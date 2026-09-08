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پونچھ کے کَلائی علاقے میں سڑک حادثہ، موٹر سائیکل سوار نوجوان جاں بحق
پونچھ کے کلائی علاقے میں تیز رفتار نامعلوم گاڑی نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی، حادثے میں نوجوان محبوب احمد جاں بحق ہوگئے۔
Published : September 8, 2026 at 1:47 PM IST
پونچھ (بھوپیندر): جموں کے پونچھ ضلع کے کلائی علاقے میں منگل کی صبح پیش آئے ایک دردناک سڑک حادثے میں موٹر سائیکل سوار نوجوان جاں بحق ہوگیا۔ متوفی کی شناخت خانتر، پونچھ کے رہائشی محبوب احمد ولد عبداللطیف کے طور پر ہوئی ہے۔
معلومات کے مطابق محبوب احمد کسی کام کے سلسلے میں موٹر سائیکل پر جا رہے تھے۔ جب وہ کلائی کے قریب پہنچے تو تیز رفتاری سے آنے والی ایک نامعلوم گاڑی نے ان کی موٹر سائیکل کو زوردار ٹکر مار دی۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ موٹر سائیکل سوار سڑک پر گر گیا اور انہیں شدید چوٹیں آئیں۔
حادثے کے فوراً بعد مقامی افراد موقع پر پہنچے اور شدید زخمی محبوب احمد کو فوری طور پر راجہ سکھ دیو سنگھ ضلع اسپتال پونچھ منتقل کیا۔ اسپتال میں ڈاکٹروں نے معائنے کے بعد انہیں مردہ قرار دے دیا۔ ڈاکٹروں کے مطابق اسپتال پہنچنے سے قبل ہی زیادہ خون بہہ جانے کے باعث ان کی موت واقع ہوچکی تھی۔
پولیس نے قانونی کارروائی اور پوسٹ مارٹم کے بعد لاش اہل خانہ کے حوالے کردی، پولیس نے معاملے میں متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کرکے حادثے کے ذمہ دار نامعلوم گاڑی اور اس کے ڈرائیور کی تلاش شروع کردی ہے۔
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پولیس آس پاس نصب سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج کی بھی تفتیش کر رہی ہے تاکہ ٹکر مارنے والی گاڑی اور اس کے ڈرائیور کی شناخت کی جاسکے۔