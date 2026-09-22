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جموں کشمیر اور لداخ کی عدالتوں میں کروڑوں روپے معاوضہ کی رقم کیوں پڑی ہوئی ہے؟
ہائی کورٹ ڈیٹا کے مطابق 170 MACT اور دو لیبر مقدمات میں جمع 5.24 کروڑ میں سے 3.24 کروڑ روپے غیردعویٰ شدہ ہیں۔
Published : September 22, 2026 at 8:51 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ میں موٹر ایکسیڈنٹ کلیمز ٹریبونلز (MACT) اور لیبر کورٹس کے سامنے زیر التوا 172 مقدمات میں مجموعی طور پر 3.24 کروڑ روپے کی معاوضے کی رقم غیر دعویٰ شدہ ہے۔ یہ اعداد و شمار جموں و کشمیر اینڈ لداخ ہائی کورٹ کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں۔
ہائی کورٹ کے ڈیٹا کے مطابق ان مقدمات میں مجموعی طور پر 5.24 کروڑ روپے جمع کرائے گئے ہیں، جن میں سے 3.24 کروڑ روپے کی رقم ابھی تک دعویٰ شدہ نہیں ہے۔ یہ اعداد و شمار یونین ٹیریٹریز میں 170 موٹر ایکسیڈنٹ کلیمز ٹریبونل (MACT) مقدمات اور دو لیبر کورٹ مقدمات سے متعلق ہیں۔
عداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ غیر دعویٰ شدہ رقم کا بڑا حصہ چند اضلاع میں ہی مرکوز ہے۔ سرینگر میں 1.07 کروڑ روپے کی رقم غیر دعویٰ شدہ ہے، جو تمام اضلاع میں سب سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد صوبہ جموں کے سانبہ ضلع میں 81.77 لاکھ روپے اور وسطی کشمیر کے بڈگام میں 44 لاکھ روپے ہیں۔
جموں میں 35.84 لاکھ روپے کے معاوضے کی رقم غیر دعویٰ شدہ ہے، جس میں MACT مقدمات کے 19.88 لاکھ روپے اور لیبر کورٹ کے 15.96 لاکھ روپے شامل ہیں۔
سرینگر میں ڈیٹا بیس میں 28 MACT مقدمات درج ہیں، جن میں مجموعی طور پر 1.07 کروڑ روپے غیر دعویٰ شدہ معاوضہ ہے۔ سرینگر کے کئی مقدمات کئی سال پرانے ہیں۔ ڈیٹا بیس میں 2013، 2016، 2018، 2020، 2021، 2022 اور 2023 کے مقدمات کے علاوہ حالیہ مقدمات بھی شامل ہیں۔
پرانے مقدمات میں کلیم کیس 395/2013، رتبھائی کمال اور دیگر بنام نصیر قیوم وگے اور دیگر میں 10.20 لاکھ روپے غیر دعویٰ شدہ درج ہیں۔ اس مقدمے کا حکم 15 نومبر 2017 کو جاری ہوا تھا۔
سال 2013 کے ایک اور مقدمے میں کلیم کیس 231/2013، متعلقہ غلام حسن خان میں 6,752 روپے غیر دعویٰ شدہ ہیں۔ کلیم کیس 233/2013، محمد تاج میں 91,554 روپے جبکہ کلیم کیس 983/2013، محمد فاروق خان میں 68,664 روپے غیر دعویٰ شدہ درج ہیں۔
ڈیٹا بیس میں MACT کلیم 358/2013، مسماۃ شمیمہ بیگم اور دیگر بھی شامل ہے، جس میں 8.20 لاکھ روپے غیر دعویٰ شدہ دکھائے گئے ہیں۔ سانبہ ضلع میں غیر دعویٰ شدہ معاوضے کی دوسری سب سے بڑی رقم 81.77 لاکھ روپے ہے۔
ضلع کی فہرست میں MACT کلیم 9/2008، ایشور داس بنام نیشنل انشورنس کمپنی میں 4.50 لاکھ روپے غیر دعویٰ شدہ درج ہیں۔ یہ ڈیٹا بیس میں درج مقدمات میں سب سے پرانا کیس نمبر ہے۔ اس کا حکم 9 جنوری 2013 کو جاری ہوا تھا۔
