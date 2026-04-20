الیکشن لڑنا یا اس پر اعتراض کرنا بنیادی نہیں صرف قانونی حق ہے: جموں کشمیر ہائی کورٹ
کورٹ نے یہ فیصلہ سابق وزیر تعلیم ہرش دیو سنگھ کی جانب دائر کیے گئے 'الیکشن بدعنوانی' کیس کے سلسلہ میں سنایا۔
Published : April 20, 2026 at 8:07 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے کہا کہ "انتخابی تنازعات مکمل طور پر قانون (اسٹیچیوٹ) کے تحت چلتے ہیں، نہ کہ عام قانونی اصولوں کے تحت۔" عدالت نے واضح کیا کہ الیکشن لڑنے یا اس پر اعتراض کرنے کا حق 'بنیادی' یا 'عام قانونی حق' نہیں بلکہ صرف ایک 'قانونی (اسٹیچیوٹری) حق' ہے۔
جسٹس سنجے دھر نے ہرش دیو سنگھ سے متعلق کیس (EP No. 1/2024) سے متعلق اپنے 13 صفحات پر مشتمل فیصلے میں کہا: "الیکشن لڑنے یا اسے چیلنج کرنے کا حق نہ تو بنیادی حق ہے اور نہ ہی عام قانون کا حصہ، بلکہ یہ مکمل طور پر قانون سے حاصل ہوتا ہے۔" عدالت نے مزید کہا کہ "اس میں کسی قسم کی لچک کی گنجائش نہیں اور درخواست گزاروں کو عوامی نمائندگی ایکٹ 1951 کی دفعات پر سختی سے عمل کرنا ہوگا۔"
جسٹس دھر نے ایک اہم ابتدائی نکتے پر فیصلہ صادر کرتے ہوئے کہا کہ انتخابی تنازعات میں یہ قانون طے کرتا ہے کہ کن افراد کو فریق بنایا جا سکتا ہے۔
جموں و کشمیر کے سابق وزیر تعلیم ہرش دیو سنگھ کی جانب سے سینئر وکیل عاصم کمار ساہنی اور وکیل شباب ملک پیش ہوئے۔ جبکہ جواب دہندگان میں جموں و کشمیر یونین ٹیریٹری سمیت دیگر شامل ہیں، جن کی نمائندگی چیتنا منہاس اور مونیکا کوہلی کے معاون وکلاء نے کی۔ اس مقدمے کا بنیادی سوال یہ تھا کہ "کیا سنگھ نے غلط طور پر امیدواروں کے علاوہ سرکاری افسران اور دیگر افراد کو بھی فریق بنا لیا؟"
عدالت نے سوال اٹھایا: "کیا فریقین کو غلط طور پر شامل کیا گیا؟ اگر ہاں، تو اس کا کیا اثر ہوگا؟" عدالت نے نوٹ کیا کہ ایک جواب دہندہ کے وکیل نے دلیل دی کہ درخواست عوامی نمائندگی ایکٹ 1951 کی دفعہ 82 کی خلاف ورزی ہے، جس کے مطابق صرف مقابلہ کرنے والے امیدواروں کو ہی فریق بنایا جا سکتا ہے۔
جسٹس دھر نے کہا کہ درخواست گزار نے اس حد سے آگے بڑھ کر ایسے افسران کو بھی شامل کیا ہے جن پر بدعنوانی کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ عدالت نے سپریم کورٹ کے کئی فیصلوں کا بھی جائزہ لیا، جن میں Murarka کیس، جیوتی باسو کیس اور Yadiyurappa کیس شامل ہیں۔
عدالت نے درخواست گزار کی اس دلیل کو مسترد کر دیا کہ دفعہ 87 کے تحت سول طریقہ کار کو لاگو کر کے لچک پیدا کی جا سکتی ہے۔ عدالت نے کہا کہ انتخابی قوانین خاص نوعیت کے ہوتے ہیں اور ان میں سختی سے قانون کی پابندی ضروری ہے۔
عدالت نے واضح کیا: "دفعہ 82 کی دفعات لازمی ہیں اور انتخابی درخواست میں فریقین کا تعین اسی کے مطابق ہوگا۔" مزید کہا گیا کہ عام سول قانون انتخابی قوانین پر حاوی نہیں ہو سکتا۔
عدالت نے درخواست گزار کے کردار پر بھی روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ وہ صرف انہی افراد کو فریق بنا سکتا ہے جن کا ذکر قانون میں ہے۔
اکتوبر 2024 کے اسمبلی انتخابات میں شکست کے بعد، ہرش دیو سنگھ نے عدالت سے چنینی حلقے کے نتائج کو کالعدم قرار دینے کی درخواست دی تھی۔ اس حلقے میں 8 اکتوبر 2024 کو ووٹنگ ہوئی تھی۔ اپنی 200 صفحات پر مشتمل درخواست میں سنگھ نے بڑے پیمانے پر انتخابی بے ضابطگیوں اور بدعنوانی کے الزامات عائد کیے۔
اس کیس میں منکوٹیا نے 15,611 ووٹوں کے فرق سے کامیابی حاصل کی۔ بی جے پی کے منکوٹیا کو 47,990 (56.4٪) ووٹ ملے جبکہ سنگھ کو 32,379 (38.1٪) ووٹ ملے۔
سنگھ نے الزام عائد کیا کہ منکوٹیا اور ان کے حامیوں نے رشوت، دباؤ اور سرکاری مشینری کے غلط استعمال کے ذریعے انتخابی عمل کو متاثر کیا۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ منکوٹیا کی ٹیم نے سنگھ کے خلاف مہم چلا کر انہیں "ملک دشمن"، "پاکستان نواز" اور "دہشت گردوں کا حامی" قرار دیا۔
