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بھون اور بھیرون جی کے درمیان روپ وے سروس 13 سے 22 جولائی تک بند
شرائن بورڈ کے مطابق روپ وے کو سالانہ مرمت اور ضروری تکنیکی کام کے لیے دس روز کے لیے معطل کیا جا رہا ہے۔
Published : July 12, 2026 at 10:16 AM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ نے یاتریوں کے لیے ایک اہم اطلاع جاری کرتے ہوئے کہا کہ بھون اور بھیرون جی مندر کے درمیان چلنے والی مسافر روپ وے سروس 13 جولائی سے 22 جولائی 2026 تک عارضی طور پر بند رہے گی۔
شرائن بورڈ کی جانب سے جاری نوٹس کے مطابق روپ وے کو سالانہ مرمت کے پیش نظر دس روز کے لیے معطل کیا جا رہا ہے تاکہ اس کی مکمل جانچ، مرمت اور ضروری تکنیکی کام انجام دیے جا سکیں۔
بورڈ کا کہنا ہے کہ یہ اقدام یاتریوں کی حفاظت اور روپ وے کی محفوظ و مؤثر کارکردگی کو یقینی بنانے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ اس دوران بھون سے بھیرون جی مندر جانے والے عقیدت مندوں کو روایتی پیدل راستہ استعمال کرنا ہوگا، کیونکہ روپ وے سروس دستیاب نہیں ہوگی۔ شرائن بورڈ نے یاتریوں سے اپیل کی کہ وہ اپنی زیارت کا پروگرام اسی کے مطابق ترتیب دیں اور روپ وے کے کام میں تعاون کریں۔
واضح رہے کہ بھون اور بھیرون جی مندر کے درمیان روپ وے سروس بزرگ افراد، خواتین، بچوں اور جسمانی طور پر کمزور یاتریوں کے لیے نہایت مفید سہولت سمجھی جاتی ہے، جس سے انہیں دشوار گزار چڑھائی طے کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ توقع ہے کہ تمام تکنیکی کارروائیاں مکمل ہونے کے بعد 23 جولائی 2026 سے روپ وے سروس دوبارہ بحال کر دی جائے گی۔
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