بجلی، پانی منقطع کیے جانے کے بعد روہنگیا پناہ گزین اپنی جھگیاں خود مسمار کرنے پر مجبور
چنی راما، جموں میں جھونپڑیوں میں روہنگیا پناہ گزین انتہائی کسمپرسی میں شب و روز گزار رہے ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 23, 2025 at 4:26 PM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): تحصیلدار بہو، جموں کے دفتر نے ایک اہم کارروائی کے تحت نیڈیش انکلیو، چنی راما کے قریب مقیم روہنگیا پناہ گزینوں کی بجلی اور پانی کی سپلائی منقطع کرنے کے احکامات جاری کیے، وہیں پناہ گزینوں کا دعویٰ ہے کہ انہیں مقامی پولیس نے جھگیاں خالی کرنے اور نقال مکانی کا حکم دیا ہے، جس کے سبب کئی برسوں سے رہائش پذیر پناہ گزین اپنے مستقبل کے بارے میں کافی فکر مند ہیں۔
تحصیلدار کے دستخط شدہ سرکاری حکم نامے میں لکھا گیا ہے کہ ’’نیڈیش انکلیو ریزیڈنٹس ویلفیئر ایسوسی ایشن کے صدر نے تحریری طور پر شکایت کی تھی کہ روہنگیا پناہ گزینوں نے غیر قانونی طور پر زمین پر قبضہ کر کے جھگیاں تعمیر کر رکھی ہیں اور غیر مجاز اسکریپ کاروبار بھی چلا رہے ہیں، جس سے علاقے میں قانون و نظم، صفائی اور سلامتی کے مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔‘‘
حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ روہنگیا اکثر شور شرابے، جھگڑوں اور بدامنی کا باعث بنتے ہیں، جس سے مقامی رہائشیوں کو تکلیف کا سامنا ہے۔ تحصیلدار نے محکمہ بجلی اور محکمہ پانی کو ہدایت دی ہے کہ فوری طور پر غیر قانونی طور پر قابض ان جھگی نشینوں کی بجلی اور پانی کی سپلائی بند کرے اور اس کارروائی کی تعمیل کی اطلاع دفتر کو دی جائے۔
دوسری جانب، روہنگیا پناہ گزینوں نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی گفتگو میں اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ اب بغیر بجلی اور پانی کے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ایک پناہ گزین نے بتایا کہ ’’ہم اب اپنی جھگیاں خود ہی گرا رہے ہیں کیونکہ کل پولیس آئی تھی اور ہمیں کہا کہ یا تو یہ جھگیاں خود توڑ دو یا ہیرانگر جیل جانے کے لیے تیار رہو۔‘‘ آپ کو بتادیں کہ ہیرانگر جیل میں اس وقت 265 روہنگیا پناہ گزین مختلف الزامات کے تحت قید ہیں۔
میانمار کے روہنگیا سے آئے مسلم مہاجروں نے یہ بھی کہا کہ وہ کسی بڑے تصادم سے بچنے کے لیے خود ہی ان عارضی گھروں کو مسمار کر رہے ہیں، مگر انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ اب وہ جائیں تو کہاں جائیں؟
ان مہاجرین کا کہنا تھا کہ وہ جموں میں کئی برسوں سے رہ رہے ہیں اور ان کے پاس یو این ایچ آر سی (UNHRC) کے کاغذات بھی ہیں تاہم اس کے باوجود انہیں ’ہراساں‘ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا: ’’اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر کی جانب سے مہیا کیے گئے ریفیوجی شناختی کارڈ کے باوجود بھی جموں پولیس ہراساں کر رہی ہے۔‘‘
جموں میں گندگی صاف کرکے اور کوڑا کرکٹ جمع کرکے اپنے اور اہل و عیال کے لئے دو وقت کی روٹی کا انتظام کر رہے ان روہنگیا پناہ گزینوں کا کہنا ہے کہ میانمار میں فوجی بغاوت کے بعد ان کی نسل کشی کیے جانے کے بعد وہ اپنی جان بچانے کے لیے ہندوستان آئے اور یہاں کے مختلف علاقوں میں آباد ہوئے، تاہم اب وہ جموں میں انتظامیہ کی جانب سے کیے جا رہے سلوک سے بھی کافی پریشان ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اب کے مقدر میں ’’آگے کنوا اور پچھے کھائی‘‘ کے مترادف ہے۔
جموں میں مقیم روہنگیا پناہ گزین کئی مقامات پر آباد ہیں تاہم انہیں کئی مرتبہ پولیس کی جانب سے حراست میں لیا گیا اور ابھی بھی 250 سے زیادہ روہنگیا مہاجرین ہیرانگر جیل میں بند ہیں۔
قابل ذکر ہے کہ 2008 کے بعد میانمار (برما) کی فوج نے روہنگیائی مسلم آبادی کے خلاف تشدد کی وحشیانہ مہم شروع کی تھی۔ برما فوج پر نسل کشی کا بھی الزام ہے کہ انہوں نے روہنگیائی مسلمانوں کے گھروں کو مسمار کیا، جنسی زیادتی، تشدد و قتل و غارت گری کے ذریعے انہیں ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ ان دنگوں میں ہزاروں مرد و زن بشمول بچے مارے گئے تھے۔ 740,000 سے زیادہ روہنگیا مسلمان اپنا گھر بار چھوڑ کر بنگلہ دیش اور ہندوستان میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے تھے، جن میں سے سینکڑوں گزشتہ چار سے زائد برسوں سے جموں میں پناہ لے رہے ہیں۔
