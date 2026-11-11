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کشمیری قالین بافی کی بحالی: محمد رفیق اور شہنواز صوفی ہنرمندوں کو دے رہے ہیں نئی امید
قومی ایوارڈ یافتہ صوفی برادران جدید کیلیگرافی اور 600 کاریگروں کے سہارے زوال پذیر کشمیری قالین بافی کی بحالی میں اہم کردار ادا کررہے ہیں۔
Published : November 11, 2026 at 8:59 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): کشمیر کی صدیوں پرانی قالین بافی کی صنعت ایک بار پھر بحالی کی جانب گامزن ہے۔ حکومتی اقدامات اور ماہر دستکاروں کی محنت سے اس روایتی دستکاری نے نہ صرف اپنی شناخت برقرار رکھی ہے بلکہ یہ روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا کر رہی ہے۔ قالین بافی کے زوال کے باعث اس سے وابستہ تقریباً 90 فیصد دستکاروں نے اس صنعت سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی، تاہم اب یہ افراد دوبارہ اس کام کی جانب دلچسپی دکھا رہے ہیں۔
قالین کی صنعت کو موجودہ بحرانی صورتحال سے باہر نکالنے اور اسے ایک نئی جلا بخشنے کے لیے شعبہ دستکاری سے وابستہ سرینگر کے رتھ پورہ عیدگاہ سے تعلق رکھنے والے قومی اعزاز یافتہ دستکار محمد رفیق صوفی اور شہنواز احمد صوفی قالین بافی کے احیا کی خاطر نئے اور پُرکشش ڈیزائن سامنے لائے ہیں۔ جبکہ قالین بافی میں جدت لاتے ہوئے کیلیگرافی (خطاطی) اور دیگر جدید ڈیزائن بھی متعارف کروائے ہیں۔
قدیم دستکاریوں میں قالین بافی کشمیر کی ایک اہم صنعت تصور کی جاتی رہی ہے اور کبھی یہ صنعت کشمیر کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس صنعت سے نہ صرف ہزاروں دستکار بلکہ اس سے وابستہ دیگر افراد بھی اپنی روزی روٹی بہتر طور پر کماتے تھے۔ لیکن چند دہائیوں سے بین الاقوامی بازار کا رجحان تبدیل ہونے اور متعلقہ محکمے کی عدم توجہی نے کشمیر کی قالین کی صنعت کو زوال پذیر کر دیا۔
محمد رفیق صوفی گزشتہ چار دہائیوں سے زائد عرصے سے اپنے اس آبائی (پشتینی) کام سے وابستہ ہیں۔ اسٹیٹ ایوارڈ کے علاوہ انہیں اب تک کئی اعزازات سے نوازا جا چکا ہے، جبکہ حال ہی میں انہیں قومی اعزاز کے لیے بھی منتخب کیا گیا ہے جو کہ اگلے ماہ انہیں دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مختلف چیلنجز کے باوجود ہم نے اس کام کو نہیں چھوڑا اور اسی ہنر کی بدولت نہ صرف ہم بہتر روزگار کما رہے ہیں بلکہ قالین بافی نے ہی ہمیں عالمی سطح پر پہچان بھی دلوائی ہے۔
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محمد رفیق اور شہنواز احمد صوفی کی نگرانی میں اس وقت 600 سے زائد دستکار کام کر رہے ہیں، جبکہ بڈگام، چرارِ شریف، بانڈی پورہ، پلہالن اور سمبل سمیت کئی علاقوں میں بھی کھڈیوں (لومز) پر ان کے لیے قالین تیار کیے جاتے ہیں۔ محمد رفیق اور شہنواز دونوں بھائی باہمی مشورے سے نئے اور منفرد نقش و نگار کے قالین تیار کرواتے ہیں جو کہ مارکیٹ میں بے حد پسند کیے جاتے ہیں اور بیرونِ ملک بھی ان کی کافی مانگ ہے۔
انہوں نے روایتی ڈیزائنوں سے ہٹ کر قالینوں میں کیلیگرافی (خطاطی) اور دیگر دلکش اور پُرکشش ڈیزائن متعارف کروائے ہیں، تاکہ قالین کی صنعت کو نہ صرف پھر سے زندہ کیا جا سکے بلکہ بین الاقوامی بازار میں کشمیری قالین کے وقار کو بھی دوبارہ بحال کیا جائے۔ کیلیگرافی اور دیگر منفرد ڈیزائنوں سے بنائے جا رہے اس طرح کے قالین کمروں کی سجاوٹ کے اعتبار سے کافی پسند کیے جا رہے ہیں۔
شہنواز احمد صوفی کہتے ہیں کہ دیواروں پر آویزاں کیے جانے والے قالینوں کے بعض اس طرح کے ڈیزائن ملکی اور غیر ملکی خریداروں کو بھی راغب کر رہے ہیں، وہیں دن بدن ان کی مانگ بھی بڑھ رہی ہے۔ ان کے مطابق ہاتھ سے بنے قالینوں کو مشینی قالینوں سے سخت مسابقت کا سامنا ہے کیونکہ مشینی قالین نسبتاً سستے ہوتے ہیں اور خریدار اکثر کم قیمت کو ترجیح دیتے ہیں۔ تاہم معیاری اور نفیس دستکاری کے قدردان آج بھی ہاتھ سے بنے قالین خریدنے کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔
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انڈین انسٹی ٹیوٹ آف کارپیٹ ٹیکنالوجی جموں و کشمیر نے ہاتھ سے بنے قالینوں کی کیو آر کوڈ پر مبنی جی آئی ٹیگنگ کا ملک میں اپنی نوعیت کا ایک ایسا نظام (میکانزم) متعارف کروایا ہے، جس سے جموں و کشمیر میں ہاتھ سے تیار کردہ قالینوں کی صداقت اور دیگر مطلوبہ تفصیلات کی جانچ اور تصدیق کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کشمیری قالینوں کے لیے جغرافیائی شناختی نشان (جی آئی ٹیگ) کو ایک اہم پیش رفت قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے روایتی دستکاری کے تحفظ اور اصلی کشمیری قالینوں کی شناخت کو تقویت ملی ہے۔ ان کے مطابق وہ قالینوں کی تیاری میں معیاری خام مال استعمال کرتے ہیں اور اس کام سے وابستہ کاریگر یومیہ 700 سے 800 روپے تک کما لیتے ہیں۔
روایتی کشمیری قالین اون اور ریشم سے تیار کیے جاتے ہیں۔ ان کی بُنائی کے لیے ’تعلیم‘ نامی تحریری نقشہ استعمال ہوتا ہے، جس میں ہر رنگ اور گرہ کی جگہ متعین ہوتی ہے۔ چنار کے پتے، درختِ حیات اور باغات کے نقش ان قالینوں کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ حکومت بالخصوص محکمہ ہینڈی کرافٹس اینڈ ہینڈلوم کی چند اسکیمیں بھی اس صنعت سے وابستہ دستکاروں کی معاونت کر رہی ہیں۔
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