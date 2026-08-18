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گاد ہٹانے کے لیے کھولے جائیں گے بگلیہار ڈیم کے دروازے، دریائے چناب کے پانی کی سطح میں ہوگا اضافہ، رامبن ڈی ایم
عوام، مقامی باشندوں، سیاحوں، ماہی گیروں اور مویشی پالنے والوں کو دریائے چناب کے کناروں سے دور رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔
Published : August 18, 2026 at 4:47 PM IST
رامبن: (نواز رونیال) جموں و کشمیر ضلع انتظامیہ رامبن نے چندرکوٹ میں واقع بگلیہار 900 میگاواٹ ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کے ذخیرۂ آب میں وقتاً فوقتاً ہونے والی ڈرا ڈاؤن سِلٹ فلشنگ آپریشن کے پیش نظر عوام کے لیے ایڈوائزری جاری کی ہے۔ انتظامیہ نے خبردار کیا ہے کہ ڈیم سے پانی کے اخراج کے باعث دریائے چناب میں پانی کی سطح اچانک بڑھنے اور بہاؤ کی رفتار میں اضافہ ہونے کا امکان ہے۔
ضلع مجسٹریٹ محمد الیاس خان کی جانب سے جاری ایڈوائزری زیر نمبر DCR/Relief/2026-27/1102-08 کے مطابق سِلٹ فلشنگ آپریشن کے لیے بگلیہار ڈیم کے گیٹ 19 اگست کو صبح 10 بجے کھولے جائیں گے۔
انتظامیہ نے کہا ہے کہ آپریشن کے دوران پانی کے اخراج سے دریائے چناب میں پانی کی سطح اور بہاؤ کی رفتار میں اچانک اضافہ ہوسکتا ہے، جس سے انسانی جانوں اور املاک کو ممکنہ خطرہ لاحق ہوسکتا ہے۔عوام، مقامی باشندوں، سیاحوں، ماہی گیروں، مویشی پالنے والوں اور دیگر افراد کو دریائے چناب اور اس کی معاون ندیوں کے کناروں سے دور رہنے اور دریا یا اس کے قریب نہانے، تیراکی، ماہی گیری، رافٹنگ یا کسی بھی دوسری سرگرمی سے گریز کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔
دریا کے کناروں کے قریب رہنے والے افراد کو اپنے مویشی، زرعی آلات اور دیگر قیمتی سامان نشیبی علاقوں سے دور منتقل کرنے اور دریاؤں، ندی نالوں اور دیگر آبی گزرگاہوں کو عبور کرنے سے گریز کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے، کیونکہ پانی کی سطح اچانک بڑھ سکتی ہے۔
انتظامیہ نے عوام کو ہدایت دی ہے کہ ضلع انتظامیہ، پولیس، ایس ڈی آر ایف، محکمہ ریونیو اور دیگر متعلقہ اداروں کی جانب سے جاری کردہ ہدایات پر سختی سے عمل کریں اور کسی بھی ہنگامی یا غیر معمولی صورتحال کی فوری اطلاع قریبی سرکاری ادارے کو دیں۔
فیلڈ افسران، پنچایتی راج اداروں، اربن لوکل باڈیز اور متعلقہ محکموں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ایڈوائزری کو وسیع پیمانے پر عوام تک پہنچائیں اور دریائی کناروں کے حساس مقامات پر قریبی نگرانی برقرار رکھیں۔ ضلع انتظامیہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ مکمل تعاون کریں اور سِلٹ فلشنگ آپریشن کے دوران دریا کے قریب غیر ضروری نقل و حرکت سے گریز کریں۔