کشتواڑ میں سیکورٹی صورتحال کا جائزہ، انسدادِ دہشت گردی آپریشنز تیز کرنے کی ہدایت

انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ مربوط حکمت عملی اور مسلسل آپریشنز کے ذریعے خطے میں دیرپا امن یقینی بنایا جائے گا۔

کشتواڑ میں سیکورٹی صورتحال کا جائزہ، انسدادِ دہشت گردی آپریشنز تیز کرنے کی ہدایت
کشتواڑ میں سیکورٹی صورتحال کا جائزہ، انسدادِ دہشت گردی آپریشنز تیز کرنے کی ہدایت
By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 2, 2026 at 9:46 PM IST

1 Min Read
جموں: وائٹ نائٹ کور کے جنرل آفیسر کمانڈنگ نے جی او سی سی آئی ایف (ڈیلٹا) کے ہمراہ ضلع کشتواڑ کا دورہ کیا اور وہاں سیکورٹی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس موقع پر جاری انسدادِ دہشت گردی کارروائیوں کو مزید مؤثر اور تیز کرنے پر زور دیا گیا۔ جی او سی نے ڈیلٹا فورس کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں،مستعدی اور فرض شناسی کو سراہتے ہوئے کہا کہ فورس نے مشکل حالات میں غیر متزلزل عزم اور بہترین آپریشنل فوکس کا مظاہرہ کیا ہے۔

کشتواڑ میں سیکورٹی صورتحال کا جائزہ، انسدادِ دہشت گردی آپریشنز تیز کرنے کی ہدایت (ETV Bharat)

انہوں نے تمام رینکس کو ہدایت دی کہ وہ ہر وقت چوکس متحرک اور مشن پر مرکوز رہیں اور ہر کارروائی میں اعلیٰ ترین پیشہ ورانہ معیار کو برقرار رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ پسماندہ اور دشوار گزار علاقوں میں امن و استحکام کے قیام کے لیے مستقل نگرانی،مضبوط عزم اور بروقت کارروائی ناگزیر ہے۔

انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ مربوط حکمت عملی اور مسلسل آپریشنز کے ذریعے خطے میں دیرپا امن یقینی بنایا جائے گا سیکورٹی گرڈ کو مزید مستحکم بنانے اور دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے تمام ضروری اقدامات جاری رہیں گے تاکہ عوام کو محفوظ اور پُرامن ماحول فراہم کیا جا سکے۔

