لداخ ہل کونسل کی چوتھی نشست پر ریاض خان کی نامزدگی پر بھاجپا، کانگریس کا شدید ردعمل
لداخ انتظامیہ نے ریاض احمد خان کو لداخ ہل کونسل کی چوتھی نشست پر نامزد کیا ہے جسے ’اقلیت کُش‘ قرار دیا جا رہا ہے۔
Published : November 20, 2025 at 3:42 PM IST
سرینگر (نیوز ڈیسک) : ایڈووکیٹ ریاض احمد خان کو لداخ خودمختار ہل ڈیولپمنٹ کونسل، (LAHDC) کرگل، کا چوتھا رکن نامزد کیے جانے پر پر بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) اور کانگریس کی جانب سے شدید ردعمل سامنے آیا ہے۔ کویندر گپتا کی زیر صدارت یو ٹی انتظامیہ کے اس فیصلے کو ’اقلیتوں کے ساتھ ناانصافی‘ قرار دیا جا رہا ہے۔
یہ تنازعہ اس وقت شدت اختیار کر گیا جب کئی بی جے پی کارکنوں نے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا اور لداخ کے ایم پی حاجی حنیفہ جان نے بھی حلف برداری کی تقریب میں شرکت سے انکار کر دیا۔
رولز کے مطابق کونسل کے 30 ارکان میں سے 26 ارکان کا انتخاب کیا جاتا ہے، جبکہ 4 ارکان کو انتظامیہ کی جانب سے نامزد کیا جاتا ہے۔ اس بار لداخ یونین ٹریٹری انتظامیہ نے شیعہ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے ریاض احمد خان کو چوتھا رکن نامزد کیا ہے۔ اس نامزدگی کے بعد الزامات سامنے آئے ہیں کہ 1997 کے لداخ خودمختار ہل ڈویلپمنٹ کونسل ایکٹ کی روح کو (اس نامزدگی سے) نظر انداز کیا گیا ہے۔
روایتی طور پر چار نامزد ارکان میں دو خواتین اور دو اقلیتی کمیونٹیوں کے ارکان شامل ہوتے تھے۔ تاہم، ایکٹ میں یہ شرط نہیں ہے کہ دو خواتین ہی نامزد کی جائیں، بلکہ اس میں کہا گیا ہے کہ نامزد ارکان اقلیتی گروپوں اور خواتین کیٹیگریز سے ہونے چاہئیں۔
کرگل کے مقامی بی جے پی رہنماؤں نے اس فیصلے پر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے، اور شرگولے سب ڈویژن کے بی جے پی کارکنوں کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ احتجاجاً مستعفی ہوئے ہیں۔ وہیں بعض بی جے پی ارکان نے اس فیصلے کا خیرمقدم کیا ہے۔
ادھر، ریاض خان نے اپنی نامزدگی کا دفاع کرتے ہوئے ایم پی حنیفہ جان کا ’’اقلیتی گروپس‘‘ کے لیے مخصوص نشست کی وجہ سے اعتراض کو غلط قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا: ’’معلوم ہوتا ہے کہ ایم پی (حنیفہ جان) نے LAHDC ایکٹ کا ٹھیک ڈھنگ سے مطالعہ نہیں کیا۔ کرگل کی شیعہ کمیونٹی بھی اقلیتی گروپس میں شامل ہے۔‘‘ ریاض خان شیعہ برادری سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ خطے میں شیعہ اکثریت میں ہے۔ خان نے اس حوالے سے ممبر پارلیمنٹ کی تنقید کرتے ہوئے کہا: ’’حلف برداری کی تقریب سے دوری اختیار کرنا بدقسمتی ہے۔ اگر ایم پی ایسا بولے گا تو وہ لداخ کی نمائندگی (مرکزی) وزراء کے سامنے کیسے کر پائے گا؟‘‘
یاد رہے کہ حنیفہ جان نے 17 نومبر کو منعقد ہوئی حلف برداری کی تقریب کا بائیکاٹ کیا اور یونین ٹیریٹری انتظامیہ اور وزارت داخلہ پر ہل کونسل کو کمزور کرنے کا الزام عائد کیا۔ ممبر پارلیمنٹ کے مطابق: ’’خواتین کو بااختیار بنانے کے انتظامیہ کے دعوے اور اس کی پالیسی میں تضاد ہے۔ کونسل ایکٹ کے تحت خواتین اور اقلیتی گروپوں کو دیے گئے حقوق کا تحفظ نہیں کیا گیا۔‘‘
حنیفہ جان نے یہ بھی کہا کہ کرگل میں کانگریس کے ساتھ ان کی سیاسی مفاہمت کا مقصد لداخ کے وسیع تر سیاسی اور انتظامی چیلنجز کا حل تلاش کرنا تھا اور حالیہ نامزدگی اس کوشش کی روح کے منافی ہے۔
