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کشتواڑ کے دچھن میں سڑک حادثہ، اسکارپیو چناب میں ڈوبنے سے پانچ افراد ہلاک

کشتواڑ کے دچھن میں سڑک حادثہ، اسکارپیو چناب میں ڈوبنے سے پانچ افراد ہلاک

Road accident in Kishtwar Dachhan, five people died after Scorpio sank in Chenab River Urdu News
Representational Image (IANS File Photo)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 15, 2026 at 4:51 PM IST

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کشتواڑ، جموں، (محمد اشرف گنائی): جموں و کشمیر کے کشتواڑ ضلع کے دچھن علاقے میں آج ایک دل دہلا دینے والا سڑک حادثہ پیش آیا، جس میں ایک مہندرا اسکارپیو گاڑی سڑک سے پھسل کر دریائے چناب میں جا گری۔ حادثے میں اب تک پانچ افراد کی موت کی تصدیق ہوئی ہے، جب کہ پولیس اور مقامی افراد کی جانب سے بچاؤ اور ریسکیو آپریشن جاری ہے۔

حکام کے مطابق حادثہ اُس وقت پیش آیا جب گاڑی نمبر HR29AG-0648 یاینوان ڈنگدارو سے ساؤنڈر کی جانب جا رہی تھی۔ راستے میں گاڑی بے قابو ہو کر سڑک سے پھسل گئی اور دریائے چناب میں جا گری۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی ایک ٹیم مقامی لوگوں کے ہمراہ جائے حادثہ پر پہنچی اور فوری طور پر بچاؤ کارروائیاں شروع کی گئیں۔


سوار افراد کی مکمل تعداد ابھی واضح نہیں
ایک افسر نے بتایا کہ حادثہ کے مقام سے اب تک پانچ لاشیں برآمد کی جا چکی ہیں، تاہم گاڑی میں سوار افراد کی مکمل تعداد ابھی واضح نہیں ہو سکی ہے۔ پولیس نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی ہیں، جب کہ ریسکیو اور ریکوری آپریشن بدستور جاری ہے۔

متاثرہ خاندانوں کو فوری امداد فراہم کرنے کی ہدایت
جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کشتواڑ کے دچھن میں پیش آئے اس المناک حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا، "دچھن، کشتواڑ میں سڑک حادثے میں پانچ قیمتی جانوں کے ضیاع سے دکھی ہوں۔ سوگوار خاندانوں کے ساتھ میری دلی ہمدردی ہے۔ ضلع انتظامیہ اور اعلیٰ حکام کو ہدایت دی گئی ہے کہ متاثرہ خاندانوں کو فوری امداد فراہم کی جائے۔

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ACCIDENT IN KISHTWAR
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SCORPIO SANK IN CHENAB AT KISHTWAR
کشتواڑ کے دچھن میں سڑک حادثہ
ROAD ACCIDENT IN KISHTWAR DACHHAN

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