ہریانہ کھیلو انڈیا لیگ سے واپس آنے والے کھلاڑیوں کا پرجوش استقبال
بارہمولہ کے سائیکل سواروں کے گروپ نے ہریانہ میں قومی تقریب میں شاندار کارکردگی کے بعد واپس لوٹنے پر ضلع میں خوشی کا ماحول ہوگیا۔
Published : January 16, 2026 at 7:43 AM IST
بارہمولہ (کوثر عرفات): جموں وکشمیر کے ضلع بارہمولہ سے وابستہ خواتین سائیکل سواروں کے ایک گروپ نے کچھ دن پہلے ہریانہ میں ایک قومی تقریب میں شاندار کارکردگی کی اور اس دوران آج وہ بارہمولہ واپس پونچھے اور اس موقع پر ان کا والہانہ استقبال کیا گیا۔اس موقع پر جموں کشمیر پولیس سوپور سے وابستہ افسران کے علاوہ دیگر لوگوں نے ان خواتین کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔
کھلاڑیوں نے کہا کہ ہم کافی خوش ہے کیونکہ پہلی بار ہم نے اس قسم کے نیشنل سائیکلنگ پروگرام میں شرکت کی اور ہم نے کافی کچھ سیکھا،انہوں نے کہا کہ ہم کو یہ امید نہیں تھی کہ ہم کو اس طرح سے پیار ملے گا۔ لیکن آج ہم کو یقین ہوا کہ ہم ملک کی کسی بھی ریاست میں اپنا لوہا منوا سکتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ اس قسم کے پروگرام میں ہم نے پہلی بار شمولیت کی اور اگر ہمارے پاس بہتر انفراسٹرکچر ہوں تو ہم مزید آگے بڑھ سکتے ہیں، انہوں نے کہا کہ وقت کی اشد ضرورت ہے کہ جموں کشمیر میں بہتر سہولیات اور انفراسٹرکچر ہوں کیونکہ یہاں پر ٹیلنٹیٹ لوگ ہیں اور ہم ایک دن ضرور ملک کا نام روشن کریں گے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ہم جموں کشمیر پولیس انتظامیہ کے ساتھ ساتھ ہر اس شخص کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا کیونکہ آنے والے وقت میں ہم مزید اس قسم کے پروگراموں میں شرکت کریں گے۔
انہوں نے کہا کہ اب وقت بدل چکا ہے اور پہلے پہلے طرف مرد لوگ سائیکلنگ ایونٹووں میں شرکت کرتے تھے اور لڑکیوں کو منع کیا جاتا تھا۔ لیکن اب وہ دن دور نہیں جب ہم ایک دن اپنے جموں کشمیر کے ساتھ ساتھ ملک کا نام روشن کریں گے۔