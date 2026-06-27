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ترال کے شتلن علاقے میں سڑک کی تعمیر رک گئی، عوام شدید مشکلات سے دوچار
حکومت فوری طور پر رکاوٹیں دور کرکے منصوبے پر دوبارہ کام شروع کرے تاکہ عوام کو درپیش مشکلات کا خاتمہ ہو سکے۔
Published : June 27, 2026 at 1:30 PM IST
ترال : جموں و کشمیر میں دیہی علاقوں کو بہتر سڑک رابطے سے جوڑنے کے لیے حکومت کی جانب سے مختلف منصوبوں پر کام جاری ہے، تاہم جنوبی کشمیر کے ترال علاقے کی شتلن بستی میں سڑک کی تعمیر رک جانے سے مقامی عوام شدید مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں اور انہوں نے اس پر سخت ناراضی کا اظہار کیا ہے۔
مقامی باشندوں کے مطابق بٹ نور سے شتلن تک سڑک کی تعمیر کو رواں سال پردھان منتری گرام سڑک یوجنا کے تحت منظوری دی گئی تھی، جس کے بعد علاقے کے لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سڑک کی تعمیر سے برسوں سے جاری آمدورفت کی مشکلات ختم ہونے کی امید پیدا ہوئی تھی۔
علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ شتلن آج بھی بنیادی سڑک رابطے سے محروم ہے، جس کے باعث روزمرہ استعمال کی اشیاء گھوڑوں کے ذریعے لانی پڑتی ہیں، جبکہ مریضوں کو علاج کے لیے کندھوں پر اٹھا کر بٹ نور تک پہنچانا پڑتا ہے۔ ان کے مطابق سڑک کی تعمیر سے نہ صرف ان کی زندگی آسان ہوتی بلکہ یہ علاقہ بھی باقی دنیا سے بہتر طور پر جڑ جاتا۔
تاہم تعمیراتی کام اچانک رک جانے سے مقامی لوگ ایک بار پھر مایوسی کا شکار ہو گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت فوری طور پر رکاوٹیں دور کرکے منصوبے پر دوبارہ کام شروع کرے تاکہ عوام کو درپیش مشکلات کا خاتمہ ہو سکے۔
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اس سلسلے میں پی ایم جی ایس وائی کے ایک متعلقہ افسر نے بتایا کہ سڑک کی تعمیر کچھ عرصے کے لیے تعطل کا شکار ہوئی ہے کیونکہ چند زمین مالکان کی جانب سے اعتراضات سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ متعلقہ فریقین کے ساتھ بات چیت جاری ہے اور امید ہے کہ معاملہ جلد حل ہو جائے گا، جس کے بعد سڑک کی تعمیر دوبارہ شروع کر دی جائے گی۔