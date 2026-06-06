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ایمس کشمیر پر تنازعہ: محبوبہ مفتی کے دورہ کے بعد جموں و کشمیر حکومت نے جائزہ میٹنگ کی
محبوبہ مفتی کے ایمس کا دورہ کرنے کے بعد جموں و کشمیر حکومت نے ایمس حکام کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کی۔
Published : June 6, 2026 at 4:31 PM IST
سری نگر: پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی سربراہ محبوبہ مفتی کے کشمیر میں بنائے جانے والے ایمس کا دورہ کرنے کے ایک دن بعد، جموں و کشمیر حکومت نے ہفتہ کو ایمس کے حکام کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کی۔ اس دورے نے سیاسی تنازعہ کو جنم دیا۔ اس اقدام کو حکمراں نیشنل کانفرنس کی طرف سے 24 گھنٹے کے اندر انتقامی کارروائی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
نیشنل کانفرنس نے سابق چیف منسٹر کے دورے پر تنقید کرتے ہوئے اسے "غیر آئینی مداخلت" قرار دیا تھا کیونکہ محبوبہ مفتی کے پاس فی الحال کوئی قانون سازی یا آئینی عہدہ نہیں ہے۔
ذرائع کے مطابق جموں و کشمیر کی صحت اور طبی تعلیم کی وزیر سکینہ ایتو نے اعلیٰ سطح کے ہیلتھ انسٹی ٹیوٹ پر کام کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ میں موجود ایک اہلکار نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ عہدیداروں نے وزیر کو کام کی پیشرفت اور انسٹی ٹیوٹ میں فیکلٹی (اساتذہ اور ڈاکٹروں) کی بھرتی کے لیے اشتہار دینے کے عمل سے آگاہ کیا۔
ایک دن پہلے، ایتو نے مفتی کو بغیر کسی سرکاری عہدہ کے پروجیکٹ کا جائزہ لینے پر تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ جبکہ پی ڈی پی نے جموں و کشمیر حکومت پر مفتی کے دورے کے بعد ایمس کے حکام کو طلب کرنے کا الزام لگایا، محکمہ صحت کے ایک اہلکار نے اس الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ میٹنگ ایک ہفتہ قبل طے کی گئی تھی۔
محبوبہ مفتی جو نہ تو ایم ایل اے ہیں اور نہ ہی ایم پی ہیں، نے جائے وقوعہ کا دورہ کیا اور ایمس کے حکام اور اس میں شامل ایجنسیوں کے انجینئروں سے بات کی۔ ان کے ساتھ پارٹی کے دو ایم ایل ایز، وحید الرحمان پارا اور رفیق نائک تھے، جو پلوامہ اور ترال اسمبلی حلقوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔
ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ دونوں ایم ایل اے نے ایمس انتظامیہ کو ایک سرکاری خط بھیجا ہے جس میں اس دورے کے لئے سائٹ کے معائنہ کی درخواست کی گئی ہے۔ مفتی کے دورے پر تنقید کرتے ہوئے وزیر صحت ایتو نے سوال کیا، "حیرت کی بات ہے کہ سابق حکمران ایمس اونتی پورہ پروجیکٹ کا کس حیثیت سے جائزہ لے رہے ہیں۔ اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ انہیں ایسا کرنے کی ہدایت کون دے رہا ہے؟ دہلی کا کون سا طاقت مرکز ان حرکتوں کی ہدایت کر رہا ہے؟"
ایتو نے وادی میں ایمس پروجیکٹ میں تاخیر کے لیے پچھلی پی ڈی پی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا، کیونکہ اس پروجیکٹ کو 2015 میں منظور کیا گیا تھا۔
اسے اپنے والد کا خوابیدہ پروجیکٹ قرار دیتے ہوئے (چونکہ پی ڈی پی کے بانی مفتی محمد سعید اس وقت کے ریاست جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ تھے جب اس کی منظوری دی گئی تھی)، محبوبہ مفتی نے مرکزی وزیر صحت جے پی نڈا کو فون کیا اور ان سے تعمیراتی کام کو تیز کرنے پر زور دیا۔
محبوبہ نے کہا انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ اسے وقت پر مکمل کیا جائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں تعینات ٹیم دن رات محنت کر رہی ہے، لیکن جموں و کشمیر میں صحت کے بگڑتے ہوئے نظام کو دیکھتے ہوئے یہ بہت ضروری ہے کہ ایمس اونتی پورہ جلد کام مکمل کرے۔ اس سے لوگوں کو بہت زیادہ راحت اور بہتر صحت کی دیکھ بھال ملے گی۔"
یہ 1,000 بستروں پر مشتمل ہسپتال، پردھان منتری سوستھیا تحفظ یوجنا کے تحت تعمیر کیا جا رہا ہے، کئی ڈیڈ لائنیں گزر چکی ہیں، جس میں دسمبر 2025 کی سب سے حالیہ ڈیڈ لائن بھی شامل ہے۔ اب اسے دسمبر 2026 تک مکمل کرنے کا ہدف ہے۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق، مارچ 2026 تک کم از کم 26 فیصد کام باقی ہے۔
مرکزی حکومت نے جموں و کشمیر کے لیے دو ایمس کو منظوری دی: ایک وجے پور، جموں میں، اور دوسرا اونتی پورہ، کشمیر میں۔ جموں میں ایمس پچھلے سال سے کام کاج کرنے لیا، کشمیر میں ایمس کو زمین کے حصول اور کنیکٹیویٹی سمیت مختلف وجوہات کی وجہ سے تاخیر کا سامنا ہے۔ ایمس کے ایک سینئر اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا کہ وہ دسمبر کی آخری تاریخ کو پورا کرنے کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں، لیکن یہ وادی میں موسمی حالات پر بھی منحصر ہے۔