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ایل جی کے حفاظتی دستے کا اہلکار سڑک حادثے میں جاں بحق
زخمی اہلکار کو فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کیا گیا تاہم وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا
Published : November 26, 2026 at 11:03 AM IST
راجوری(جہانگیر خان) : جموں وکشمیر کےایل جی منوج سہنا کےحظاظتی دستے سےمنسلک ایک اہلکار شہزاد احمد ہریانہ پنجاب میں ایک سڑک حادثے کےدوران فوت ہو گیا۔
شہزاد احمد ضلع راجوری کی تحصیل تھنہ منڈی کے پلانگڑھ علاقہ کارہنے والا تھا جوکہ عرصہ دراز سے اپنی خدمات بطور کمانڈو جموں کشمیر کےلفٹینٹ گورنر منوج سہنا کےساتھ دے انجام دے رہا تھا تاہم گزشتہ روز دہلی سےواپسی میں اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ آرہے تھے کہ امبالا کےقریب اس وقت حادثے کاشکار ہوئے جب سڑک پر کسی مسافرکی خراب گاڑی کو سڑک سے دھکا لگا کر کنارے لگانے کی مددکر رہا تھا۔
تاہم پیچھے سے آرہی ایک تیز رفتار گاڑی نے انہیں ساتھی سمیت اپنی زد میں لے لیا جس کے نتیجےمیں شہزاد کی موقع پر موت واقع ہوگی اور اس کا دوسرا ساتھی شدید زخمی ہوگیا جوکہ اس وقت زیر علاج ہے شہزاد جموں کشمیر آرمڈ فورس کا حصہ تھا ۔تاہم اسپیشل ڈیوٹی کےطور پر ایل جی کی سیکورٹی میں تعینات تھا۔
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تاہم شہزاد کےجسدخاکی کو ان کےآبای گاوں پلانگڑ میں لائی گئی۔ جہاں آج بعد دوپہر ان کی آخری رسومات ان کے آبائی مقام پر اداکی جائے گی نوجون کی سڑک حادثےمیں موت کی وجہ سے پورے علاقہ میں غم کی لہر ہے۔