'جائیداد کے حق سے انکار نہیں کیا جا سکتا': ہائی کورٹ نے فوج کو جموں و کشمیر میں 1988 سے زیر قبضہ زمین کی ادائیگی کی ہدایت دی
جے کے اینڈ لداخ ہائی کورٹ نے درخواست گزاروں کے حق میں فیصلہ سنایا، کہا کہ "جائیداد کے حقوق سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔"
Published : October 14, 2025 at 6:04 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ فوج بغیر معاوضے کے نجی زمین پر قبضہ نہیں کر سکتی۔ عدالت نے کہا کہ درخواست گزاروں کے املاک کے حقوق کو "آئینی حیثیت" دی گئی ہے۔
جسٹس سنجے دھر نے راجوری ضلع کے مراد پور گاؤں کے چار زمینداروں کی طرف سے دائر عرضی پر یہ فیصلہ سنایا۔ درخواست گزاروں نے دعویٰ کیا کہ ان کی 76 کنال اراضی ایکوائر یا معاوضے کے بغیر فوج کے قبضے میں ہے۔
جسٹس دھر نے 27 صفحات پر مشتمل حکم میں کہا کہ جواب دہندہ (فوج) قبضے کا معاوضہ ادا کرنے کے بعد ہی درخواست گزار کی زمین کا استعمال کر سکتی ہے، اور یہ کہ اگر آرمی حکام کو مستقل طور پر زمین کی ضرورت ہے تو وہ قانون کے مطابق معاوضہ ادا کرنے کے پابند ہیں۔
یہ تنازعہ 1962 کا ہے، جب فوج نے جموں و کشمیر کے حصول اور غیر منقولہ جائیداد کے ایکٹ کے تحت باضابطہ طور پر 16 کنال اور 6 مرلہ نجی زمین حاصل کی تھی۔ تاہم، درخواست گزار ذوالفقار علی اور دیگر نے دلیل دی کہ 1988 میں اضافی 48 کنال اور 28 کنال (18 مرلہ) اراضی بغیر کسی حصول کے، 1970 اور 1980 کی دہائیوں میں حکومتی احکامات کے تحت انہیں باضابطہ طور پر الاٹ کی گئی تھی۔
فوج نے دعویٰ کیا کہ یہ زمین ریاست کی ہے، 1962 میں حصول حقوق کے ساتھ حاصل کی گئی۔ جسٹس دھر نے اس دلیل کو مسترد کر دیا اور درخواست گزاروں کے حق میں ریونیو ریکارڈ اور میوٹیشن اندراجات کو ترجیح دی۔
درخواست گزاروں کی ملکیت کی تصدیق کرنے والے اپنے پہلے کے نتائج کا حوالہ دیتے ہوئے، عدالت نے کہا کہ یہ مشاہدات حتمی ہیں، کیونکہ نہ تو ریاست اور نہ ہی فوج کے حکام نے ڈویژنل کمشنر کے حکم کو چیلنج کیا، جسے ٹربیونل نے برقرار رکھا تھا۔
اس بات پر غور کرتے ہوئے کہ متنازعہ زمین پر قبضہ "فطری طور پر غیر مجاز" تھا، عدالت نے فیصلہ دیا کہ حصول کی کارروائی محض قبضے کی بنیاد پر شروع نہیں کی جا سکتی۔ جج نے کہا کہ صرف حکومت کی طرف سے ایکوائر کی گئی زمین ہی حاصل کی جا سکتی ہے... درخواست گزاروں کی زمین... ایکوائر نہیں کی گئی۔ اس لیے راجوری کے ڈپٹی کمشنر کی جانب سے مذکورہ اراضی کے سلسلے میں حصول کی کارروائی شروع نہیں کی جاسکی۔
عدالت نے ہدایت کی کہ مدعا علیہان کھسرہ نمبر 841 میں پڑنے والی 6 کنال اور 17 مرلہ اراضی اور مراد پور (راجوری) میں واقع کھسرہ نمبر 840 میں پڑنے والی 2 کنال اور 2 مرلہ اراضی کے سلسلے میں درخواست گزاروں کو کرایہ کا معاوضہ ادا کرنا جاری رکھیں گے، جو کہ پونچھ کے ڈپٹی کمشنر نے اکتوبر 1966 کی تاریخ میں حاصل کیا ہے۔
مزید، عدالت نے حکم دیا کہ جواب دہندہ نمبر 2-ڈپٹی کمشنر، راجوری 48 کنال اراضی کے استعمال اور قبضے کے معاوضے کا اندازہ کرے جو مراد پور، راجوری میں کھسرہ نمبر 839 میں واقع ہے، درخواست گزار نمبر 3 کے والد کے حق میں الاٹ کی گئی اور 28 کنال اراضی نمبر 18 میں کھسرہ نمبر 18 میں ہے۔ مراد پور، راجوری اس فیصلے کی تاریخ سے دو ماہ کے اندر ربیع 1988 سے درخواست گزار نمبر 4 کے حق میں الاٹ کی گئی۔
جج نے واضح کیا کہ "درخواست دہندگان نمبر 3 اور 4 کی زمین کے استعمال اور قبضے کے معاوضے کی رقم، جس کا جواب دہندہ نمبر 2- ڈپٹی کمشنر، راجوری کے ذریعہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے، جواب دہندہ نمبر 3 اور 4 کو ڈپٹی کمشنر، راجوری کے پاس جمع کرایا جائے گا، ڈپٹی کمشنر، راجوری کے پاس چھ ماہ کے اندر جمع کرائیں گے۔
درخواست گزاروں کو یہ آزادی بھی دی گئی کہ وہ اپنی اراضی کے حصول یا واپسی کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ درخواست گزار جواب دہندگان نمبر 3 اور 4 کو اپنی زمین کے حصول کے لیے یا متبادل طور پر، اپنے حق میں زمین کی رہائی کے لیے نمائندگی جمع کرانے کے لیے آزاد ہیں۔
عدالت نے مزید کہا کہ اگر جواب دہندگان نمبر 3 اور 4 کو مستقل طور پر زیر بحث زمین کی ضرورت ہے تو وہ مجاز اتھارٹی کے سامنے معاملہ پیش کرکے مذکورہ زمین کے حصول کے لیے فوری اقدامات کریں گے۔جواب دہندہ نمبر 3 اور 4 کے سامنے درخواست گزاروں کی طرف سے نمائندگی جمع کرانے کی تاریخ سے چھ ماہ کی مدت کے اندر معاملے پر فیصلہ لیں گے اور اگر زمین کی مزید ضرورت نہیں ہے، تو اسے مذکورہ مدت کے اندر درخواست گزاروں کے حق میں جاری کر دیا جائے گا۔