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کشتواڑ کے دچھن میں سڑک حادثہ، اسکارپیو چناب میں ڈوبنے سے پانچ افراد ہلاک
کشتواڑ کے دچھن میں سڑک حادثہ، اسکارپیو چناب میں ڈوبنے سے پانچ افراد ہلاک
Published : August 15, 2026 at 4:51 PM IST
کشتواڑ، جموں، (محمد اشرف گنائی): جموں و کشمیر کے کشتواڑ ضلع کے دچھن علاقے میں آج ایک دل دہلا دینے والا سڑک حادثہ پیش آیا، جس میں ایک مہندرا اسکارپیو گاڑی سڑک سے پھسل کر دریائے چناب میں جا گری۔ حادثے میں اب تک پانچ افراد کی موت کی تصدیق ہوئی ہے، جب کہ پولیس اور مقامی افراد کی جانب سے بچاؤ اور ریسکیو آپریشن جاری ہے۔
حکام کے مطابق حادثہ اُس وقت پیش آیا جب گاڑی نمبر HR29AG-0648 یاینوان ڈنگدارو سے ساؤنڈر کی جانب جا رہی تھی۔ راستے میں گاڑی بے قابو ہو کر سڑک سے پھسل گئی اور دریائے چناب میں جا گری۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی ایک ٹیم مقامی لوگوں کے ہمراہ جائے حادثہ پر پہنچی اور فوری طور پر بچاؤ کارروائیاں شروع کی گئیں۔
A vehicle fell into the Chenab River in the Dachhan area of Kishatwar, resulting in the death of five people. Police and administration teams reached the spot and rescue operations were launched: Police pic.twitter.com/g8PSmSxZ4F— IANS (@ians_india) August 15, 2026
سوار افراد کی مکمل تعداد ابھی واضح نہیں
ایک افسر نے بتایا کہ حادثہ کے مقام سے اب تک پانچ لاشیں برآمد کی جا چکی ہیں، تاہم گاڑی میں سوار افراد کی مکمل تعداد ابھی واضح نہیں ہو سکی ہے۔ پولیس نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی ہیں، جب کہ ریسکیو اور ریکوری آپریشن بدستور جاری ہے۔
Pained by the loss of five lives in a tragic road accident in Dachhan, Kishtwar. My heartfelt condolences to the bereaved families. Have directed the District Administration and senior officials to ensure immediate assistance is provided to those affected.— Manoj Sinha (@manojsinha_) August 15, 2026
متاثرہ خاندانوں کو فوری امداد فراہم کرنے کی ہدایت
جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کشتواڑ کے دچھن میں پیش آئے اس المناک حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا، "دچھن، کشتواڑ میں سڑک حادثے میں پانچ قیمتی جانوں کے ضیاع سے دکھی ہوں۔ سوگوار خاندانوں کے ساتھ میری دلی ہمدردی ہے۔ ضلع انتظامیہ اور اعلیٰ حکام کو ہدایت دی گئی ہے کہ متاثرہ خاندانوں کو فوری امداد فراہم کی جائے۔