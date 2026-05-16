مردم شماری کے دوران روہنگیا پناہ گزینوں، غیر ملکی شہریوں کی بھی گنتی ہوگی
جموں میونسپل کارپوریشن نے واضح کیا مردم شماری میں ہر فرد کو شامل کیا جائے گا مگر اندراج کو قانونی یا رہائش ثبوت نہیں ہوگا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 16, 2026 at 7:17 PM IST
جموں (عامر تانترے): مردم شماری 2026-27 کے تحت سیلف اینومریشن کا عمل 17 مئی سے شروع ہوگا جبکہ یکم جون سے گھروں کی فہرست سازی کا مرحلہ شروع کیا جائے گا۔ مردم شماری سے وابستہ جموں میونسپل کارپوریشن (جے ایم سی) کے اہلکار شہر بھر میں رہائش پذیر ہر ایک فرد کا اندراج کریں گے، جن میں غیر ملکی شہری بھی شامل ہوں گے۔
روہنگیا پناہ گزین ہوں یا بنگلہ دیشی شہری، سبھی افراد کا مقامی باشندوں کے ساتھ اندراج کیا جائے گا، تاہم حکام کے مطابق اس کو ان کی قانونی یا غیر قانونی رہائش کا ثبوت نہیں مانا جائے گا۔
جے ایم سی کے کمشنر اور پرنسپل سینسس آفیسر، ڈاکٹر دیوانش یادو، نے کہا: "ہم صرف زمینی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں کہ یہاں کون رہ رہا ہے، لیکن یہ شہریت کا ثبوت نہیں ہوگا۔ ہم کسی کو یہ منظوری نہیں دے رہے کہ وہ یہاں قانونی طور پر رہ رہا ہے یا غیر قانونی طور پر۔ یہ صرف زمینی حقائق کا اندازہ لگانے کا عمل ہے کہ یہاں کیا صورتحال ہے۔ اس میں دیکھا جائے گا کہ آپ کے پاس کس نوعیت کی دستاویزات ہیں، آپ کس قسم کے مکان میں رہتے ہیں اور کتنی زمین پر قبضہ ہے؟"
انہوں نے ان باتوں کا اظہار مردم شماری 2026-27 کے سیلف اینومریشن مرحلے کے آغاز سے ایک روز قبل منعقد کی گئی پریس کانفرنس کے دوران کیا۔ واضح رہے کہ جموں کشمیر سمیت ملک بھر میں گزشتہ مردم شماری 2011 میں ہوئی تھی۔
جموں میں روہنگیا مہاجرین کی انتہائی قلیل آبادی ہے اور دائیں بازو کی کئی جماعتیں ان کی موجودگی پر اعتراض اٹھاتی رہی ہیں۔ یہ جماعتیں روہنگیا پناہ گزینوں کو جموں سے نکالنے کا مطالبہ بھی کرتی آ رہی ہیں، تاہم حکومت ہند نے اس حوالے سے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے۔
ڈاکٹر دیوانش یادو نے بتایا کہ سیلف اینومریشن 17 سے 31 مئی تک جاری رہے گی، جس کے بعد یکم جون سے 30 جون تک مردم شماری سے وابستہ جے ایم سی کے تقریباً 1200 اہلکار ہر گھر جا کر تفصیلات جمع کریں گے۔
انہوں نے کہا: "سیلف اینومریشن سے لوگوں کی تمام تفصیلات پہلے سے دستیاب ہوں گی، جس سے اہلکاروں کے گھر گھر جانے کے دوران غلطیوں کے امکانات کم ہوں گے۔" جے ایم سی کمشنر نے بتایا کہ مردم شماری کے پہلے مرحلے میں جون کے دوران صرف گھروں کی فہرست سازی کی جائے گی، جبکہ آبادی سے متعلق تفصیلات فروری 2027 میں جمع کی جائیں گیں۔
ذات پات پر مبنی مردم شماری اور سماجی و اقتصادی سروے کے بارے میں پوچھے جانے پر ڈاکٹر دیوانش یادو نے کہا: "ذات کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا اور جو لوگ اپنی ذات بتائیں گے، اسے درج کیا جائے گا۔ خاندان کی سماجی و اقتصادی حالت کا بھی جائزہ لیا جائے گا، جس میں یہ تفصیلات شامل ہوں گی کہ کسی کے پاس مکان، ٹیلی ویژن، فریج، موٹر سائیکل یا دیگر کون سی اشیاء موجود ہیں۔ تاہم یہ تمام معلومات خفیہ رکھی جائیں گیں اور انہیں انکم ٹیکس مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔"
انہوں نے مزید بتایا کہ "جموں شہر کی آبادی تقریباً آٹھ لاکھ ہے، جہاں 75 میونسپل وارڈز، 15 بیرونی علاقے اور چند کچی بستیاں موجود ہیں۔"