سانبہ ضلع میں MACT کلیم 52/2018، وملہ دیوی بنام نیو انڈیا اشورنس اور دیگر میں 40 لاکھ روپے غیر دعویٰ شدہ ہے۔ ایک اور مقدمے MACT کلیم 82/2021، بیملا دیوی اور دیگر میں 25.12 لاکھ روپے غیر دعویٰ شدہ ہیں۔ یہ تینوں مقدمات مل کر ضلع سانبہ کی غیر دعویٰ شدہ رقم کا ایک بڑا حصہ بنتے ہیں۔
بڈگام میں ڈیٹا بیس میں صرف دو مقدمات درج ہیں، لیکن دونوں میں غیر دعویٰ شدہ رقم خاصی زیادہ ہے۔ MACT کلیم 21، شیر محمد اور دیگر بنام مدثر بانو اور دیگر میں 22 لاکھ روپے غیر دعویٰ شدہ ہیں۔ MACT کلیم 20، نور دین اور دیگر بنام مدثر بانو اور دیگر میں مزید 22 لاکھ روپے غیر دعویٰ شدہ ہیں۔ دونوں مقدمات کے حکم کی تاریخ ایک ہی ہے یعنی 13 دسمبر 2025۔
جموں میں ڈیٹا بیس کے مطابق 70 MACT مقدمات اور دو لیبر کورٹ مقدمات درج ہیں۔ ہائی کورٹ کے اعداد و شمار کے مطابق جموں میں 19.88 لاکھ روپے کا MACT معاوضہ غیر دعویٰ شدہ ہے، جبکہ لیبر کورٹ کے مقدمات میں مزید 15.96 لاکھ روپے ہیں۔
جموں کی فہرست میں سب سے بڑی غیر دعویٰ شدہ MACT رقم M.A.C.P. 268/2019، سورنا دیوی اور ایک اور بنام اورینٹل انشورنس کمپنی اور دیگر میں ہے۔ اس مقدمے میں 19.88 لاکھ روپے غیر دعویٰ شدہ ہیں۔ اس مقدمے کا حکم 27 جولائی 2026 کو جاری ہوا تھا۔ دونوں لیبر کورٹ مقدمات پورن چند اور ایک اور بنام یشپال اور دیگر، جس میں 8.96 لاکھ روپے شامل ہیں، اور نصیب چند بنام وجے کمار، جس میں 7 لاکھ روپے شامل ہیں، ہیں۔
ڈیٹا بیس میں اگست اور ستمبر 2026 کی حکم کی تاریخ والے کئی مقدمات بھی شامل ہیں، تاہم ان مقدمات میں غیر دعویٰ شدہ رقم صفر درج ہے۔ واضح طور پر 2026 کی حکم کی تاریخ اور مثبت غیر دعویٰ شدہ رقم والے مقدمات میں جموں کا M.A.C.P. 268/2019 تازہ ترین درج شدہ مقدمہ ہے۔ 27 جولائی 2026 کے حکم میں 19.88 لاکھ روپے جمع اور غیر دعویٰ شدہ دونوں درج ہیں۔
ڈیٹا بیس میں منجو دیوی بنام نیو انڈیا اشورنس کا ایک مقدمہ ریاسی میں درج ہے، جس کی تاریخ "0026-01-24" لکھی گئی ہے۔ چونکہ یہ سال دیگر اندراجات کے مقابلے میں غیر معمولی ہے اس لیے اسے تازہ ترین مقدمہ نہیں سمجھا گیا ہے۔ ڈیٹا بیس میں سب سے پرانا کیس نمبر M.A.C.P. 9/2008، سامبا، ایشور داس بنام نیشنل انشورنس کمپنی ہے۔ اس مقدمے کا حکم 9 جنوری 2013 کو درج کیا گیا تھا اور اس میں 4.50 لاکھ روپے کی رقم اب بھی غیر دعویٰ شدہ ہیں۔
یہ مقدمہ اس طویل عرصے کی مثال ہے جس دوران بعض معاوضے کی رقوم ادا یا وصول نہ ہونے کی صورت میں زیرِ التوا رہ گئی ہیں۔ کئی دیگر پرانے مقدمات بھی فہرست میں شامل ہیں۔ سرینگر میں 2013 کے کئی مقدمات موجود ہیں، جبکہ کٹھوعہ، جموں اور دیگر اضلاع میں بھی 2010 کی دہائی کے مقدمات شامل ہیں۔
ریاسی میں ڈیٹا بیس کے مطابق سات MACT مقدمات ہیں اور مجموعی طور پر 8.86 لاکھ روپے غیر دعویٰ شدہ معاوضہ ہے۔ 24 جنوری 2026 کی تاریخ والے چار مقدمات میں مجموعی طور پر 3.94 لاکھ روپے شامل ہیں۔ ان میں 90,249 روپے، 90,249 روپے، 96,473 روپے اور 1.17 لاکھ روپے کی رقوم شامل ہیں۔
