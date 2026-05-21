پلوامہ میں روڈ سیفٹی آگاہی پروگرام، طلباء کو سڑک پر حفاظتی اصولوں اور احتیاطی تدابیر سے آگاہ کرنے کی اہم پہل
Published : May 21, 2026 at 3:28 PM IST
پلوامہ، جموں وکشمیر (سید عادل مشتاق شاہ): دنیا بھر میں سڑک حادثات نوجوانوں کی اموات کی ایک بڑی وجہ بنتے جا رہے ہیں۔ ایسے حادثات کی روک تھام اور عوام کو سڑکوں پر حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کے حوالے سے بیدار کرنے کے لیے مختلف ممالک میں مسلسل آگاہی پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔
اسی کے مدنظر چیف ایجوکیشن آفیسر پلوامہ کی جانب سے ریاستی روڈ سیفٹی کونسل جموں و کشمیر کے تعاون سے گورنمنٹ گرلز ہائیر سیکنڈری اسکول پلوامہ میں طلباء کو روڈ سیفٹی سے متعلق آگاہی فراہم کرنے کے لیے ایک بیداری پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔
سڑک حادثات کے دوران روزانہ اوسطاً 450 سے 485 اموات
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سال 2025 میں ملک بھر میں سڑک حادثات کے دوران 1.6 لاکھ سے زائد افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، جو گزشتہ برس کے مقابلے میں تقریباً 4 فیصد زیادہ ہے۔ اس طرح روزانہ اوسطاً 450 سے 485 اموات ملک کی سڑکوں پر پیش آنے والے حادثات کے باعث ہو رہی ہیں۔ ان حادثات پر قابو پانے اور قیمتی جانوں کو محفوظ بنانے کے لیے آگاہی پروگرام وقت کی اہم ضرورت بن چکے ہیں۔
کیا ہے “4 Es”؟
دنیا بھر میں منعقد کیے جانے والے روڈ سیفٹی پروگراموں کا بنیادی مقصد حفاظت کے “4 Es” یعنی Education (تعلیم)، Enforcement (قانون کا نفاذ)، Engineering (انجینئرنگ) اور Emergency Care (ہنگامی طبی امداد) کو فروغ دینا ہے۔
سول ڈیفنس اور ماہرین کی ٹیموں کا پروگرام
جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں بھی سڑکوں پر حفاظتی شعور بیدار کرنے کے لیے مختلف پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں تاکہ عوام کو محفوظ ڈرائیونگ، ٹریفک قوانین اور حادثات کی صورت میں فوری اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا جا سکے۔ ایس ڈی آر ایف، سول ڈیفنس اور ماہرین کی ٹیموں نے پروگرام کے دوران طلباء کے ساتھ اہم معلومات شیئر کیں اور بتایا کہ سڑک حادثات کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے، نیز سڑکوں پر کن حفاظتی اصولوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔
طلباء کو تعلیم دینا پورے معاشرے کو تعلیم دینے کے مترادف
چیف ایجوکیشن آفیسر پلوامہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ طلباء قوم کا مستقبل ہوتے ہیں اور انہیں تعلیم دینا دراصل پورے معاشرے کو تعلیم دینے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس نوعیت کے بیداری پروگرام ضلع کے تمام اسکولوں میں مرحلہ وار منعقد کیے جائیں گے تاکہ طلباء میں روڈ سیفٹی سے متعلق شعور اجاگر کیا جا سکے۔