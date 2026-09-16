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لداخ: مجوزہ پیدل مارچ سے قبل قائدین میں پھوٹ، بعض مقامی رہنماؤں کا احتجاج سے کنارہ کشی کا اعلان
لداخ میں کچھ مقامی لیڈروں کی مخالفت کے باوجود ایل اے بی اور کے ڈی اے اپنے مطالبات پر قائم ہیں۔
Published : September 16, 2026 at 7:44 AM IST
سرینگر: مرکزی زیرِ انتظام خطے لداخ میں ستمبر سال 2025 کے تشدد کی پہلی برسی کے موقعے پر مجوزہ احتجاج سے پہلے لداخ میں اختلافات ابھر کر سامنے آئے ہیں۔
نئی دہلی کے ساتھ بات چیت میں کوئی پیش رفت نہ ہونے کے بعد 19 ستمبر سے مجوزہ 'پدیاترا' (پیدل مارچ) کے خلاف لداخ میں متعدد آوازیں اٹھ رہی ہیں۔
لہہ ایپکس باڈی (ایل اے بی) اور کارگل ڈیموکریٹک الائنس (کے ڈی اے) نے انتباہ دیا ہے کہ اگر حکومت انہیں اس بات کی یقین دہانی نہیں کراتی ہے کہ جب تک مقامی منتخب یو ٹی باڈی تشکیل نہیں پا جاتی تب تک 'ناقابلِ واپسی فیصلے' روک دیے جائیں گے، تو وہ 19 سے 24 ستمبر تک ہفتہ بھر طویل احتجاج کریں گے۔
دوسری طرف، لہہ کے سابق ایم ایل اے اور لہہ بدھسٹ ایسوسی ایشن کے سابق صدر تسیرنگ سیمفیل اور لداخ ہل ڈیولپمنٹ کونسل لہہ کے سابق چیئرمین رگزن اسپالبار نے نئی دہلی کے ساتھ جاری بات چیت کے دوران لہہ میں پدیاترا یا احتجاج کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ اس سے مذاکرات کمزور پڑ جائیں گے۔
دونوں رہنماؤں نے ایک مشترکہ بیان میں لداخ کے لیے اس تاریخی موڑ پر 'اتحاد، اعتماد اور دانشمندی' کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ "ہم لہہ میں کسی بھی پدیاترا یا احتجاج کے انعقاد کے سخت خلاف ہیں جب کہ مذاکرات اس معاہدے کے فالو اپ کے طور پر آگے بڑھ رہے ہیں جس پر ہم نے باہمی رضامندی سے دستخط کیے تھے۔ اس نازک موڑ پر اس طرح کے اقدامات ہماری اجتماعی مذاکراتی طاقت کو صرف کمزور ہی کریں گے۔ نئی دہلی میں وزارتِ داخلہ کے ساتھ چھٹی کامیاب میٹنگ کے بعد اسے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے خلوص نیت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔"
دونوں نے 'لہہ ایپکس باڈی' اور 'کارگل ڈیموکریٹک الائنس' سے اپیل کی کہ وہ 22 مئی کو وزارتِ داخلہ کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کی پاسداری کریں، جہاں وہ خطے کے لیے یو ٹی (UT) کی قیادت میں اسمبلی اور آرٹیکل 371 کے تحت آئینی تحفظات پر متفق ہوئے تھے۔ اس معاہدے پر 19 اگست کو لہہ میں منعقدہ ایک میٹنگ کے دوران دستخط کیے گئے تھے۔ اس بڑی پیش رفت نے لداخ کے گروپوں کو ہندوستانی آئین میں مکمل ریاست کے درجے اور چھٹے شیڈول کے اپنے مطالبات کو ترک کرنے پر آمادہ کیا تھا۔
سیمفیل اور اسپالبار نے کہا کہ لداخ کی جدوجہد نے ہمیشہ عدم تشدد، دانشمندی اور اتحاد سے رہنمائی حاصل کی ہے، اور انہوں نے اپیل کی کہ 'آخری گھڑی میں اسے نہ کھویا جائے'۔
