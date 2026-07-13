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ماتا ویشنو دیوی 500 کروڑ روپے کی نقلی چاندی کا معاملہ، عدالت نے اسٹیٹس رپورٹ پر اعتراضات کے بعد تفتیشی افسر کو طلب کیا
کرائم برانچ جموں کے تفتیشی افسر کو 29 جولائی کو مقرر کردہ اگلی سماعت پر متعلقہ ریکارڈ کے ساتھ حاضر ہونے کا حکم دیا گیاہے۔
Published : July 13, 2026 at 8:38 PM IST
سرینگر: جموں کی ایک عدالت نے پیر کے روز شری ماتا ویشنو دیوی میں مبینہ 500 کروڑ روپے کی " نقلی چاندی" نذرانہ کے تنازعہ سے جڑے ایک معاملے میں کرائم برانچ کے تفتیشی افسر کو ہدایت دی کہ وہ مکمل ریکارڈ کے ساتھ ذاتی طور پر عدالت کے سامنے حاضر ہو۔ عدالت کا یہ حکم ایف آئی آر درج کرنے کا مطالبے والی شکایت پر ایجنسی کے کام کرنے طریقہ پر اعتراض کے بعد آیا۔
چیف جوڈیشل مجسٹریٹ (سی جے ایم) جموں کے سب جج منیش کمار منہاس نے کرائم برانچ جموں کے تفتیشی افسر کو 29 جولائی کو مقرر کردہ اگلی سماعت پر متعلقہ ریکارڈ کے ساتھ ذاتی طور پر حاضر رہنے کا حکم دیا۔
یہ ہدایت وکیل دیپک شرما کی طرف سے دائر شکایت نمبر 0001156/2026 سے پیدا ہونے والی کارروائی میں سامنے آئی، جس کو بنیاد بنا کر عدالت میں عرضی دی ہے کہ کرائم برانچ کو جمع کرائی گئی ان کی شکایت پر کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔
شرما کے مطابق، انہوں نے 9 مئی 2026 کو انسپکٹر جنرل آف پولیس، کرائم برانچ، جموں و کشمیر کے پاس شکایت درج کرائی تھی، جس میں شری ماتا ویشنو دیوی کے مندر میں عقیدت مندوں کی طرف سے چاندی کے نذرانوں میں مبینہ نقلی چاندی، اس کا متبادل اور اس کے ممکنہ غلط استعمال کے سلسلے میں ایف آئی آر درج کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔
شکایت میں مجرمانہ سازش، دھوکہ دہی ، ریکارڈ میں ہیرا پھیری اور کیڈیم سے لدے مواد کی ممکنہ خریداری یا استعمال سمیت قابل شناخت جرائم کا الزام لگایا گیا ہے۔
کوئی ایف آئی آر درج نہ ہونے کے بعد، شرما نے جون میں سی جے ایم کورٹ میں مقدمہ درج کرنے اور دیگر مناسب راحت کے لیے ہدایت دینے کی درخواست کی۔
ابتدائی کارروائی کے دوران، کرائم برانچ نے ایک اسٹیٹس رپورٹ پیش کی جس میں کہا گیا تھا کہ شکایت کو پہلے منظوری کے لیے سرینگر میں کرائم ہیڈ کوارٹر کو بھیجا گیا تھا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ منظوری ملنے کے بعد، یہ معاملہ آئی جی پی جموں آفس اور زونل پولیس ہیڈ کوارٹر، جموں کو "مناسب کارروائی" کے لیے بھیج دیا گیا۔
پیر کی سماعت میں، شرما نے اسٹیٹس رپورٹ پر تفصیلی اعتراضات داخل کیے اور دلیل دی کہ کرائم برانچ اپنی قانونی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہی ہے۔
شرما سے عدالت کے سامنے کی گئی اپیلوں کو منسوب کرتے ہوئے استدلال کیا کہ "شکایت کو محض انتظامی طور پر آگے بڑھانا قابل شناخت جرائم کا انکشاف کرنے والی معلومات پر قانونی کارروائی کے مترادف نہیں ہوسکتا ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ کرائم برانچ، جموں کی ذمہ داری تھی کہ وہ ایک ایف آئی آر درج کرتی جہاں قابل شناخت جرائم کا انکشاف کیا گیا تھا اور نہ کہ اسے اپنی ذمہ داری سے اس طرح بچنا چاہیے تھا۔" انہوں نے مزید کہا کہ "شکایت کی منتقلی کا کوئی مطلب نہیں ہے اور یہ طے شدہ قانون کے خلاف ہے۔"
شرما نے عدالت کے سامنے یہ بھی دلیل دی کہ جموں میں کرائم برانچ کا اپنا پولیس اسٹیشن ہے اور آئی جی پی جموں یا زونل پولیس ہیڈ کوارٹر کو شکایت بھیجنا غیر ضروری ہے۔
شرما کے مطابق، یہ کرائم برانچ پولیس اسٹیشن کا اسٹیشن ہاؤس آفیسر تھا جسے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ آیا ایف آئی آر درج کرنا ہے یا قانون کے مطابق شکایت کو مسترد کرنا ہے۔
انہوں نے مزید دعویٰ کیا کہ ایک بار قابل شناخت معاشی جرائم کا انکشاف کرنے والی معلومات موصول ہونے کے بعد، کرائم برانچ کو بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا، 2023 کے دفعات کے تحت کارروائی کرنے کی ضرورت تھی، اور وہ شکایت کو کسی اور پولیس اتھارٹی کو بھیج کر اپنی قانونی ذمہ داری سے بچ نہیں سکتی تھی۔
اعتراضات میں یہ بھی کہا گیا کہ اسٹیٹس رپورٹ اہم شواہد کو محفوظ رکھنے کے لیے کیے گئے اقدامات پر خاموش ہے۔ شرما کے مطابق، اس میں انوینٹری رجسٹر، اسٹاک ریکارڈ، سی سی ٹی وی فوٹیج، ڈسپیچ اور نقل و حمل کے دستاویزات، پرکھ رپورٹس، ٹکسال کے خط و کتابت، الیکٹرانک ریکارڈز اور چاندی کی مبینہ نذرانے کی رسید، اسٹوریج، نقل و حمل، جانچ اور پگھلانے سے متعلق دستاویزات شامل ہیں۔
دلائل سننے کے بعد، سی جے ایم نے ایک آپریٹو ہدایت منظور کی جس میں اس معاملے سے منسلک کرائم برانچ کے تفتیشی افسر کو 29 جولائی 2026 کو متعلقہ ریکارڈ کے ساتھ ذاتی طور پر عدالت میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔
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