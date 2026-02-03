ETV Bharat / jammu-and-kashmir

گاندربل میں سڑک حادثہ دو زخمی،ہنگامی حالت میں پی ایچ سی بند

سڑک حادثے کے بعد زخمیوں کو پی ایچ سی پرائمری ہیلتھ سنٹرلے جایا گیا جہاں تالا لگا ہوا تھا۔ لوگوں نے غصے کا اظہار کیا

گاندربل میں سڑک حادثہ دو زخمی،ہنگامی حالت میں پی ایچ سی بند
گاندربل میں سڑک حادثہ دو زخمی،ہنگامی حالت میں پی ایچ سی بند (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 3, 2026 at 8:01 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

گاندربل(فردوس تانترے): جموں کشمیر کے گاندربل ضلع کے گنیوان گنڈ علاقے کے قریب پیر کی دیر شام ایک کینٹر ٹرک گہری کھائی میں گرنے اور ایک مکان سے ٹکرانے سے دو افراد زخمی ہوگئے، حکام نے بتایا ٹرک سرینگر سے کارگی جا رہی تھی۔ ڈرائیور سے گاڑی بے قابو ہو گئی۔جس کی وجہ سے گاڑی کھائی میں جاگری۔

واقعے کے فوراً بعد پولیس اور ایس او جی کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا۔ زخمیوں کو گاڑی سے نکال کر طبی امداد کے لیے پرائمری ہیلتھ سنٹر گنیواں لے جایا گیا۔ تاہم مقامی لوگوں نے الزام لگایا کہ ایمرجنسی کے وقت پی ایچ سی کو تالا لگا ہوا تھا۔

پی ایچ سی بند ہونے کی وجہ سے زخمیوں کو بعد میں مقامی گاڑی میں سب ڈسٹرکٹ ہسپتال کنگن میں علاج کے لیے منتقل کیا گیا۔ مقامی لوگوں نے پی ایچ سی گنیواں کی خدمات پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس پی ایچ سی میں مناسب عملہ اور انفراسٹرکچر کا فقدان ہے اور معمول کے مطابق شام 4 بجے کے بعد بند رہتا ہے۔

مزید پڑھیں:بانڈی پورہ میں ریٹائرڈ اسکول ٹیچر کی رہائش گاہ پر این آئی اے کا چھاپہ

انہوں نے الزام لگایا کہ عملی طور پر بیکار ہو گیا ہے، خاص طور پر ہنگامی حالات میں ،حکام نے بتایا کہ ایس ڈی ایچ کنگن میں زخمیوں کی حالت کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ پولیس نے واقعہ کا نوٹس لے لیا ہے۔

TAGGED:

PHC LOCKED IN GANDERBAL
TWO INJURED IN GANDERBAL ACCIDENT
گاندربل سڑک حادثہ
ROAD ACCIDENT IN GANDERBA

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.