اثنا، مقامی شہری زاہد احمد نے اس فیصلے کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ پلوامہ کے عوام طویل عرصے سے نکاسیٔ آب کے ایک مؤثر نظام کے منتظر تھے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس منصوبے کی تکمیل سے عوامی مسائل حل ہوں گے، تاہم انہوں نے ضلع انتظامیہ اور حکومت سے اپیل کی کہ قصبے کی مجموعی ترقی کی رفتار تیز کرنے کے لیے دیگر بنیادی سہولیات کی فراہمی پر بھی توجہ دی جائے۔