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جنگلی جانوروں کا انسانوں پر حملوں میں اضافہ، اننت ناگ میں دو کمسن بہن بھائی بھالو کے حملہ میں شدید زخمی
لوگوں نے حکام پر زور دیا ہے کہ کسی بڑے حادثے سے قبل ہی احتیاطی اور حفاظتی اقدامات کو یقینی بنایا جائے۔
Published : September 15, 2026 at 10:51 PM IST
اننت ناگ: (میر اشفاق) وادی کشمیر میں مکئی اور سیب تیار ہونے کا سیزن شروع ہوتے ہی جنگلی جانوروں، خاص طور پر بھالو اور تیندوؤں کی جانب سے رہائشی علاقوں کا رخ کرنے کے واقعات میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ جنگلات کے قریب واقع دیہات اور آبادیوں میں جنگلی جانوروں کی نقل و حرکت سے مقامی آبادی میں تشویش بڑھ گئی ہے، جبکہ انسانوں اور جنگلی جانوروں کے درمیان تصادم کے خدشات بھی بڑھ گئے ہیں۔
گزشتہ ایک ماہ کے دوران وادی کشمیر کے مختلف علاقوں میں جنگلی جانوروں، بالخصوص تیندوؤں اور بھالو کے حملوں کے متعدد واقعات سامنے آئے ہیں، جس دوران کئی افراد لقمۂ اجل بن گئے جبکہ درجنوں دیگر زخمی ہوئے۔ جنگلات سے متصل علاقوں میں رہنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ فصلوں اور پھلوں کی کٹائی کے موسم میں جنگلی جانور خوراک کی تلاش میں آبادیوں اور زرعی علاقوں کے قریب پہنچ جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں انسانوں اور جنگلی جانوروں کے درمیان براہِ راست آمنا سامنا بڑھ جاتا ہے۔
اسی سلسلے میں ضلع اننت ناگ کے ڈورو علاقے میں ایک تازہ واقعہ پیش آیا، جہاں کرالمڈ علاقے میں ایک جنگلی بھالو نے دو کمسن بہن بھائیوں پر حملہ کرکے انہیں زخمی کردیا۔
حکام کے مطابق دونوں بہن بھائیوں پر جنگلی بھالو نے اس وقت حملہ کیا جب وہ کرالمڈ علاقے میں موجود تھے۔ حملے کے بعد مقامی لوگوں نے فوری طور پر دونوں زخمیوں کو علاج کے لیے سب ڈسٹرکٹ اسپتال (ایس ڈی ایچ) ڈورو منتقل کیا۔ابتدائی طبی امداد کے بعد دونوں زخمیوں کو مزید علاج کے لیے گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) اننت ناگ منتقل کیا گیا۔ زخمیوں کی شناخت 15 سالہ عابد نذیر اور اس کی 16 سالہ بہن سہرش نذیر، ساکنان کرالمڈ، کے طور پر ہوئی ہے۔
واقعے کے بعد علاقے میں خوف و تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ جنگلات سے متصل علاقوں میں جنگلی جانوروں کی نقل و حرکت میں مسلسل اضافہ ہورہا ہے، جس سے خاص طور پر بچوں، خواتین اور کھیتوں و باغات میں کام کرنے والے افراد کو خطرہ لاحق ہے۔
پولیس نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات شروع کردی ہیں تاکہ حملے کے حالات اور وجوہات کا پتہ لگایا جاسکے۔دریں اثنا، مقامی لوگوں نے محکمہ وائلڈ لائف سے مطالبہ کیا ہے کہ جنگلات سے متصل حساس علاقوں میں نگرانی اور گشت بڑھایا جائے اور جنگلی جانوروں کو رہائشی علاقوں میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔
مکئی اور سیب کی کٹائی کا سیزن جاری رہنے کے پیش نظر مقامی آبادی کو خدشہ ہے کہ آنے والے ہفتوں میں انسانوں اور جنگلی جانوروں کے درمیان تصادم کے واقعات مزید بڑھ سکتے ہیں۔ لوگوں نے حکام پر زور دیا ہے کہ کسی بڑے حادثے سے قبل ہی احتیاطی اور حفاظتی اقدامات کو یقینی بنایا جائے۔