ضلع میں M.A.C.P. 50/2025 بھی ہے، جس میں 4 لاکھ روپے غیر دعویٰ شدہ درج ہیں۔ ڈوڈہ میں M.A.C.P. 12/2023 میں 1.75 لاکھ روپے غیر دعویٰ شدہ ہیں۔ ڈوڈہ میں غیر دعویٰ شدہ رقم کی کل مالیت 5.25 لاکھ روپے ہے۔
لیہہ میں ڈیٹا بیس میں ایک MACT مقدمہ درج ہے۔ Claim Petition/MACT/11/2024، کویتا کھڑکا اور ایک اور بنام روی کمار اور دیگر میں 18.50 لاکھ روپے غیر دعویٰ شدہ ہیں۔ اس مقدمے کے حکم کی تاریخ 13 ستمبر 2025 ہے۔ کرگل میں ڈیٹا بیس میں کوئی غیر دعویٰ شدہ رقم درج نہیں ہے۔
کٹھوعہ میں آٹھ MACT مقدمات ہیں اور مجموعی طور پر 22.88 لاکھ روپے کا معاوضہ غیر دعویٰ شدہ ہے۔ ان میں سب سے بڑی انفرادی رقم MACT کلیم 89/2018، سوم دت بنام گووند رام میں 15.44 لاکھ روپے ہے۔ دیگر غیر دعویٰ شدہ رقوم میں سیما دیوی بنام پون کمار کے مقدمے میں 2.75 لاکھ روپے، وجے کمار بنام پنکج کمار میں ایک لاکھ روپے اور دیگر مقدمات میں نسبتاً چھوٹی رقوم شامل ہیں۔
ہائی کورٹ کے ضلعی خلاصے کے مطابق مجموعی طور پر 3.24 کروڑ روپے غیر دعویٰ شدہ ہیں۔ اس میں 3.08 کروڑ روپے MACT مقدمات اور 15.96 لاکھ روپے لیبر کورٹ مقدمات سے متعلق ہیں۔ ڈیٹا بیس میں کل 172 مقدمات درج ہیں۔ ان میں 170 MACT مقدمات اور دو لیبر کورٹ مقدمات شامل ہیں۔
ایم اے سی ٹی MACT کے ذریعے سڑک حادثات میں زخمی ہونے والے متاثرین اور حادثات میں ہلاک ہونے والے افراد کے اہل خانہ کو معاوضہ دیا جاتا ہے۔ لیبر کورٹس اور متعلقہ معاوضہ اتھارٹیز کام کی جگہ پر زخمی ہونے یا موت کی صورت میں معاوضے سے متعلق معاملات دیکھتی ہیں۔
کسی مقدمے میں فیصلہ آنے کے بعد معاوضے کی رقم جمع تو ہو سکتی ہے، لیکن مختلف وجوہات کی بنا پر اس کی ادائیگی یا وصولی نہیں ہو پاتی۔ ان وجوہات میں دستاویزات مکمل کرنے میں مشکلات، وراثتی معاملات، قانونی وارثوں کے درمیان اختلافات، پتہ تبدیل ہونا، رقم جمع ہونے سے آگاہی نہ ہونا یا رقم نکالنے سے متعلق قانونی و انتظامی تقاضے شامل ہو سکتے ہیں۔
ماہرین کی راے
اس معاملے پر ایڈووکیٹ بشیر احمد وانی کا کہنا ہے کہ: "بہت سے معاوضے کے مقدمات میں فیصلہ آ جانا عمل کا صرف ایک حصہ ہوتا ہے۔ مستحقین کو دستاویزات مکمل کرنے، اپنا حق ثابت کرنے یا قانونی وارثوں سے متعلق معاملات حل کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ جمع شدہ معاوضے کے بارے میں زیادہ آگاہی سے یہ یقینی بنانے میں مدد مل سکتی ہے کہ فیصلہ شدہ رقم ان لوگوں تک پہنچے جن کے لیے وہ مقرر کی گئی تھی۔"
ایم اے سی ٹی مقدمات سے وابستہ ایڈووکیٹ سجاد حسین نے کہا کہ یہ اعداد و شمار ٹریبونلز، متاثرین اور ان کے قانونی نمائندوں کے درمیان بہتر رابطے کی ضرورت کو اجاگر کرتے ہیں۔ "جب معاوضہ برسوں تک غیر دعویٰ شدہ رہتا ہے تو فوری توجہ اس بات پر ہونی چاہیے کہ مستحقین کون ہیں اور رقم کی ادائیگی میں کیا رکاوٹ ہے؟ دعویداروں کو مطلع کرنے اور مطلوبہ کارروائی مکمل کرنے میں ان کی مدد کے لیے ایک منظم طریقہ کار سے فیصلہ ہونے کے بعد زیر التوا رہنے والی معاوضے کی رقم کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔"
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