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رومنگ انجینئر نوید رونیال نیپال موٹر سائیکل سے سفر مکمل کرکے رامبن واپس پہنچ گئے، تقریباً 4,500 کلومیٹر کا سفر طے کیا
بس اسٹینڈ پر موجود حامیوں اور خیر خواہوں نے مہم کی کامیاب تکمیل پر نوید رونیال کو مبارکباد دی۔
Published : September 6, 2026 at 4:46 PM IST
رامبن: (نواز رونیال) مرکزی زیرِ انتظام جموں و کشمیر کے ضلع رامبن سے تعلق رکھنے والے انجینئر نوید رونیال، جنہیں ’رومنگ انجینئر‘ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، نیپال کا 14 روزہ موٹر سائیکل سفر مکمل کرکے ہفتہ کے روز اپنے آبائی ضلع رامبن واپس پہنچ گئے۔ انہوں نے اس مہم کے دوران تقریباً 4,500 کلومیٹر کا سفر طے کیا۔
تحصیل پوگل پریستان کے ملیگام کے رہائشی نوید رونیال کا رامبن بس اسٹینڈ پر آئی ڈی رونیال ہیلتھ کیئر کے مالک ڈاکٹر ناصر رونیال، حامیوں اور خیر خواہوں نے پرتپاک استقبال کیا۔
نوید رونیال نے کہا کہ مہم کے دوران انہیں نیپال کی ثقافت اور مہمان نوازی کو قریب سے دیکھنے اور مختلف علاقوں کے لوگوں سے میل جول کا موقع ملا۔
انہوں نے کہا، ’’نیپال کے عوام اور پولیس نے دورانِ سفر بھرپور تعاون کیا۔ میں ان کی مہمان نوازی اور مددگار رویے سے بہت متاثر ہوا۔ یہ سفر میرے لیے ایک یادگار تجربہ رہا۔‘‘
انہوں نے کہا کہ اب ان کا ارادہ ضلع رامبن، بالخصوص پوگل پریستان کے قدرتی حسن سے مالا مال اور نسبتاً کم دریافت شدہ علاقوں کو تلاش کرنے اور خطے کی قدرتی خوبصورتی و سیاحتی امکانات کو اجاگر کرنے کا ہے۔ انہوں نے لوگوں سے گزارش جموں و کشمیر سے نیپال ایک ہفتہ تک نہ جائیں کیونکہ حالیہ آفات سماوی کی وجہ سے نیپال میں بھاری تبای ہوئی ہے۔ بس اسٹینڈ پر موجود حامیوں اور خیر خواہوں نے مہم کی کامیاب تکمیل پر نوید رونیال کو مبارکباد دی اور ان کی ضلع میں واپسی کا خیرمقدم کیا۔