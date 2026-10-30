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نیشنل کانفرنس میں دراڑ: ناراض ارکان اسمبلی نے کابینہ میں ردوبدل اور سی ایم کے قریبی ساتھیوں کو ہٹانے کا مطالبہ کیا، قرارداد منظور کی
قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ عمر عبداللہ کی زیرقیادت کابینہ میں دو سال مکمل کرنے والے تمام وزراء کو ہٹایا جائے۔
Published : October 30, 2026 at 10:54 PM IST
سری نگر: حکمراں نیشنل کانفرنس میں اندرونی کشمکش اب کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ پارٹی کے تقریباً 19 ناراض ایم ایل ایز نے سری نگر میں ایک میٹنگ کی اور ایک قرارداد منظور کی جس میں وزراء کی کونسل میں بڑی تبدیلیوں اور عبداللہ خاندان کے دو قریبی ساتھیوں کو ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا۔
قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ عمر عبداللہ کی زیرقیادت کابینہ میں دو سال مکمل کرنے والے تمام وزراء کو ہٹایا جائے اور ان کے عہدوں کو میرٹ اور علاقائی نمائندگی کی بنیاد پر پر کیا جائے۔ ای ٹی وی بھارت کے ذرائع کے مطابق، ناراض ایم ایل اے نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے دو قریبی ساتھیوں: ناصر اسلم وانی اور ایم پی شمی اوبرائے کو ہٹانے کا بھی مطالبہ کیا۔
میٹنگ میں، بنیادی طور پر کشمیر سے تعلق رکھنے والے قانون سازوں نے اہم فیصلوں، پارٹی امور اور کام کاج میں دونوں کی مداخلت کا مسئلہ اٹھایا۔ وہ آنے والے دنوں میں این سی صدر فاروق عبداللہ کو یہ تجویز پیش کریں گے۔
جمعہ کی سہ پہر، تقریباً 19 ایم ایل اے سری نگر ہوائی اڈے کے قریب ساتھی ایم ایل اے قیصر جمشید لون کی رہائش گاہ پر جمع ہوئے۔ جموں و کشمیر دونوں سے تعلق رکھنے والے یہ ایم ایل اے دوپہر 3 بجے کے قریب پہنچے اور تقریباً چار گھنٹے تک ان تمام مسائل پر بات چیت کی۔ کئی ایم ایل اے نے اسے محض لنچ پارٹی قرار دیا۔
میٹنگ کے فوراً بعد، این سی کے صدر فاروق عبداللہ نے حال ہی میں مقرر کردہ جنرل سکریٹری مبارک گل کو ہٹا دیا، جنہوں نے میٹنگ میں شرکت کی تھی۔ انہیں وزراء کی کونسل سے ہٹائے جانے کے بعد پارٹی کے اس اہم عہدے پر تعینات کیا گیا تھا۔ تاہم، انہوں نے عہدہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اس کے بجائے اپنی معزولی کے خلاف بغاوت کا بینر اٹھا دیا۔
میٹنگ میں شرکت کرنے والے دیگر ایم ایل ایز میں نذیر گریزی، مظفر اقبال خان، عبدالمجید لارمی، مشتاق احمد گرو، خورشید احمد، ارجن سنگھ، بشیر احمد ویری، سیف الدین، فاروق شاہ، غلام محی الدین میر، حسنین مسعودی، ڈاکٹر سجاد شفیع، جاوید اقبال چودھری اور ایچ بی ایل لونے شامل ہیں۔
یہ میٹنگ 3 نومبر سے پہلے ہو رہی ہے، جب ناراض ایم پی آغا روح اللہ مہدی کے این سی اور لوک سبھا سیٹ سے استعفیٰ دینے کی توقع ہے۔
27 اکتوبر کو وزیر اعلیٰ نے کشمیر سے چار نئے وزراء علی محمد ساگر، شمیمہ فردوس، میر سیف اللہ اور الطاف کالو کو شامل کیا، جبکہ ایک وزیر ستیش شرما کو جموں سے ہٹا دیا۔تاہم، جن ایم ایل اے کو باہر رکھا گیا تھا، انہیں یہ فیصلہ پسند نہیں آیا اور انہوں نے کھل کر ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔
میٹنگ میں شریک ایک تجربہ کار ایم ایل اے نے ای ٹی وی بھرت کو بتایا، "یہ تمام وزارتی عہدوں کو میرٹ کی بنیاد پر پر کیا جانا چاہیے اور ہر علاقے سے نمائندگی کو یقینی بنانا چاہیے۔ افراد کا ایک گروپ اندر سے پارٹی کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں کلیدی عہدوں سے ہٹا دیا جائے۔
ایک اور ایم ایل اے نے پارٹی کے کام کاج پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی شرپسندوں کو ترجیح دے کر اور میرٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے کانگریس طرز کی سیاست کی طرف بڑھ رہی ہے۔
کشمیر کے قانون سازوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ 2024 کے اسمبلی انتخابات میں شکست کے باوجود ناصر اسلم وانی کو اعلیٰ عہدے پر کیوں بیٹھایا گیا۔ پارٹی کے اندرونی ذرائع کے مطابق، ان کی مداخلت نے پارٹی کو اپنے بنیادی ایجنڈے پر توجہ مرکوز کرنے سے ہٹا دیا ہے۔
پارٹی کو اندر سے نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ ڈپٹی چیف منسٹر، جن کے خلاف جون میں داچھیگام (نیشنل پارک) میں میٹنگ کے دوران وزیراعلی کو شکایات کی گئی تھیں، کو بغیر کسی پورٹ فولیو میں کابینہ میں برقرار رکھا گیا ہے۔ ایک اور ایم ایل اے نے کہا کہ ان کے خلاف بے شمار الزامات ہیں، لیکن کوئی بھی انہیں سنجیدگی سے نہیں لے رہا ہے۔
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