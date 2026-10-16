ETV Bharat / jammu-and-kashmir
اننت ناگ میں سماجی بہبود اسکیموں کا جائزہ، 80,743 پنشن کیسز منظور، 76,137 مستحقین کو امداد
میٹنگ کے دوران ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفیسر نے مختلف فلاحی اقدامات کی تفصیلی رپورٹ پیش کی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 16, 2026 at 9:35 AM IST
اننت ناگ (میر اشفاق): ضلع اننت ناگ میں سماجی بہبود کی مختلف اسکیموں کے تحت اب تک 80,743 پنشن کیسز کو جن سنگم پورٹل پر منظوری دی گئی ہے، جبکہ انٹیگریٹڈ سوشل سیکیورٹی اسکیم (آئی ایس ایس ایس ) کے تحت ستمبر 2026 تک 76,137 مستحقین کو مالی امداد فراہم کی جا چکی ہے۔ ان اسکیموں کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے ڈپٹی کمشنر اننت ناگ ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ نے ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت کی، جس میں مستحقین تک سرکاری فوائد کی بروقت فراہمی، زیر التوا معاملات کو نمٹانے اور فلاحی اسکیموں کے مؤثر نفاذ پر زور دیا گیا۔
میٹنگ کے دوران ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفیسر نے مختلف فلاحی اقدامات کی تفصیلی رپورٹ پیش کی، جس میں سماجی تحفظ پنشن، شادی کے لیے مالی امداد، معذور افراد کی معاونت، وظائف، بچوں کے تحفظ، خواتین کو بااختیار بنانے اور کمزور طبقوں کی بازآبادکاری سے متعلق اقدامات شامل تھے۔
ڈپٹی کمشنر نے بزرگ شہریوں، بیواؤں اور جسمانی طور پر معذور افراد کو سماجی تحفظ اسکیموں کے تحت باقاعدگی سے مالی امداد فراہم کرنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ تمام اہل مستحقین تک ان کے حقوق کے مطابق امداد پہنچانے کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی مستحق فرد یا خاندان کو غیر ضروری تاخیر کے باعث سرکاری معاونت سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔
میٹنگ میں پی ایم یشسوی (PM-YASASVI) اسکالرشپ، مشن شکتی، ون اسٹاپ سینٹر، چائلڈ ہیلپ لائن اور نشا مکت بھارت ابھیان سمیت مختلف اہم سرکاری پروگراموں کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ان پروگراموں کے تحت اہل طلبہ کو تعلیمی معاونت فراہم کرنے، خواتین کو درپیش مسائل کے ازالے، بچوں کے تحفظ اور منشیات سے متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے کیے جا رہے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
ڈپٹی کمشنر نے افسران کو ہدایت دی کہ تمام زیر التوا درخواستوں اور کیسز کو مقررہ مدت کے اندر نمٹایا جائے اور مستحقین کے ریکارڈ کی باقاعدہ تصدیق کی جائے، تاکہ غلطیوں اور ایک ہی مستحق کے نام پر دوہری اندراجات کو روکا جا سکے اور سرکاری امداد حقیقی حقداروں تک پہنچے۔
انہوں نے فیلڈ سطح پر نگرانی کے نظام کو مزید مستحکم بنانے اور متعلقہ محکموں کے درمیان بہتر تال میل قائم کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسکیموں کے نفاذ میں حائل رکاوٹوں کی نشاندہی کرکے ان کا بروقت ازالہ کیا جائے اور مختص فنڈز کا استعمال مقررہ رہنما خطوط کے مطابق یقینی بنایا جائے۔
ڈپٹی کمشنر نے عوامی شکایات کے فوری ازالے، اہل درخواست گزاروں کو ضروری دستاویزات اور دیگر رسمی کارروائیوں کی تکمیل میں سہولت فراہم کرنے اور سرکاری فلاحی اسکیموں کے فوائد و اہلیت کے معیار کے بارے میں عوام میں بیداری پیدا کرنے کی بھی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ متعلقہ افسران مختلف پروگراموں کی پیش رفت پر مسلسل نظر رکھیں تاکہ انتظامی اور طریقۂ کار سے متعلق تاخیر کے باعث مستحق خاندانوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
مزید پڑھیں: ’تم انتہائی گھٹیا ہو‘ کشمیری خاتون افسر پر سینئر بیوروکریٹ چیخ پڑا
انہوں نے سماجی بہبود کے محکمے کو معاشرے کے پسماندہ اور کمزور طبقوں کے لیے ایک اہم حفاظتی نظام قرار دیتے ہوئے کہا کہ فلاحی اسکیموں کی رسائی اور افادیت بڑھانے کے لیے مربوط اور فعال حکمت عملی اپنانا ضروری ہے، تاکہ سماجی تحفظ، جامع ترقی اور سرکاری امداد تک منصفانہ رسائی کو یقینی بنایا جا سکے۔