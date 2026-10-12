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کشمیر میں مذہبی مقامات کی بحالی، ویران مندروں اور زیارت گاہوں پر توجہ مرکوز
حکومت نے تاریخی مذہبی مقامات کی بحالی کے لیے منصوبے شروع کیے، جبکہ مقامی افراد اسے کشمیریت اور مذہبی ورثے کے تحفظ سے جوڑتے ہیں۔
Published : October 12, 2026 at 6:33 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے چیف سیکریٹری اتل ڈولو نے رواں سال ستمبر میں پائین شہر کے بسنت باغ نامی علاقے میں ایک قدیم ’شیتل ناتھ مندر‘ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ یہ مندر جموں و کشمیر کے موسم گرما کے دارالحکومت سرینگر کا قدیم ترین اور تاریخی مندر ہے۔
مندر میں پوجا کرنے کے بعد ڈلو نے کہا تھا: "یہ سرینگر کا قدیم ترین اور تاریخی مندر ہے۔ یہ ہمارا ورثہ ہے اور اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔" انہوں نے بتایا کہ مندر کی مرمت کا کام سال 2023 میں سرینگر اسمارٹ سٹی منصوبے کے تحت شروع کیا گیا تھا۔
مندر کے نگران جاوالال کول نے بتایا کہ وہ اس وقت جموں میں ہیں اور صحت یاب ہونے کے بعد سرینگر واپس آئیں گے۔ کول نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: "شیتل ناتھ مندر صدیوں پرانا مذہبی مقام ہے۔ مذہبی تہواروں کے دوران وادی آنے والے کشمیری پنڈت اور سرینگر میں کام کرنے والے سرکاری ملازمین یہاں پوجا کے لیے آتے ہیں۔"
مندر کی خستہ حال دو منزلہ عمارت اور اس کے وسیع خالی احاطے کی حفاظت کے لیے پولیس اہلکار تعینات ہیں۔ احاطے کے گرد اینٹوں کی دیوار بھی بنائی گئی ہے۔ مندر کے دوبارہ کھلنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اتل ڈلو نے کہا کہ صدیوں پرانے اس مندر کو 1991 میں آگ لگنے سے نقصان پہنچا تھا۔ انہوں نے کہا کہ سناتن دھرم سبھا مندر کی دیکھ بھال کرتی رہی ہے اور جنم اشٹمی اور بسنت پنچمی کے موقع پر یہاں مذہبی تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔
تاریخی ورثے کا تحفظ اور دیکھ ریکھ
جموں و کشمیر میں تاریخی ورثے کے تحفظ اور بحالی کے لیے ’فنِ تعمیر اور ورثے کی بحالی، مرمت، تحفظ اور دیکھ بھال‘ (Revival, Restoration, Preservation and Maintenance Of Architecture and Heritage) کی اسکیم کے تحت قلعوں، تاریخی عمارتوں، مندروں، زیارت گاہوں، مساجد اور دیگر ورثہ مقامات کی مرمت کا کام شروع کیا گیا ہے۔
مرکز کے زیر انتظام علاقے کے بجٹ کے تحت جموں و کشمیر حکومت نے 2019 سے 2026 تک تاریخی مقامات کی مرمت، بحالی اور دیکھ بھال کے لیے مجموعی طور پر 427 منصوبوں کو منظوری دی ہے۔ ان منصوبوں کی نگرانی محکمہ آرکائیوز، آثارِ قدیمہ اور عجائب گھر کرتا ہے۔
مرحلہ وار منصوبوں کی تکمیل
