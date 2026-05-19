لیہہ اور کرگل اتحاد پر اختلافات کے بادل، مرکز پر سازش کا الزام
لداخی قیادت کی مرکز کے ساتھ مذاکرات سے قبل ہی اختلافات سامنے آنے لگے ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 19, 2026 at 4:45 PM IST
سرینگر: لداخ بلاک اور نئی دہلی کے درمیان ریاستی درجہ اور چھٹے شیڈول کے تحت آئینی تحفظات سمیت مطالبات پر ہونے والی آئندہ بات چیت سے قبل ہی لیہہ بلاک میں اختلافات سامنے آگئے ہیں، جس سے غیر یقینی صورتحال بڑھ گئی ہے۔
لیہہ ایپکس باڈی (LAB) اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس (KDA) 2023 سے مرکزی سرکار کے ساتھ مشترکہ طور پر نہ صرف بات چیت کر رہے ہیں بلکہ اب تک متحد بھی نظر آتے رہے ہیں۔ دفعہ 370 کی منسوخی اور جموں و کشمیر سے علیحدہ کرکے لداخ کو بغیر اسمبلی یونین ٹیریٹری میں تبدیل کر دیا گیا۔ سیاسی اور نظریاتی اختلافات کے باوجود بدھ اکثریتی علاقہ - لیہہ - اور مسلم اکثریتی -کرگل - نے تب سے اپنے مطالبات کے لیے مشترکہ طور تحریک چلائی ہے۔
تاہم اب لیہہ بلاک کے اندر اختلافات ابھرنے لگے ہیں، جب LAB کے بانی اور سابق چیئرمین تھسپستن چیوانگ نے گروپ کی حکمت عملی پر سوال اٹھائے۔ انہوں نے ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک کی مبینہ "غیر ملکی فنڈنگ" پر بھی اعتراض کیا۔
ان بیانات نے 22 مئی کو نئی دہلی میں وزارت داخلہ کی قیادت والی کمیٹی کے ساتھ ہونے والی بات چیت سے پہلے ہی گروپ پر غیر یقینیت کا سایہ ڈال دیا ہے۔ اس سے قبل دونوں فریقوں کے درمیان آخری ملاقات 4 فروری کو ہوئی تھی۔ چیوانگ نے گزشتہ برس صحت کی وجوہات کی بنا پر LAB سے دوری اختیار کی تھی، وہ لداخ سے سابق بی جے پی رکن پارلیمان بھی رہ چکے ہیں۔ انہوں نے 2018 میں "جھوٹے وعدوں اور کھوکھلے نعروں" کا الزام عائد کرکے پارٹی سے علیحدگی اختیار کی تھی، تاہم خطے میں اب بھی ان کا اثر و رسوخ ہے۔
اسی ماہ لداخ بلاک نے مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کے دورۂ لیہہ کے دوران ہائی پاورڈ کمیٹی کی میٹنگ کا مطالبہ کیا تھا، لیکن امیت شاہ نے ملاقات سے انکار کر دیا کیونکہ ان کا دو روزہ دورہ بھگوان گوتم بدھ کے آثار کی نمائش پر مرکوز تھا، جنہیں 15 دن کے عوامی دیدار کے لیے لداخ لایا گیا تھا۔
چیوانگ کے بعد لیہہ بدھسٹ ایسوسی ایشن کی قیادت کرنے والے شیرنگ دورجے لکروک نے اختلافات کو "مرکز کی سازش" قرار دیا۔ انہوں نے ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے کہا: "لداخ ایک نازک دور سے گزر رہا ہے اور ایسے اختلافات خطے کے مفاد میں نہیں ہیں۔ ہمارے گروپ کے اندر کوئی اختلاف نہیں، لیکن جیسے دوسری جگہوں پر ہوتا ہے، حکومت ہماری یکجہتی توڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔"
سونم وانگچک پر لگائے گئے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے لکروک نے کہا کہ سابق چیئرمین نے ہی وانگچک کو مرکز کے ساتھ مذاکرات کے لیے گروپ میں شامل کیا تھا۔ 2018 کے ریمن میگسیسے ایوارڈ یافتہ وانگچک کو مارچ 2026 میں رہائی سے قبل راجستھان کی جیل میں قومی سلامتی قانون (NSA) کے تحت چھ ماہ تک قید رکھا گیا تھا۔ انہیں ستمبر 2025 میں لیہہ میں بھوک ہڑتال کی قیادت کرنے کے بعد گرفتار کیا گیا تھا۔ احتجاج پرتشدد ہوگیا تھا اور اس میں چار افراد ہلاک اور 80 زخمی ہوئے تھے۔ اس کے بعد سے وانگچک تحریک کا ایک نمایاں چہرہ بن کر سامنے آئے ہیں۔
کرگل میں سیاسی کارکن سجاد حسین کرگلی، جو بااثر مذہبی تنظیم جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل سے وابستہ رہے ہیں اور حال ہی میں KDA کے شریک چیئرمین منتخب ہوئے ہیں، نے کہا کہ لیہہ بلاک کے ساتھ ان کا اتحاد برقرار ہے۔ انہوں نے کہا کہ لیہہ بلاک کے اندرونی اختلافات رہنماؤں کے درمیان "غلط فہمی" کا نتیجہ ہے۔
دوسری جانب لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل لیہہ کے سابق چیئرمین اور سینئر بی جے پی رہنما تاشی گیالسون نے اختلافات میں مرکز کے کردار سے انکار کیا۔ انہوں نے تھسپستن چیوانگ کو "سب سے بڑا رہنما" قرار دیتے ہوئے کہا کہ LAB نے انہیں نظر انداز کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دیا۔
گیالسون نے کہا: "مرکزی حکومت کی کسی سازش میں کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ الزام بے بنیاد اور فضول ہے۔ مرکز مسائل کا حل چاہتا ہے، لیکن کچھ لوگ اپنے مفادات کے لیے تعطل برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔"
