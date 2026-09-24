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روہنگیا ہیومن رائٹس تنظیم نے جموں میں پناہ گزینوں کی بے دخلی کو روکنے کا کیا مطالبہ
جموں میں روہنگیا پناہ گزینوں کی بے دخلی پر "روہنگیا ہیومن رائٹس انیشی ایٹو" نامی تنظیم نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 24, 2026 at 7:42 PM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): 'روہنگیا ہیومن رائٹس انیشیٹیو' نامی تنظیم نے جموں میں روہنگیا پناہ گزینوں کی مبینہ بے دخلی اور انہیں اپنے ہی جھڑپوں کو منہدم کرنے پر مجبور کیے جانے پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت ہند، جموں و کشمیر انتظامیہ اور ضلع انتظامیہ جموں سے مزید بے دخلی کو فوری طور پر روکنے اور متاثرین کے لیے متبادل رہائش اور ہنگامی امداد فراہم کرنے کی اپیل کی ہے۔
روہنگیا ہیومن رائٹس انیشیٹیو کی جانب سے جاری ایک اپیل کے مطابق جموں کی پانچ بستیوں میں روہنگیا خاندانوں سے تعلق رکھنے والے تقریباً 350 عارضی ڈھانچے (ٹینٹ نما عارضی جھگیاں) خالی یا منہدم کیے جا چکے ہیں، جس سے تقریباً 1800 روہنگیا افراد متاثر ہوئے ہیں۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ متاثرین میں بچے، حاملہ خواتین اور بزرگ بھی شامل ہیں۔ تنظیم کے مطابق یہ کارروائیاں 28 اگست 2026 کو ضلع کلکٹر جموں کی جانب سے جاری نوٹس کے بعد شروع ہوئیں۔
ہیومن رائٹس انیشی ایٹو کا دعویٰ ہے کہ جموں کے دیگر روہنگیا کیمپوں اور چھوٹی بستیوں میں بھی بے دخلی کے نوٹس موصول ہوئے ہیں، جس سے مزید خاندانوں کے بے گھر ہونے کا خدشہ پیدا ہوگیا ہے۔ اپیل میں کہا گیا ہے کہ متاثرہ خاندانوں کو تاحال محفوظ، مناسب اور مستقل متبادل رہائش فراہم نہیں کی گئی اور بعض خاندان مبینہ طور پر سڑکوں پر رہنے پر مجبور ہیں، جہاں کھانا پکانے، بیت الخلا اور پینے کے صاف پانی جیسی بنیادی سہولیات بھی دستیاب نہیں۔
ہیومن رائٹس تنظیم نے مزید کہا کہ کئی روہنگیا خاندانوں کو اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے گھروں کو منہدم کرنے اور جو سامان بچ سکے اسے منتقل کرنے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے۔ تنظیم کے مطابق ان میں سے کئی رہائش گاہیں برسوں کی مزدوری، غیر رسمی روزگار اور معمولی بچت سے تعمیر کی گئی تھیں، جبکہ ایک گھر کی کم از کم لاگت تقریباً 50 ہزار روپے بتائی گئی ہے۔
تنظیم نے مزید کہا کہ بے دخلی کے نتیجے میں بچوں کی تعلیم، روزگار، صحت، پانی اور صفائی ستھرائی سمیت بنیادی ضروریات متاثر ہو رہی ہیں اور خواتین، بچوں، بزرگوں اور بیمار افراد کے لیے مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں۔ روہنگیا ہیومن رائٹس انیشی ایٹو نے حکومتِ ہند، جموں و کشمیر حکومت اور ضلع انتظامیہ جموں سے مزید بے دخلی اور انہدامی کارروائی فوری طور پر روکنے، متاثرہ خاندانوں سے بامعنی مشاورت اور قانونی طریقہ کار اختیار کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
تنظیم نے مطالبہ کیا کہ مزید بے دخلی اور انہدامی کارروائی اس وقت تک روکی جائے جب تک آزادانہ انسانی حقوق اور تحفظ سے متعلق جائزہ مکمل نہ ہو پناہ گزینوں کو اپنی رہائش گاہیں زبردستی منہدم کرنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ بے گھر خاندانوں کے لیے محفوظ اور باعزت متبادل رہائش کا انتظام کیا جائے متاثرہ خاندانوں کو خوراک، صاف پانی، صفائی، طبی سہولیات اور ضروری ادویات فراہم کی جائیں یو این ایچ سی آر، بچوں کے تحفظ سے متعلق اداروں، قانونی امداد فراہم کرنے والی تنظیموں اور آزاد انسانی حقوق اداروں کو متاثرہ خاندانوں تک رسائی دی جائے۔ تنظیم نے جموں میں 2021 سے مبینہ طور پر زیر حراست تقریباً 280 روہنگیا پناہ گزینوں کے معاملے کا بھی جائزہ لینے اور انہیں قانونی امداد، اہل خانہ سے رابطے، صحت کی سہولیات اور یو این ایچ سی آر تک رسائی فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
روہنگیا ہیومن رائٹس انیشی ایٹو نے یو این ایچ سی آر (UNHCR) ان انڈیا سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ متاثرہ خاندانوں کی درخواستوں کا فوری جواب دے اور جموں میں ان سے ملاقات کرکے ان کی انسانی اور تحفظ سے متعلق ضروریات کا جائزہ لے۔ تنظیم نے یہ بھی کہا کہ بے دخلی کے معاملے میں قانونی حیثیت کے ساتھ ساتھ انسانی وقار، بچوں کی حفاظت اور خاندانوں کے تحفظ کو بھی مدنظر رکھا جانا چاہیے۔روہنگیا ہیومن رائٹس انیشی ایٹو نے متعلقہ حکام سے 29 ستمبر 2026 تک تحریری جواب دینے کی درخواست بھی کی ہے۔
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