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ترال میں گورنمنٹ ہائی اسکول تک جانے والی سڑک خستہ حال،طلباء پریشان
طلبا نے بتایاکہ حکام کو توجہ دینے کی اپیل کی گئی لیکن اب تک اس سڑک کی حالت بہتربنانے کی کوشش نہیں کی گئی۔
Published : September 21, 2026 at 5:14 PM IST
ترال: (شبیر بھٹ) وادی کے قرب وجوار میں سڑ کوں کی میکڈمایزیشن اور تجدید ومرمت کے لیے اگرچہ سرکاری سطح پر دعوے کیے جاتے ہیں تاہم وادی کے کئی علاقوں میں ایسی بھی سڑکیں ہیں جہاں رابطہ سڑکوں کی خستہ حالی عوام کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔
جنوبی کشمیر کے ترال علاقے میں مندورہ نامی بستی میں موجود گورنمنٹ ہائی سکول تک جانے والی سڑک کی خستہ ہالی سکول جانے والے طلباء اور اساتزہ کے لیے پریشانی کا موجب ہے۔
مقامی طلبا جن میں اکثر کا تعلق گجر برادری سے ہے کو روزانہ اسی سڑک سے جانا پڑتا ہے لیکن سڑک کی اس خستہ ہالی نے ان کی زندگی اور تعلیم کو اجیرن بنا دیا ہے۔ کئی طلباء نے بتایا کہ سڑک کی یہ خستہ ہالی ان کے سپنوں کو مکمل ہونے نہیں دیتی کیوں کہ انہیں اسکول تک پہنچنے میں دقتوں کا سامنا ہے۔طلبا نے بتایاکہ کئی مرتبہ حکام کو اس جانب توجہ دینے کی اپیل کی گئی لیکن بدقسمتی سے اب تک اس سڑک کی حالت بہتربنانے کی کوشش نہیں کی گئی۔
اس دوران اسکول کے پرنسپل طارق احمد شاہ نے بتایا کہ ناسازگار موسم کے دوران تو طلباء کو بہت ہی مشکلات کا سامنا رہتا ہے کیونکہ یہ سڑک انتہائی خستہ ہے لیکن سرکاری سطح پر اس جانب توجہ دینے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے۔انہوں نے مطالبہ کیا کہ گورنمنٹ ہائی سکول مندورہ کو جانے والی سڑک کی حالت بہتر بنائی جائے۔