محکمہ ثقافت کی ڈپٹی ڈائریکٹر چنچل شرما نے بتایا کہ تاریخی مذہبی مقامات کی مرمت اور بحالی کا کام تین مرحلوں میں کیا گیا ہے۔ شرما نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: "پہلے مرحلے میں 33 منصوبے شروع کیے گئے، جن میں سے 16 مکمل ہو چکے ہیں جبکہ باقی پر کام جاری ہے۔ دوسرے مرحلے میں مرمت اور بحالی کے لیے 73 منصوبے شروع کیے گئے، جن میں سے 8 مکمل ہو چکے ہیں اور باقی پر کام جاری ہے۔ تیسرے مرحلے میں مالی سال 2026-27 کے لیے 321 منصوبوں کو منظوری دی گئی ہے۔"
انہوں نے بتایا کہ ان منصوبوں کے لیے فنڈز مرکز کے زیر انتظام علاقے کے سرمائے کے اخراجات کے تحت منظور کیے جاتے ہیں۔ جموں و کشمیر حکومت نے ان منصوبوں کی نگرانی کے لیے دو کمیٹیاں قائم کی ہیں۔ پہلی کمیٹی ضلعی سطح پر ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں کام کرتی ہے، جبکہ دوسری کمیٹی مرکز کے زیر انتظام علاقے کی سطح پر چیف سیکریٹری کی سربراہی میں قائم کی گئی ہے۔ شرما نے کہا: "یہ کمیٹیاں مقامات کا جائزہ لیتی ہیں اور مرمت، بحالی اور دیکھ بھال کے لیے ان کی منظوری دیتی ہیں۔"
محکمہ آرکائیوز، آثارِ قدیمہ اور عجائب گھر کے مطابق، جموں و کشمیر میں 54 محفوظ تاریخی یادگاریں ہیں۔ ان میں سے 30 صوبہ جموں اور 24 وادی کشمیر میں واقع ہیں۔ اس کے علاوہ کشمیر میں 65 مذہبی مقامات اور دیگر تاریخی ورثے کی جگہوں کو بھی محفوظ مقامات قرار دیا گیا ہے۔
کشمیر میں غیر یقینی حالات کے بعد کئی مندر خستہ حالی کا شکار ہو گئے تھے اور ان کی دیکھ بھال نہیں ہو رہی تھی۔ اب حکومت کے ساتھ ساتھ مندروں کے ٹرسٹ بھی ان کی بحالی کے لیے کام کر رہے ہیں۔
سرینگر کے چھانہ پورہ علاقے کے رہنے والے کشمیری پنڈت شوبھن ولی نے کہا کہ مندروں کی مرمت اور بحالی سے کشمیری پنڈتوں کو اپنے مذہبی مقامات پر واپس آنے اور پوجا کرنے کی ترغیب ملے گی۔ انہوں نے کہا: "اس سے کشمیریت کو دوبارہ زندہ کرنے میں بھی مدد ملے گی۔"
سرینگر کے مندروں میں سیوا دار کے طور پر خدمات انجام دینے والے جگدیش بھردواج نے کہا کہ کشمیری سیاسی اور مذہبی رہنما بھی ان مذہبی مقامات کی بحالی اور مرمت کی حمایت کر رہے ہیں۔ بھردواج نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: "کشمیری پنڈت، سکیورٹی اہلکار، جموں سے آنے والے ملازمین اور مرکزی حکومت کے دیگر ملازمین ان مندروں میں پوجا کرتے ہیں۔ مرمت کے کام سے عقیدت مندوں کی ان مندروں کی طرف رغبت بڑھی ہے۔"
مافیا کے خلاف کارروائی کا مطالبہ
انہوں نے مزید کہا کہ زیارت گاہوں پر روزانہ عقیدت مندوں کی بھیڑ رہتی ہے، لیکن کئی مندر اب بھی ویران پڑے ہیں۔ بھردواج نے کہا، "ان مندروں کو ویران نہیں رہنا چاہیے۔ انہیں زمینوں پر قبضہ کرنے والے مافیا اور غیر قانونی تجاوزات سے بھی بچایا جانا چاہیے۔ ہم لیفٹیننٹ گورنر اور وزیر اعلیٰ سے مسلسل تعاون کی اپیل کر رہے ہیں۔"
انہوں نے مزید کہا کہ کرن سنگھ کے زیر انتظام دھرمارتھ ٹرسٹ بھی کئی مندروں کی بحالی اور مرمت کا کام کر رہا ہے۔
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