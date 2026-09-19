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جموں میں روہنگیا پناہ گزینوں کی بے دخلی غیر جمہوری'
حکمران جماعت نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر حسنین مسعودی نے روہنگیا پناہ گزینوں کی بے دخلی کو افسوس کن قرار دیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 19, 2026 at 2:53 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق): نیشنل کانفرنس (این سی) کے رکن اسمبلی پانپور، جسٹس (ریٹائرڈ) حسنین مسعودی، نے جموں میں روہنگیا پناہ گزینوں کی بے دخلی کو غیر آئینی اور غیر اخلاقی قرار دیتے ہوئے کہا کہ بھارت ایک جمہوری ملک ہے اور حکومت کو جمہوری اصولوں کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ "ایسی بے دخلی کسی بھی صورت میں نہیں ہونی چاہیے۔" انہوں نے حکومت پر زور دیا کہ وہ آئین ہند کے آرٹیکل 21 کے مطابق کارروائی کرے۔
واضح رہے کہ جموں کے نروال علاقے میں ایک دہائی سے بھی زائد عرصہ سے عارضی جھونپڑوں میں کسمپرسی کی زندگی گزار رہے روہنگیا پناہ گزیوں کو بے دخل کیا جا رہا ہے اور اس حوالہ سے ای ٹی وی بھارت نے تفصیلی رپورٹس بھی نشر کی ہیں۔
حسنین مسعودی نے ان باتوں کا اظہار جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع کے لیلہار علاقے میں 543.22 لاکھ روپے کی لاگت سے واٹر سپلائی اسکیم کے افتتاح کے حاشیہ پر میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات چیت کے دوران کیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ "اسکیم کا مقصد علاقے کے لوگوں کو محفوظ پینے کا پانی فراہم کرنا ہے۔"
میڈیا سے بات کرتے ہوئے این سی ایم ایل اے اور سابق ممبر پارلیمنٹ حسنین مسعودی نے کہا کہ عوامی شکایات، بالخصوص پورے جموں و کشمیر میں پینے کے پانی کے بحران کا ازالہ، این سی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں زیرِ التوا تمام واٹر سپلائی اسکیموں کو فعال بنانے کی کوشش کی جائے گی اور "ہر گھر نل سے جل" منصوبے کی مکمل عمل آوری یقینی بنائی جائے گی۔
وادی کشمیر کے مختلف علاقوں میں گزشتہ کئی برسوں سے پینے کے پانی کی قلت کی شکایات سامنے آتی رہی ہیں، جبکہ زیرِ زمین پانی کی سطح میں کمی اور کئی مقامات پر قدرتی آبی ذخائر خشک ہونے سے صورتحال مزید سنگین ہوئی ہے۔
پینے کے صاف پانی کی بڑھتی ہوئی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حکومت نے جل جیون مشن کے تحت مختلف علاقوں میں واٹر سپلائی اسکیموں کی تعمیر شروع کی ہے، جس کا مقصد پورے جموں و کشمیر میں ہر گھر تک نل کے ذریعے پانی پہنچانا ہے۔ تاہم کئی اسکیمیں فنڈز کی کمی اور دیگر مسائل کے باعث ابھی تک فعال نہیں ہو سکی ہیں، جس کے نتیجے میں لوگوں کو بغیر ٹریٹمنٹ والے پانی کے ذرائع پر انحصار کرنا پڑ رہا ہے۔
پلوامہ ضلع کے کئی علاقوں میں بھی "ہر گھر نل سے جل" کے تحت واٹر سپلائی اسکیمیں متعارف کرائی گئی ہیں، تاہم بعض علاقوں میں اب بھی پینے کے پانی کی قلت برقرار ہے۔ کئی مقامات پر لوگوں کو پانی حاصل کرنے کے لیے کئی کئی کلومیٹر کا سفر کرنا پڑتا ہے، جبکہ انتظامیہ کی جانب سے ضرورت پوری کرنے کے لیے واٹر ٹینکروں کی سپلائی بھی کی جا رہی ہے۔
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