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منشیات کا بڑھتا استعمال، نوجوان نسل کے تحفظ کے لیے آگاہی پروگرام ناگزیر: ڈاکٹر سید عمر
پلوامہ میں مختلف محکموں کے ملازمین کےلیے ایک آگاہی پروگرام منعقد کیا گیا جس کا مقصد منشیات کے خلاف بیداری پیدا کرنا تھا۔
Published : September 20, 2026 at 3:58 PM IST
پلوامہ : وادی کشمیر میں منشیات کے استعمال میں تیزی سے اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، جہاں نوجوانوں کے ساتھ ساتھ بالغ افراد، مرد و خواتین حتیٰ کہ کم عمر بچے بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس بڑھتے ہوئے بحران سے نمٹنے اور مزید لوگوں کو اس کا شکار ہونے سے بچانے کے لیے حکومت اور انتظامیہ کی جانب سے مختلف سطحوں پر مسلسل اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
جموں و کشمیر بھر میں آگاہی پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جن کے ذریعے لوگوں کو منشیات کے عادی افراد کی نشاندہی، علاج اور بحالی کے حوالے سے آگاہ کیا جا رہا ہے، تاکہ متاثرہ افراد کو صحت مند زندگی کی جانب واپس لایا جا سکے اور ایک بہتر اور ترقی یافتہ مستقبل کی بنیاد رکھی جا سکے۔
جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں بھی مختلف محکموں کے ملازمین کے لیے ایک آگاہی پروگرام منعقد کیا گیا، جس کا مقصد انہیں منشیات کے بڑھتے ہوئے رجحان کے حوالے سے عوام میں بیداری پیدا کرنے، نوجوان نسل کو اس منشیات سے محفوظ رکھنے اور اجتماعی طور پر منشیات کے بڑھتے ہوئے استعمال سے نمٹنے کے طریقوں سے آگاہ کرنا تھا۔
اس موقع پر اے ٹی ایف پلوامہ کے انچارج ڈاکٹر سید عمر نے مختلف محکموں کے ملازمین سے خطاب کرتے ہوئے منشیات کے بڑھتے ہوئے استعمال پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اے ٹی ایف میں تقریباً 28 ہزار ہیروئن استعمال کرنے والے افراد کا علاج ہو چکا ہے یا اس وقت علاج جاری ہے۔ انہوں نے ملازمین پر زور دیا کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں اس حوالے سے چوکس رہیں اور عوام میں منشیات کے بڑھتے ہوئے رجحان کے خلاف بیداری پیدا کرنے میں فعال کردار ادا کریں۔
میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر سید عمر نے کہا کہ نشا مکت بھارت ابھیان کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں اور منشیات کی لت سے نجات کے لیے اے ٹی ایف سے رجوع کرنے والے او پی ڈی مریضوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔
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انہوں نے کہا کہ منشیات کے بڑھتے ہوئے رجحان سے نمٹنے کے لیے عام لوگوں میں بیداری پیدا کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے ہر فرد پر زور دیا کہ وہ معاشرے کو منشیات سے پاک بنانے میں اپنا کردار ادا کرے، تاکہ ایک بہتر، محفوظ اور ترقی یافتہ معاشرے اور ملک کی تعمیر ممکن ہو سکے۔