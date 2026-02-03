ETV Bharat / jammu-and-kashmir
گاندربل میں سڑک حادثہ دو زخمی،ہنگامی حالت میں پی ایچ سی بند
سڑک حادثے کے بعد زخمیوں کو پی ایچ سی پرائمری ہیلتھ سنٹرلے جایا گیا جہاں تالا لگا ہوا تھا۔ لوگوں نے غصے کا اظہار کیا
Published : February 3, 2026 at 8:01 AM IST
گاندربل(فردوس تانترے): جموں کشمیر کے گاندربل ضلع کے گنیوان گنڈ علاقے کے قریب پیر کی دیر شام ایک کینٹر ٹرک گہری کھائی میں گرنے اور ایک مکان سے ٹکرانے سے دو افراد زخمی ہوگئے، حکام نے بتایا ٹرک سرینگر سے کارگی جا رہی تھی۔ ڈرائیور سے گاڑی بے قابو ہو گئی۔جس کی وجہ سے گاڑی کھائی میں جاگری۔
واقعے کے فوراً بعد پولیس اور ایس او جی کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا۔ زخمیوں کو گاڑی سے نکال کر طبی امداد کے لیے پرائمری ہیلتھ سنٹر گنیواں لے جایا گیا۔ تاہم مقامی لوگوں نے الزام لگایا کہ ایمرجنسی کے وقت پی ایچ سی کو تالا لگا ہوا تھا۔
پی ایچ سی بند ہونے کی وجہ سے زخمیوں کو بعد میں مقامی گاڑی میں سب ڈسٹرکٹ ہسپتال کنگن میں علاج کے لیے منتقل کیا گیا۔ مقامی لوگوں نے پی ایچ سی گنیواں کی خدمات پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس پی ایچ سی میں مناسب عملہ اور انفراسٹرکچر کا فقدان ہے اور معمول کے مطابق شام 4 بجے کے بعد بند رہتا ہے۔
انہوں نے الزام لگایا کہ عملی طور پر بیکار ہو گیا ہے، خاص طور پر ہنگامی حالات میں ،حکام نے بتایا کہ ایس ڈی ایچ کنگن میں زخمیوں کی حالت کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ پولیس نے واقعہ کا نوٹس لے لیا ہے۔