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سرینگر میں موسلا دھار بارش سے کئی علاقے زیر آب
حکام نے بتایا کہ شدید بارش اور بادل پھٹنے کے واقعے کے باعث وسطی کشمیر کے ضلع گاندربل کے صفاپورہ علاقے میں اچانک سیلاب آگیا۔
Published : July 20, 2026 at 11:02 PM IST
سری نگر:(جاوید ڈار) مرکزی زیر انتظام جموں کی گرمائی راجدھانی سرینگر میں پیر کے روز سڑکیں پھر سے زیر آب آئیں جس سے لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پھچلے دو دنوں سے ہوری بارشوں سے جہاں لوگوں کو گرمی سے راحت ملی وہیں دوسری طرف بارش کے سبب سرینگر کی تقریباً ساری سڑکیں زیر آب آ گئی ہیں۔ سرینگر کے کئی علاقوں میں موسلا دھار بارش ہوئی، جس کے نتیجے میں متعدد علاقوں میں پانی جمع ہوگیا، جس سے لوگوں چلنے پھرنے میں کافی مشکلات کا سامنا ہورہا ہے۔
حکام کے مطابق پیر کی صبح سے ہی کشمیر کے بیشتر علاقوں میں شدید بارش ہوئی، جبکہ کئی علاقوں میں موسلا دھار بارش ریکارڈ کی گئی۔ حکام نے بتایا کہ شدید بارش اور بادل پھٹنے کے واقعے کے باعث وسطی کشمیر کے ضلع گاندربل کے صفاپورہ علاقے میں اچانک سیلاب آگیا، جس سے وہاں آبی ذخائر میں پانی کی سطح اچانک بڑھ گئی۔
انہوں نے کہا کہ پانی کی سطح میں اچانک اضافے سے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا، تاہم کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ حکام کے مطابق وادی کے کئی علاقوں جن میں گرمائی دارالحکومت سری نگر بھی شامل ہے، میں شدید بارش کے باعث پانی جمع ہوگیا، جس سے ٹریفک جام کی صورتحال پیدا ہوگئی۔
محکمہ موسمیات نے 23 جولائی تک وادی کشمیر میں وسیع پیمانے پر بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے دفتر نے کہا کہ 21 سے 23 جولائی کے درمیان چند علاقوں میں الگ الگ مقامات پر شدید بارش، گرج چمک اور آسمانی بجلی گرنے کا امکان ہے۔