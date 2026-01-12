ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر کے بالائی علاقوں میں گلیشیائی جھیلوں سے تباہ کن سیلاب کا خطرہ، ماہرین نے کیا خبردار
ماہرین کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کے پیش نظر اب مسلسل نگرانی محض انتخاب نہیں بلکہ بقا کے لئے ناگزیر بن چکی ہے۔
Published : January 12, 2026 at 3:05 PM IST
سرینگر: کشمیر کے بالائی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو ان ہی گلیشیئرز سے خطرے کا سامنا ہے جو اس خطے کی پہچان ہیں۔ ایک نئی تحقیق میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بڑھتا درجہ حرارت (گلوبل وارمنگ) گلیشیائی جھیلوں کو تیزی سے پھیلا رہا ہے، جس سے تباہ کن سیلاب کے لیے خطرناک حالات پیدا اور (مستقبل کے لئے سازگار) ہو رہے ہیں۔
یہ تحقیق ’’جرنل آف گلیشیالوجی‘‘ میں شائع ہوئی ہے، جس میں وادی کشمیر کے ہمالیائی پہاڑ سلسلہ کی پانچ ایسی گلیشیائی جھیلوں کی نشاندہی کی گئی ہے جنہیں اب زیادہ خطرناک قرار دیا جا رہا ہے۔ ’کولاہائی‘ جیسے بڑے گلیشیئرز کے سکڑنے سے پگھلا ہوا پانی ڈھیلی چٹانوں اور نشیبی علاقوں میں جمع ہو رہا ہے۔
یہ قدرتی مگر کمزور بند، جنہیں مورین کہا جاتا ہے، اتنی بڑی مقدار میں پانی کو روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ سائنسدانوں کو خدشہ ہے کہ ’’یہ کسی بھی وقت اور بغیر پیشگی وارننگ کے ٹوٹ سکتے ہیں، جس کے سبب گلیشیائی جھیلوں میں جمع پانی سیلاب کا باعث بن سکتا ہے۔‘‘
کشمیر یونیورسٹی کے ایسوسی ایٹ پروفیسر اور تحقیق کے شریک مصنف عرفان رشید کا کہنا ہے کہ ’’اگرچہ ماضی میں یہاں ایسے بڑے سیلابوں کی کوئی تاریخ نہیں، تاہم اب قدرتی خاص کر موسمیات حالات خطرناک حد تک (ان جیسے حادثات کے لیے) سازگار ہو چکے ہیں۔‘‘
انہوں نے خبردار کیا کہ ایک جھیل کے ٹوٹنے سے مسلسل تباہی کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ ان کے مطابق، ’’نشیبی وادیاں اچانک آنے والے سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آ سکتی ہیں، جس سے رہائشی ڈھانچوں سمیت اہم بنیادی ڈھانچے تباہ ہو سکتے ہیں۔‘‘
یہ تحقیق منسٹری آف ارتھ سائنسز کے ایک منصوبے کے تحت کی گئی ہے۔ تحقیق میں سیٹلائٹ ڈیٹا اور زمینی مشاہدات کے ذریعے گلیشیئرز کی برف کم ہونے کے عمل کو جانچا گیا۔ سائنسدانوں نے پایا کہ ’’گلیشیئرز کی پسپائی کی بڑی وجہ مقامی سطح پر موسم میں تبدیلی ہے، جس میں نسبتاً گرم سردیاں اور برف باری میں نمایاں کمی شامل ہے۔‘‘
یہ خطرہ محض کاغذی حد تک ہی محدود نہیں اور نہیں صرف خیالی ہے۔ گزشتہ برس مانسون سیزن کے دوران صوبہ جموں کے کشتواڑ ضلع میں تباہ کن اور ہلاکت خیز سیلاب آیا جس میں درجنوں افراد ہلاک اور کئی زخمی ہوئے تھے۔ اگرچہ یہ سیلاب تیز بارشوں، بادل پھٹنے اور فلیش فلڈز کی وجہ سے آئے تھے، لیکن اس حادثے یہ واضح ہو گیا کہ خطے کی تنگ پہاڑی وادیاں اچانک پانی کے ریلوں کے سامنے کتنی بے بس ہیں اور کیسی تباہی مچا سکتے ہیں۔
سنٹرل واٹر کمیشن کے ماہرین کے مطابق اس مسئلے سے پورا خطہ دوچار ہے۔ لداخ اور ہماچل پردیش میں بھی ایسے ہی رجحانات دیکھے جا رہے ہیں، جہاں گلیشیائی جھیلیں تعداد اور سائز دونوں میں بڑھ رہی ہیں۔
کئی علاقوں میں ممکنہ سیلاب کے راستے میں پن بجلی منصوبے، سڑکیں حتی کہ انسانی بستیاں بھی ہیں۔ کسی بڑی جھیل کے پھٹنے کی صورت میں پانی کئی میل تک تباہی پھیلا سکتا ہے، جس کے ساتھ بڑے پتھر اور کیچڑ شامل ہو کر پانی کو انتہائی خطرناک بنا سکتے ہیں۔
تحقیق کے مصنفین، جن میں سیرت ماگرے اور سمیع اللہ بٹ بھی شامل ہیں، نے حکومت سے ’’اب تحقیق سے آگے بڑھ کر عملی اقدامات‘‘ اٹھائے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے ’’کمزور قدرتی باندھوں کو مضبوط بنانے اور ابتدائی وارننگ سسٹم نصب کرنے‘‘ کی اہمیت پر زور دیا ہے۔
ان کا مزید کہنا ہے کہ پہاڑی علاقوں میں ہونے والی ہر نئی تعمیر میں آفات سے نمٹنے کی منصوبہ بندی کو لازمی بنایا جانا چاہیے۔ خاص طور پر پن بجلی کا شعبہ، جو خطے کی بڑی توانائی ضروریات کو پورا کرتا ہے، ان خطرات کے سامنے زیادہ غیر محفوظ ہے۔
عرفان رشید نے کہا کہ ’’موسمیاتی تبدیلی ہمالیہ کے منظرنامے کو ہماری رفتار سے کہیں تیزی سے بدل رہی ہے، اور اب مسلسل نگرانی کوئی انتخاب نہیں بلکہ بقا کی ضرورت بن چکی ہے۔‘‘
