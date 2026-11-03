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رام بن سڑک حادثہ: ٹاٹا سومو گہری کھائی میں گری، ڈرائیور جاں بحق اور ایک شخص زخمی
یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب گاڑی ایک موڑ سے گزر رہی تھی، اسی دوران بے قابو ہر کر گہری کھائی میں جا گری۔
Published : November 3, 2026 at 11:55 AM IST
رامبن: (نواز رونیال): مرکز کے زیرِ انتظام جموں و کشمیر کے پہاڑی ضلع رام بن میں منگل کی صبح ایک دردناک سڑک حادثے میں ٹاٹا سومو گاڑی کا ڈرائیور جاں بحق جبکہ دیگر دو افراد زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ سر بگنی بس اسٹینڈ کے قریب پیش آیا، جہاں ایک ٹاٹا سومو گاڑی زیر نمبری JK12-2463 موڑ کاٹتے ہوئے ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو کر سڑک سے پھسل گئی اور گہری کھائی میں جا گری۔
ایک عہدیدار نے بتایا کہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب گاڑی موڑ سے گزر رہی تھی۔ اچانک گاڑی سڑک سے پھسل کر کھائی میں جا گری، جس کے نتیجے میں گاڑی کا ڈرائیور موقعے پر ہی جاں بحق ہو گیا جبکہ گاڑی میں سوار دو دیگر افراد زخمی ہو گئے۔
حادثے کے فوراً بعد مقامی لوگوں اور متعلقہ امدادی ٹیموں نے جائے حادثہ پر پہنچ کر بچاؤ کارروائی شروع کی اور زخمیوں کو کھائی سے نکال کر ابتدائی طبی امداد فراہم کی۔
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عہدیدار کے مطابق، حادثے میں جاں بحق ہونے والے ڈرائیور کی شناخت منظور احمد وانی ولد عبدالطیف وانی ساکن چکہ رامسو کے طور پر ہوئی ہے، جبکہ دونوں زخمیوں کو مزید علاج و معالجے کے لیے ضلع اسپتال رام بن منتقل کر دیا گیا ہے۔ زخمیوں میں سے ایک کی شناخت عامر احمد وانی ولد غلام نبی وانی ساکن چکہ رامسو کے طور پر ہوئی ہے۔
ادھر، واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے کارروائی شروع کر دی ہے۔ اس سلسلے میں پولیس تھانہ رامسو میں مقدمہ درج کرکے حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔
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