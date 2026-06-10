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مہنگائی اور بجلی بلوں نے جموں کے کسانوں کی کمر توڑ دی، حکومت سے فوری مدد کا مطالبہ
بجلی نرخوں، مہنگے ڈیزل اور بڑھتی زرعی لاگت سے پریشان کسانوں نے حکومت سے ریلیف اور ایم ایس پی میں اضافے کا مطالبہ کیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 10, 2026 at 2:37 PM IST
جموں (عامر تانترے): دنیا بھر میں اپنی خوشبودار باسمتی چاول کی پیداوار کے لیے مشہور جموں ضلع کے کسان بڑھتی مہنگائی، بجلی کے نرخوں میں اضافے اور آسمان کو چھو رہے زرعی اخراجات کے باعث جموں کے کسان شدید معاشی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ جموں کے باسمتی چاول کو جغرافیائی شناخت (جی آئی) ٹیگ بھی ملا ہوا ہے۔
جموں کے کسانوں کا کہنا ہے کہ کھیتی باڑی کی لاگت میں بے پناہ اضافہ، زرعی اراضی کا سکڑنا، غیر یقینی موسمی حالات، حکومتی تعاون کی کمی اور منڈیوں میں غیر یقینی صورتحال نے انہیں معاشی بحران میں دھکیل دیا ہے۔ آبائی ذریعہ معاش اور آمدنی کو بچانے کے لیے جموں کے کسانوں نے حکومت سے فوری مداخلت اور مسائل کے حل کا مطالبہ کیا ہے۔
اسی سلسلے میں جموں کے کسانوں کے ایک وفد نے ڈویژنل کمشنر جموں رمیش کمار کو ایک یادداشت پیش کی جس میں حکومت سے کسانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے اقدامات اٹھانے کی اپیل کی گئی ہے۔
ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے جے اینڈ کے کسان کانگریس کے چیئرمین بھارت پریہ بیراگی نے کہا کہ اس وقت کسانوں کو سب سے بڑا مسئلہ کھیتوں میں آبپاشی کے لیے استعمال ہونے والے موٹروں کے بجلی بلوں کا ہے۔ انہوں نے کہا: "ایک طرف کھیتوں کی جانب جانے والی نہروں کی حالت خستہ ہے اور پانی آخری سرے تک نہیں پہنچ رہا، دوسری جانب محکمہ بجلی نے کھیتوں میں لگے موٹروں کے کنکشن منقطع کر دیے ہیں اور بلوں کی ادائیگی کے بعد ہی بجلی بحال کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔"
بجلی بلوں کا بڑھتا بوجھ
کسانوں کا کہنا تھا کہ بجلی کے نرخوں میں اضافے سے آبپاشی کی لاگت کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ اس کے علاوہ حال ہی میں ڈیزل کی قیمت میں تقریباً 10 روپے فی لیٹر اضافہ، کھاد اور زرعی ادویات کی بڑھتی قیمتوں نے کسانوں پر بھاری مالی بوجھ ڈال دیا ہے۔
بھارت پریہ بیراگی نے کہا: "ہم اپنی فصلوں سے کوئی خاطر خواہ آمدنی حاصل نہیں کر پا رہے۔ حال ہی میں کسانوں کو گندم کا صرف 2500 روپے فی کوئنٹل نرخ ملا، جو سرمایہ کاری، لاگت کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ اگر ہم بجلی کے بل بھی ادا کریں تو ہمارے لیے کوئی منافع نہیں بچے گا بلکہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔"
انہوں نے تمام کسانوں کے بجلی بل مکمل طور پر معاف کیے جانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا: "منقطع شدہ بجلی کنکشن فوری پر بحال کیے جائیں تاکہ دھان کی کاشت متاثر نہ ہو۔"
کسانوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ دس برسوں میں کھیتی باڑی کی لاگت کئی گنا بڑھ گئی ہے، لیکن فصلوں کی قیمتیں تقریباً جمود کی شکار ہیں۔ کسانوں کے اہم مطالبات میں ان کی پیداوار کے لیے منافع بخش اور یقینی قیمتوں کا تعین بھی شامل ہے۔
کسانوں کا مطالبہ
جموں ضلع کے پرگوال علاقے کے سرحدی گاؤں نکووال کے کسان سمن دیپ سنگھ نے بتایا: "ہم بین الاقوامی سرحد کے قریب رہتے ہیں اور نہر کا پانی آخری سرے تک نہیں پہنچتا۔ دھان کی بوائی کے لیے ہمیں موٹروں کے ذریعے پانی کھیتوں تک پہنچانا پڑتا ہے، لیکن بقایا بجلی بلوں کی وجہ سے محکمہ بجلی نے کنکشن کاٹ دیے ہیں جس سے ہمیں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔"
ادھر، ضلع کٹھوعہ کے ہیرانگر علاقے کے کسان رمن تھاپا نے کہا، "حکومتی محکمے ہم سے ہر چیز کا بل وصول کرنا چاہتے ہیں، مہنگا ڈیزل خریدنے کا کہتے ہیں اور پھر کھیتی بھی کریں۔ لیکن ہماری فصلوں کو وہ قیمت نہیں ملتی جس کی وہ حقدار ہیں۔ ہم حکومت کی ہر ہدایت پر عمل کرنے کو تیار ہیں، لیکن پہلے کم از کم امدادی قیمت میں اضافہ کیا جائے تاکہ ہم اپنی پیداوار سے مناسب آمدنی حاصل کر سکیں اور بل بھی ادا کر سکیں۔ اگر حکومت ایسا نہیں کر سکتی تو بجلی نرخ معاف کرے، رعایتی ڈیزل فراہم کرے اور دیگر طریقوں سے بھی کسانوں کی مدد کرے۔"
یادداشت میں پیش کیے گئے نقاط
بجلی نرخوں کی مکمل معافی اور فصلوں کے لیے کم از کم امدادی قیمت (ایم ایس پی) یقینی بنانے کے علاوہ کسانوں کی جانب سے پیش کی گئی یادداشت میں 16 دیگر مطالبات بھی شامل ہیں؛ ان میں معیاری بیجوں کی فراہمی کو یقینی بنانا، کھاد کی بلا تعطل دستیابی، کسانوں کے لیے رعایتی ڈیزل، سرحدی باڑ لگانے کے لیے استعمال ہونے والی زمین کے عوض سرحدی کسانوں کو چار گنا معاوضہ، جامع فصل بیمہ اسکیم، قرضوں سے راحت اور سود کی معافی، آبپاشی کے ڈھانچے کو مضبوط بنانا، جنگلی جانوروں سے فصلوں کو ہوئے نقصان کا معاوضہ، زرعی مزدوروں کی فلاحی اسکیموں کو باقاعدہ بنانا، کولڈ اسٹوریج اور گوداموں کی سہولیات کو بہتر بنانا، باغبانی اور زیادہ منافع والی فصلوں کو فروغ دینا، پی ایم کسان فوائد کی بروقت ادائیگی، کسان سہولت مراکز کا قیام، موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ کسانوں کے لیے خصوصی پیکیج، زرعی زمین کے حصول پر مناسب معاوضہ اور کوآپریٹو سوسائٹیوں کو مضبوط بنانا شامل ہیں۔
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