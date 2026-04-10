ڈورو شاہ آباد اننت ناگ میں سڑک حادثہ، ایک شخص ہلاک، تین زخمی
Published : April 10, 2026 at 12:34 PM IST
اننت ناگ، جموں و کشمیر (فیاض لولو): جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے ڈورو شاہ آباد علاقے میں دورانِ شب پیش آنے والے ایک افسوسناک سڑک حادثے میں ایک شخص ہلاک جب کہ تین دیگر زخمی ہو گئے، جس کے باعث علاقے میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔
تفصیلات کے مطابق ایک ٹرک جو ویریناگ کی جانب جا رہا تھا، ڈورو شاہ آباد کے مقام پر اچانک ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو گیا اور سڑک کنارے ایک دیوار سے جا ٹکرایا۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ اس کی آواز سن کر مقامی لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے اور فوری طور پر امدادی کارروائیوں میں حصہ لیا۔
ایک شخص کی حالت انتہائی تشویشناک
مقامی لوگوں نے زخمیوں کو فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کیا، جہاں ابتدائی طبی امداد فراہم کی گئی۔ زخمیوں میں سے ایک شخص کی حالت انتہائی تشویشناک بتائی جا رہی تھی، جسے مزید بہتر علاج و معالجہ کے لیے گورنمنٹ میڈیکل کالج (GMC) اننت ناگ منتقل کیا گیا۔
گاڑی کا ڈرائیور اشفاق احمد ہلاک
تاہم، ڈاکٹروں کی انتھک کوششوں کے باوجود مذکورہ زخمی شخص زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ ہلاک ہونے والے شخص کی شناخت اشفاق احمد نائیکو ساکن لاورمنڈا قاضی گنڈ کے طور پر ہوئی ہے، جو مبینہ طور پر گاڑی کا ڈرائیور بتایا جا رہا ہے۔ دریں اثنا، دیگر زخمیوں کی حالت مستحکم بتائی جا رہی ہے اور انہیں زیر علاج رکھا گیا ہے۔
سڑکوں کی حالت بہتر بنانے کا مطالبہ
پولیس نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی ہیں تاکہ حادثے کی اصل وجوہات کا پتہ چلایا جا سکے۔ مقامی لوگوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ سڑکوں کی حالت بہتر بنانے اور ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے تاکہ مستقبل میں ایسے افسوسناک حادثات و واقعات سے بچا جا سکے۔