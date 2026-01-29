ETV Bharat / jammu-and-kashmir
تنگمرگ میں موسم سرما کے انتظامات کا جائزہ، ڈپٹی کمشنر کی ضروری ہدایات
موسم سرما میں بہتر سہولیات کو یقینی بنانے کے حوالے سے بارہمولہ انتظامیہ نے ٹنگمرگ میں برفباری کے ردعمل سے متعلق طریقہ کارکا جائزہ لیا۔
Published : January 29, 2026 at 6:39 PM IST
بارہمولہ : ڈپٹی کمشنر بارہمولہ، منگا شیرپا نے آج ٹنگمرگ میں ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کی تاکہ تیاریوں کا جائزہ لیا جاسکے اور سب ڈویژن میں برف باری اور موسم سرما میں خدمات کی فراہمی سے متعلق مسائل کو حل کیا جاسکے۔ اس دوران پروگرام میں ایس ڈی ایم گلمرگ، چیف ایگزیکٹیو آفیسر، گلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی (جی ڈی اے)، اے آر ٹی او، اے ایس پی اور مختلف انجینئرنگ محکموں کے افسران نے شرکت کی۔
برف ہٹانے کے کاموں کا جامع جائزہ لیا گیا۔ افسران نے حالیہ برف باری کے واقعات کے دوران درپیش چیلنجوں پر تبادلہ خیال کیا اور مستقبل میں ان مسائل پر مزید مؤثر طریقے سے قابو پانے کے اقدامات پر غور کیا۔ پروگرام کے دوران، ڈی سی نے بروقت اور موثر برف صاف کرنے کو یقینی بنانے کے لیے محکموں کے درمیان بہتر کوآرڈینیشن کی ضرورت پر زور دیا۔
دریں اثنا، ڈی سی بارہمولہ نے متعلقہ محکموں کو ہدایت دی کہ وہ سڑکوں کی مناسب نمک کاری کو یقینی بنائیں تاکہ برف کے بننے اور جمع ہونے کو روکا جا سکے، خاص طور پر نازک اور زیادہ ٹریفک والے راستوں پر۔ اجلاس میں ہسپتالوں کے کام کاج، بجلی کی فراہمی اور پانی کی خدمات سمیت ضروری خدمات کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا۔
ڈی سی نے محکموں کو الرٹ رہنے اور برف باری کی صورت میں ضروری خدمات کی جنگی بنیادوں پر بحالی کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ موسم سرما کے دوران پارکنگ کے انتظام اور برف باری کے دوران گاڑیوں کی لازمی زنجیر سے متعلق مسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، جس میں ٹریفک کی ہموار نقل و حرکت اور عوامی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے سختی سے نفاذ پر زور دیا گیا۔
بعد ازاں، منگا شیرپا نے ٹنگمرگ میں سنو کلیئرنس کنٹرول روم کا معائنہ کیا تاکہ اس کے کام کاج کا جائزہ لیا جا سکے اور اینٹی سکڈ چین وینڈرز کے ساتھ بات چیت کی، سردیوں کے دوران خدمات کی بلاتعطل دستیابی اور نرخوں کے ضابطے کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہدایات جاری کیں۔