انہوں نے لداخ کے تمام نئے بننے والے سات اضلاع میں لداخ ہل ڈیولپمنٹ کونسلوں کی توسیع کی بھی حمایت کی، اور حکومت سے کہا کہ وہ عوام کی جائز اور جمہوری امنگوں کو پورا کرنے کے لیے انتخابات کرانے کی تیاری کرے۔
تاہم، ایل اے بی کے چیئرمین چیرنگ دورجے لاکروک نے ان اختلافی آوازوں کو حکومت کے 'ترجمان' قرار دے کر مسترد کر دیا، جن کا مقصد الجھن پیدا کرنا ہے۔
انہوں نے ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے کہا کہ "ہمارے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ حکومت بڑے فیصلے لے رہی ہے جو زمین اور عوام پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جب تک مقامی منتخب یو ٹی باڈی اور تحفظات فراہم نہیں کر دیے جاتے، تب تک فیصلوں کو روک دیا جائے۔ ہم نے انہیں ایک ہفتے کا وقت دیا ہے اور اب گیند ان کے پالے میں ہے۔"
شراب کی پالیسی کو ایک مثال کے طور پر پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہوں نے خطے میں شراب کی دکانیں کھولنے کے خلاف احتجاج کیا تھا، لیکن اب لداخ کے لوگوں کو سلانے کے لیے محلوں میں وائن بار کھولے جا رہے ہیں۔
کے ڈی اے کے چیئرمین اصغر علی کربلائی نے کہا کہ انہوں نے 23 ستمبر کو 'شہدائے احتجاجی ریلی' کا اعلان کیا ہے اور 24 ستمبر کے 'شہدا' اور زخمیوں کے لیے دی جانے والی 'معمولی مالی امداد' کو مسترد کر دیا ہے۔
واضح رہے کہ ستمبر سال 2025 میں ماحولیاتی تبدیلی کے کارکن سونم وانگچک کی قیادت میں ہونے والی بھوک ہڑتال کے دوران تشدد میں چار افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے۔ وانگچک کو نیشنل سکیورٹی ایکٹ کے تحت چھ ماہ سے زائد عرصے تک جیل میں رکھا گیا تھا اور اس واقعے میں 87 لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا۔
یو ٹی انتظامیہ نے ہلاک شدگان کے لیے 15 لاکھ روپے، شدید زخمیوں کے لیے تین لاکھ روپے اور معمولی زخمیوں کے لیے ایک لاکھ روپے کا اعلان کیا تھا۔
کے ڈی اے کے شریک کنوینر سجاد کارگلی کے ہمراہ بات کرتے ہوئے کربلائی نے کہا کہ "ہم اسے مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ ہم نے تمام ملاقاتوں میں باوقار انصاف اور معاوضے کا مطالبہ کیا تھا، لیکن بدقسمتی سے یو ٹی انتظامیہ نے لداخ کے عوام کے جذباتی زخموں پر نمک چھڑکا ہے۔"
انہوں نے نئی دہلی کے جنتر منتر پر احتجاج کرنے والوں سے موازنہ کرتے ہوئے 'شہدا' کے لیے ایک کروڑ روپے، شدید زخمیوں کے لیے 50 لاکھ سے 1 کروڑ روپے اور معمولی زخمیوں کے لیے 20 سے 50 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا۔
کربلائی نے مزید کہا کہ "اگرچہ کوئی بھی رقم انسانی جان کے نقصان کا نعم البدل نہیں ہو سکتی، لیکن ہم باوقار معاوضہ چاہتے ہیں۔ مظاہرین کے خلاف تمام مقدمات اسی طرح واپس لیے جانے چاہئیں جس طرح جنتر منتر کے مظاہرین کے خلاف مقدمات واپس لیے گئے تھے۔ انہیں ایک کروڑ روپے دیے گئے تھے، جب کہ یہاں لداخ کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمام مقدمات فوری طور پر واپس لیے جائیں۔"
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